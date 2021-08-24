https://ru.sputnik.md/20210824/programma-moldova-paralimpiada-tokio-44166705.html
Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио
Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио
Молдавские атлеты представлены в Токио в трех видах спорта. Смотрите в инфографике Sputnik, в какой день Паралимпиады кто из них будет выступать.
2021-08-24T07:30+0300
2021-08-24T07:30+0300
2021-08-24T07:30+0300
олимпиада и паралимпиада в токио-2020
сборная молдовы
паралимпиада
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В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта. Первым среди тех, кто представит Молдову на Паралимпиаде, станет легкоатлет Владимир Бутуча, он выступит в толкании ядра в категории F12. Еще одна легкоатлетка, Оксана Спэтару, будет закрывать программу выступления отечественных паралимпийцев в Токио – соревноваться ей предстоит также в толкании ядра, но в категории F40.В дзюдо республику представят Ион Басок (100 килограммов, В1) и Олег Крецул (90 килограммов, В1).В пауэрлифтинге за награды поборются Лариса Мариненкова (73 килограмма) и Денис Раюл (97 килограммов).Игры официально открываются 24 августа. Церемония закрытия состоится пятого сентября.
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Яна Захарова
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https://cdn1.img.sputnik.md/img/2736/79/27367951_325:0:2373:2048_100x100_80_0_0_bd08b2aa271965e722f9daf53882d48f.jpg
сборная молдовы, паралимпиада, инфографика
Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио
Молдавские атлеты представлены в Токио в трех видах спорта. Смотрите в инфографике Sputnik, в какой день Паралимпиады кто из них будет выступать.
В олимпийскую сборную Молдовы, которая выступит в Токио, вошли шесть спортсменов. Они поборются за награды в трех видах спорта.
Первым среди тех, кто представит Молдову на Паралимпиаде, станет легкоатлет Владимир Бутуча, он выступит в толкании ядра в категории F12. Еще одна легкоатлетка, Оксана Спэтару, будет закрывать программу выступления отечественных паралимпийцев в Токио – соревноваться ей предстоит также в толкании ядра, но в категории F40.
В дзюдо республику представят Ион Басок (100 килограммов, В1) и Олег Крецул (90 килограммов, В1).
В пауэрлифтинге за награды поборются Лариса Мариненкова (73 килограмма) и Денис Раюл (97 килограммов).
Игры официально открываются 24 августа. Церемония закрытия состоится пятого сентября.