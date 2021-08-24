https://ru.sputnik.md/20210824/reshenie-komissii-pervogo-zvonka-shkolakh-ne-budet-44191893.html
Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
Полное решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья первого звонка не будет
2021-08-24T13:22+0300
2021-08-24T13:22+0300
2021-08-24T13:27+0300
коронавирус
в молдове
молдова
линейка
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2742/85/27428549_0:321:3071:2048_1920x0_80_0_0_4046aae8c3531f1a2ec589ce79c4d740.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Первого звонка на 1 сентября в школах Молдовы не будет, информация содержится в полном решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованном во вторник. Как уточняется в тексте, такое ограничение необходимо в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране. Так, проведение торжественных линеек ни внутри школ, ни во дворах учебных заведений не разрешается. Новый учебный годВ тексте документа уточняется, что новый учебный год для школьников начнется с физическим присутствием детей в классах. Кроме того, принято решение, что в каждом учебном заведении должно быть привито против коронавируса 95% взрослых людей (персонала и учащихся). Эту рекомендацию необходимо выполнить до первого октября.Также в полном решении спецкомиссии представлены подробные инструкции по профилактике коронавируса во время учебного процесса (основные правила, ношение масок, регулярная уборка в помещениях и другое). От соблюдения этого правила будут освобождены те, кто полностью прошел процесс вакцинации. Также будут освобождены от регулярного тестирования сотрудники, которые предоставят справку о том, что не ранее чем за шесть месяцев они переболели коронавирусом и организм выработал антитела.Празднование 30-летия независимости Также в комиссии представили правила, по которым пройдет военный парад к 30-летию независимости Молдовы и другие праздничные мероприятия. Так, все участники военного парада, проведение которого в Молдове запланировано на День независимости 27 августа, должны быть привиты."Все участники формирований, участвующих в военном параде, будут вакцинированы от COVID-19, и руководители участвующих подразделений обеспечат это. Таким образом, будет вакцинация в 100%", - говорится в решении. Спецкомиссия также рекомендует ограничить количество участников военного парада, а на трибуне с приглашенными властями необходимо обеспечить соблюдение всех профилактических мер. Речь идет о соблюдении социальной дистанции, ношении защитной медицинской маски, а также вакцинации участников.Более того, рекомендуется проводить все мероприятия, посвященные 30-летию независимости Молдовы по сокращенной программе и не позднее 17 часов, также должны соблюдаться все защитные меры.
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
https://ru.sputnik.md/20210823/covid-19-voennyy-parad-moldova-44166536.html
https://ru.sputnik.md/20210824/repetitsiya-parada-na-neskolko-dney-v-kishineve-perekroyut-tsentr-goroda-44183095.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2742/85/27428549_340:0:3071:2048_1920x0_80_0_0_3e9961c92268dbd57068f84f8ec05971.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, линейка
Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
13:22 24.08.2021 (обновлено: 13:27 24.08.2021)
Появились некоторые уточнения об учебном процессе, а также о праздновании 30-летия независимости Республики Молдова.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Первого звонка на 1 сентября в школах Молдовы не будет, информация содержится в полном решении Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, опубликованном во вторник.
Как уточняется в тексте, такое ограничение необходимо в связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране.
Так, проведение торжественных линеек ни внутри школ, ни во дворах учебных заведений не разрешается.
Новый учебный год
В тексте документа уточняется, что новый учебный год для школьников начнется с физическим присутствием детей в классах.
Кроме того, принято решение, что в каждом учебном заведении должно быть привито против коронавируса 95% взрослых людей (персонала и учащихся). Эту рекомендацию необходимо выполнить до первого октября.
Также в полном решении спецкомиссии представлены подробные инструкции по профилактике коронавируса во время учебного процесса (основные правила, ношение масок, регулярная уборка в помещениях и другое).
При этом были выдвинуты определенные условия для персонала всех образовательных учреждений: каждый будет обязан за свой счет раз в две недели сдавать тест на коронавирус. Разрешается как экспресс-тест, так и ПЦР.
От соблюдения этого правила будут освобождены те, кто полностью прошел процесс вакцинации. Также будут освобождены от регулярного тестирования сотрудники, которые предоставят справку о том, что не ранее чем за шесть месяцев они переболели коронавирусом и организм выработал антитела.
Празднование 30-летия независимости
Также в комиссии представили правила, по которым пройдет военный парад к 30-летию независимости Молдовы и другие праздничные мероприятия.
Так, все участники военного парада, проведение которого в Молдове запланировано на День независимости 27 августа, должны быть привиты.
"Все участники формирований, участвующих в военном параде, будут вакцинированы от COVID-19, и руководители участвующих подразделений обеспечат это. Таким образом, будет вакцинация в 100%", - говорится в решении.
Спецкомиссия также рекомендует ограничить количество участников военного парада, а на трибуне с приглашенными властями необходимо обеспечить соблюдение всех профилактических мер.
Речь идет о соблюдении социальной дистанции, ношении защитной медицинской маски, а также вакцинации участников.
Более того, рекомендуется проводить все мероприятия, посвященные 30-летию независимости Молдовы по сокращенной программе и не позднее 17 часов, также должны соблюдаться все защитные меры.