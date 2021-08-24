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Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
Полное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья первого звонка не будет
2021-08-24T13:22+0300
2021-08-24T13:27+0300
коронавирус
в молдове
молдова
линейка
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Первого звонка на 1 сентября в школах Молдовы не будет, информация содержится в полном решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованном во вторник. Как уточняется в тексте, такое ограничение необходимо в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Так, проведение торжественных линеек ни внутри школ, ни во дворах учебных заведений не разрешается. Новый учебный годВ тексте документа уточняется, что новый учебный год для школьников начнется с физическим присутствием детей в классах. Кроме того, принято решение, что в каждом учебном заведении должно быть привито против коронавируса 95% взрослых людей (персонала и учащихся). Эту рекомендацию необходимо выполнить до первого октября.Также в полном решении спецкомиссии представлены подробные инструкции по профилактике коронавируса во время учебного процесса (основные правила, ношение масок, регулярная уборка в помещениях и другое). От соблюдения этого правила будут освобождены те, кто полностью прошел процесс вакцинации. Также будут освобождены от регулярного тестирования сотрудники, которые предоставят справку о том, что не ранее чем за шесть месяцев они переболели коронавирусом и организм выработал антитела.Празднование 30-летия независимости Также в комиссии представили правила, по которым пройдет военный парад к 30-летию независимости Молдовы и другие праздничные мероприятия. Так, все участники военного парада, проведение которого в Молдове запланировано на День независимости 27 августа, должны быть привиты."Все участники формирований, участвующих в военном параде, будут вакцинированы от COVID-19, и руководители участвующих подразделений обеспечат это. Таким образом, будет вакцинация в 100%", - говорится в решении. Спецкомиссия также рекомендует ограничить количество участников военного парада, а на трибуне с приглашенными властями необходимо обеспечить соблюдение всех профилактических мер. Речь идет о соблюдении социальной дистанции, ношении защитной медицинской маски, а также вакцинации участников.Более того, рекомендуется проводить все мероприятия, посвященные 30-летию независимости Молдовы по сокращенной программе и не позднее 17 часов, также должны соблюдаться все защитные меры.
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
https://ru.sputnik.md/20210823/covid-19-voennyy-parad-moldova-44166536.html
https://ru.sputnik.md/20210824/repetitsiya-parada-na-neskolko-dney-v-kishineve-perekroyut-tsentr-goroda-44183095.html
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Юлия Липовая
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в молдове, молдова, линейка

Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии

13:22 24.08.2021 (обновлено: 13:27 24.08.2021)
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© Sputnik / Miroslav RotariПервый звонок
Первый звонок - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
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Появились некоторые уточнения об учебном процессе, а также о праздновании 30-летия независимости Республики Молдова.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Первого звонка на 1 сентября в школах Молдовы не будет, информация содержится в полном решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованном во вторник.
Как уточняется в тексте, такое ограничение необходимо в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.
Так, проведение торжественных линеек ни внутри школ, ни во дворах учебных заведений не разрешается.

Новый учебный год

В тексте документа уточняется, что новый учебный год для школьников начнется с физическим присутствием детей в классах.
Кроме того, принято решение, что в каждом учебном заведении должно быть привито против коронавируса 95% взрослых людей (персонала и учащихся). Эту рекомендацию необходимо выполнить до первого октября.
Также в полном решении спецкомиссии представлены подробные инструкции по профилактике коронавируса во время учебного процесса (основные правила, ношение масок, регулярная уборка в помещениях и другое).
При этом были выдвинуты определенные условия для персонала всех образовательных учреждений: каждый будет обязан за свой счет раз в две недели сдавать тест на коронавирус. Разрешается как экспресс-тест, так и ПЦР.
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От соблюдения этого правила будут освобождены те, кто полностью прошел процесс вакцинации. Также будут освобождены от регулярного тестирования сотрудники, которые предоставят справку о том, что не ранее чем за шесть месяцев они переболели коронавирусом и организм выработал антитела.

Празднование 30-летия независимости

Также в комиссии представили правила, по которым пройдет военный парад к 30-летию независимости Молдовы и другие праздничные мероприятия.
Так, все участники военного парада, проведение которого в Молдове запланировано на День независимости 27 августа, должны быть привиты.
"Все участники формирований, участвующих в военном параде, будут вакцинированы от COVID-19, и руководители участвующих подразделений обеспечат это. Таким образом, будет вакцинация в 100%", - говорится в решении.
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Спецкомиссия также рекомендует ограничить количество участников военного парада, а на трибуне с приглашенными властями необходимо обеспечить соблюдение всех профилактических мер.
Речь идет о соблюдении социальной дистанции, ношении защитной медицинской маски, а также вакцинации участников.
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Более того, рекомендуется проводить все мероприятия, посвященные 30-летию независимости Молдовы по сокращенной программе и не позднее 17 часов, также должны соблюдаться все защитные меры.
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