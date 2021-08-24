Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Фигуры талисманов Летней Олимпиады в Токио Miraitowa и Someity во время мероприятие по случаю 100 дней до Олийписких игр в Токио - Sputnik Молдова
Олимпиада и Паралимпиада в Токио-2020
Читайте, смотрите и слушайте самые интересные новости и репортажи с Олимпийских и Паралимпийских игр в Токио.
https://ru.sputnik.md/20210824/programma-moldova-paralimpiada-tokio-44166705.html
Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио
Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио
Молдавские атлеты представлены в Токио в трех видах спорта. Смотрите в инфографике Sputnik, в какой день Паралимпиады кто из них будет выступать.
2021-08-24T07:30+0300
2021-08-24T07:30+0300
олимпиада и паралимпиада в токио-2020
сборная молдовы
паралимпиада
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/15/42834230_0:256:700:650_1920x0_80_0_0_e1d15667832ca94df9c05e31a10bbde6.png
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта. Первым среди тех, кто представит Молдову на Паралимпиаде, станет легкоатлет Владимир Бутуча, он выступит в толкании ядра в категории F12. Еще одна легкоатлетка, Оксана Спэтару, будет закрывать программу выступления отечественных паралимпийцев в Токио – соревноваться ей предстоит также в толкании ядра, но в категории F40.В дзюдо республику представят Ион Басок (100 килограммов, В1) и Олег Крецул (90 килограммов, В1).В пауэрлифтинге за награды поборются Лариса Мариненкова (73 килограмма) и Денис Раюл (97 килограммов).Игры официально открываются 24 августа. Церемония закрытия состоится пятого сентября.
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Яна Захарова
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Яна Захарова
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/15/42834230_0:178:700:703_1920x0_80_0_0_5794c7c164c1533ccd7ac3c7aa60851f.png
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
сборная молдовы, паралимпиада, инфографика

Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио

07:30 24.08.2021
117
Яна Захарова - Sputnik Молдова
Яна Захарова
Все материалы
Молдавские атлеты представлены в Токио в трех видах спорта. Смотрите в инфографике Sputnik, в какой день Паралимпиады кто из них будет выступать.
Соревновательная программа молдавских паралимпийцев в Токио - Sputnik Молдова
Соревновательная программа молдавских паралимпийцев в Токио (МОБ) - Sputnik Молдова
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта.
Первым среди тех, кто представит Молдову на Паралимпиаде, станет легкоатлет Владимир Бутуча, он выступит в толкании ядра в категории F12. Еще одна легкоатлетка, Оксана Спэтару, будет закрывать программу выступления отечественных паралимпийцев в Токио – соревноваться ей предстоит также в толкании ядра, но в категории F40.
В дзюдо республику представят Ион Басок (100 килограммов, В1) и Олег Крецул (90 килограммов, В1).
В пауэрлифтинге за награды поборются Лариса Мариненкова (73 килограмма) и Денис Раюл (97 килограммов).
Игры официально открываются 24 августа. Церемония закрытия состоится пятого сентября.
100000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
08:00Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло
07:30Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио
07:00Самый точный прогноз погоды: в конце лета жара усиливается
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 августа
ВчераСанду обсудила условия поступления в Молдову 50 миллионов евро
ВчераИон Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
ВчераУчастники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ
ВчераВ Приднестровье ученики вернутся в школу шестого сентября
ВчераКурс валют на вторник: доллар дешевеет, евро растет
ВчераКакой может быть Украина? Какой быть Украине?
ВчераМурадов: "Крымская платформа" – бесплодная, враждебная делу мира затея
ВчераЧто ждет отношения Молдовы и России после участия Санду в "Крымской платформе"
Вчера"Динамо" – "Шериф": билет без сертификата COVID недействителен
ВчераПутин – о ситуации в Афганистане: имеет прямое отношение к нашей безопасности
ВчераШокирующий случай в Кишиневе: таксист угрожал пассажирам пистолетом
ВчераМеркель закрывает "газовые дела" в Москве
ВчераБлок ПКРМ-ПСРМ напомнил о ГЭС на Днестре: нужно решить проблему с Украиной
ВчераПутин сообщил о планах совершенствования российского флота
ВчераЖелающего стать депутатом в Гагаузии "двойника" Владимира Кыссы сняли с гонки
ВчераМинздрав: сколько случаев COVID-19 зарегистрировано в Молдове за сутки