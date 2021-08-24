https://ru.sputnik.md/20210824/prognoz-pogody-zhara-44169274.html
Самый точный прогноз погоды: в конце лета жара усиливается
Самый точный прогноз погоды: в конце лета жара усиливается
Точный прогноз погоды в Молдове на 25 и 26 августа - Gismeteo
2021-08-24T07:00+0300
2021-08-24T07:00+0300
2021-08-24T07:00+0300
в молдове
молдова
прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, днем на севере республики местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный слабый.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 августа: ночью от +14 до +16, днем от +28 до +30.В среду, 25 августа, сохранится теплая погода, но возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. Позже в Молдове станет прохладнее. 26 августа максимальная температура не превысит 25 градусов, также возможны дожди.Праздники и народные приметыВ церкви 24 августа почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катании (Сицилия) архидиаконом.В старину полагали, если во время восхода солнца – дождь, значит, ненастье продлится в течение нескольких дней. Если же ветер, который дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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в молдове, молдова, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: в конце лета жара усиливается
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 24 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, днем на севере республики местами кратковременные грозовые дожди. Ветер юго-восточный слабый.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +27 до +32 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 августа: ночью от +14 до +16, днем от +28 до +30.
В среду, 25 августа, сохранится теплая погода, но возможны кратковременные дожди и грозы. Температура воздуха днем поднимется до +32 градусов. Позже в Молдове станет прохладнее. 26 августа максимальная температура не превысит 25 градусов, также возможны дожди.
Праздники и народные приметы
В церкви 24 августа почитают память мученика Евпла, который жил в III-IV веке и служил в городе Катании (Сицилия) архидиаконом.
В старину полагали, если во время восхода солнца – дождь, значит, ненастье продлится в течение нескольких дней. Если же ветер, который дул несколько дней, наконец, прекращается, то можно надеяться на хорошую погоду в скором времени.