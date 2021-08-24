https://ru.sputnik.md/20210824/rossiya-mozhet-oboytis-bez-tranzita-gaza-cherez-ukrainu-mid-rf-44179184.html

Россия может обойтись без транзита газа через Украину - МИД РФ

Россия может обойтись без транзита газа через Украину - МИД РФ

Россия может обойтись без транзита газа через Украину заявили в МИД РФ

2021-08-24T09:15+0300

2021-08-24T09:15+0300

2021-08-24T09:15+0300

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Если Украина не захочет транзита российского газа, Россия обойдется и без нее, но разговора об этом пока нет, заявил РИА Новости директор департамента экономического сотрудничества МИД Дмитрий Биричевский.Президент России Владимир Путин заявил на прошлой неделе о готовности Москвы поставлять газ через Украину и после 2024 года, объем и сроки контрактов будут зависеть от потребностей Евросоюза.Глава "Газпрома" Алексей Миллер ранее также выражал готовность сохранить транзит газа через Украину и после 2024 года исходя из экономической целесообразности и технического состояния украинской газотранспортной системы. При этом он отмечал, что "Газпром" считает участие немецких партнеров в такой работе полностью обоснованным.Глава "Нафтогаза Украины" Юрий Витренко ранее призвал сохранить объемы транзита газа в Евросоюз через Украину на текущем уровне, а по газопроводу "Северный поток — 2" поставлять дополнительные объемы топлива."Северный поток — 2" — почти достроенный трубопровод из России в Германию общей мощностью 55 миллиардов кубометров газа в год. Против него активно выступает Украина, которая опасается потерять доходы от транзита российского газа, а также США, заинтересованные в продвижении своего СПГ в Европу.Ранее Берлин и Вашингтон опубликовали совместное заявление, в котором отметили, что для реализации проекта нужно обеспечить поставки топлива через Украину после 2024 года. В свою очередь, Германия обязалась добиваться от Брюсселя санкций в отношении России, если она будет использовать энергетический экспорт как "инструмент политического давления".Москва неоднократно отмечала, что "Северный поток — 2" — исключительно коммерческий проект, который выгоден Евросоюзу.

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https://ru.sputnik.md/20210823/knr-schitaet-neobosnovannymi-sanktsii-ssha-po-sevpotoku-2-44153294.html

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