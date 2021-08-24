https://ru.sputnik.md/20210824/proverka-nalogovaya-tsvetochnomu-rynku-kishinev-44184468.html

Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам

Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам

Налоговая проводит рейды по цветочному рынку Кишинева

2021-08-24T11:22+0300

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Налоговая служба 31 августа и 1 сентября будет проводить рейды на цветочных рынках Кишинева и Бельц. Будут проверять легальность продажи цветов, в частности, наличие соответствующей документации, разрешение на ведение деятельности, а также кассового аппарата.В Налоговой службе уточнили, что основанием для проведения контроля является "рост спроса на живые цветы накануне 1 сентября, что увеличивает риск уклонения от декларирования продаж и уменьшения суммы налогов и сборов, которая должна поступть в национальный публичный бюджет". Госналогслужба напоминает налогоплательщикам о необходимости соблюдать положения законодательства и подчеркивает, что покупатели в обязательном порядке должны требовать у продавца кассовый чек.

https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html

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