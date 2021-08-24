https://ru.sputnik.md/20210824/rossiya-mozhet-oboytis-bez-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-mid-rf-44179184.html
Россия может обойтись без транзита газа через Украину - МИД РФ
Россия может обойтись без транзита газа через Украину - МИД РФ
Россия может обойтись без транзита газа через Украину заявили в МИД РФ
2021-08-24T09:15+0300
2021-08-24T09:15+0300
2021-08-24T09:15+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе о готовности Москвы поставлять газ через Украину и после 2024 года, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее также выражал готовность сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он отмечал, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ранее призвал сохранить объемы транзита газа в Евросоюз через Украину на текущем уровне, а по газопроводу "Северный поток — 2" поставлять дополнительные объемы топлива."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива через Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.
https://ru.sputnik.md/20210823/otnosheniya-moldova-russia-44173907.html
https://ru.sputnik.md/20210820/putin-rossiya-ispolnit-obyazatelstva-po-kontraktu-s-ukrainoy-na-tranzit-gaza-44107673.html
https://ru.sputnik.md/20210823/knr-schitaet-neobosnovannymi-sanktsii-ssha-po-sevpotoku-2-44153294.html
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Россия может обойтись без транзита газа через Украину - МИД РФ
Глава департамента МИД России заявил: если Украина не захочет транзита российского газа, РФ обойдется и без нее.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik.
Если Украина
не захочет транзита российского газа, Россия
обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил РИА Новости
директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.
"Мы сможем выполнять все обязательства (по поставкам газа в Европу
- ред.), но это не значит, что мы отказываемся от транзита через Украину. Если Украина не захочет пропускать наш газ через свою территорию, в чем я сомневаюсь, то, наверное, мы сможем обойтись и без нее. Но, насколько мне известно, об этом разговор пока не идет", - сказал дипломат.
Президент России Владимир Путин
заявил на прошлой неделе о готовности Москвы поставлять газ через Украину и после 2024 года, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.
Глава "Газпрома
" Алексей Миллер
ранее также выражал готовность сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он отмечал, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.
Глава "Нафтогаза Украины
" Юрий Витренко
ранее призвал сохранить объемы транзита газа в Евросоюз через Украину
на текущем уровне, а по газопроводу "Северный поток — 2
" поставлять дополнительные объемы топлива.
"Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу
.
Ранее Берлин
и Вашингтон
опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива через Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя
санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".
Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.