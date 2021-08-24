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Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам
Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам
Налоговая проводит рейды по цветочному рынку Кишинева
2021-08-24T11:22+0300
2021-08-24T12:17+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Налоговая служба 31 августа и 1 сентября будет проводить рейды на цветочных рынках Кишинева и Бельц. Будут проверять легальность продажи цветов, в частности, наличие соответствующей документации, разрешение на ведение деятельности, а также кассового аппарата.В Налоговой службе уточнили, что основанием для проведения контроля является "рост спроса на живые цветы накануне 1 сентября, что увеличивает риск уклонения от декларирования продаж и уменьшения суммы налогов и сборов, которая должна поступть в национальный публичный бюджет". Госналогслужба напоминает налогоплательщикам о необходимости соблюдать положения законодательства и подчеркивает, что покупатели в обязательном порядке должны требовать у продавца кассовый чек.
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в молдове, кишинев, молдова

Букеты на проверку: налоговая перед 1 сентября проведет рейды по цветочным рынкам

11:22 24.08.2021 (обновлено: 12:17 24.08.2021)
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© Photo : Miroslav RotariPiața de flori din strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, Chișinău
Piața de flori din strada Mitropolit Gavriil Bănulescu-Bodoni, Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Photo : Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Налоговая служба будет проводить проверки в течение двух дней, включая 1 сентября.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Налоговая служба 31 августа и 1 сентября будет проводить рейды на цветочных рынках Кишинева и Бельц. Будут проверять легальность продажи цветов, в частности, наличие соответствующей документации, разрешение на ведение деятельности, а также кассового аппарата.
В Налоговой службе уточнили, что основанием для проведения контроля является "рост спроса на живые цветы накануне 1 сентября, что увеличивает риск уклонения от декларирования продаж и уменьшения суммы налогов и сборов, которая должна поступть в национальный публичный бюджет".
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Госналогслужба напоминает налогоплательщикам о необходимости соблюдать положения законодательства и подчеркивает, что покупатели в обязательном порядке должны требовать у продавца кассовый чек.
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