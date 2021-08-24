https://ru.sputnik.md/20210824/rossiya-zakonoproekt-44200284.html

Хинштейн: Россия запретит въезд националистам – подробности законопроекта

Хинштейн: Россия запретит въезд националистам – подробности законопроекта

Хинштейн: Россия запретит въезд националистам – подробности законопроекта

2021-08-24T16:42+0300

2021-08-24T16:42+0300

2021-08-24T17:08+0300

россия

интервью

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44199108_0:153:2931:1802_1920x0_80_0_0_5232d00a14a68ca3e45d30b143d731f1.jpg

Российские депутаты разработали законопроект, запрещающий въезд в Россию для иностранцев, которые пытались разжечь расовую или национальную вражду, притесняли русскоговорящих граждан или оскорбляли ветеранов Великой Отечественной войны.Один из авторов законопроекта – депутат Государственной Думы РФ Александр Хинштейн. В интервью корреспонденту Sputnik Марии Крузе он рассказывает, как будут работать поправки в закон "О порядке выезда из Российской Федерации и въезда в Российскую Федерацию" в случае их принятия и кто пытается искусственно разжечь вражду в странах бывшего СССР.Русофобские акции как триггерРоссийские власти давно задумывались о совершенствовании законодательства, чтобы на территорию страны не проникали люди, которые априори недружественно относятся к России и ее устоям. Однако триггером, запустившим пересмотр закона на практике, послужили последние печальные события на постсоветском пространстве, говорит Александр Хинштейн.Инцидент в Кыргызстане, когда нетрезвый покупатель бросил в магазине калькулятор в русскоговорящую продавщицу, а также "языковые патрули" в Казахстане, организованные блогером Куатом Ахметовым, Хинштейн назвал "совершенно вопиющими и возмутительными актами русофобии"."Родилась инициатива – внести поправки в закон о порядке въезда-выезда и запретить право въезда категории лиц. Отмечу, что все действия лиц, которые теряют право въезда, - это действия, попадающие под категорию уголовного преступления, и в этом случае логика достаточно очевидна. Если человек совершил преступление по российским законам, пусть даже и не в России, он для нас – нежеланный гость", – сказал Хинштейн в интервью Sputnik.Александр Хинштейн перечисляет преступления, совершение которых может навсегда закрыть дорогу в Россию. "Во-первых, это преступления на национально-религиозной почве, а именно - разжигание расовой и национальной вражды и розни, оскорбления по религиозным, национальным, половым, каким-то другим признакам, - объясняет депутат, – Также это действия, связанные с сохранением нашей памяти: осквернение могил, воинских захоронений, мемориальных комплексов, оскорбление ветеранов Великой Отечественной войны, распространение заведомой лжи о действиях Советского Союза в годы войны".Также Россия закроет двери для людей, оспаривающих решение Нюрнбергского процесса или поддерживающих нацистов, отмечает Хинштейн.Кто составляет списки персон нон-грата?Важно понимать, что все подобные действия должны быть совершены публично, уточняет Хинштейн.Сведения о националистах могут заноситься в списки миграционных органов МВД России, считает Хинштейн."Такие списки уже есть. Это люди, которые были выдворены из страны, совершили уголовное или административное преступление на территории России, превысили сроки нахождения в стране. Очевидно, что эта база данных будет пополняться и за счет таких граждан (националистов – прим. ред.)", – сказал Хинштейн.Несколько сложнее обстоит дело с крупными зарубежными политиками, ведь некоторые из них тоже позволяют себе русофобские высказывания."Есть интересы высокой политики, которые порой оправдывают и то, что нам не совсем нравится – например, с талибами вынуждены вести переговорный процесс. У политического и дипломатического руководства должен быть определенный маневр. Но в случае принятия закона, его требования распространятся на значительное число политических деятелей (не говорю насчет первых лиц). Это общественники, депутаты разных уровней, чиновники", – говорит Александр Хинштейн."Те, кто унижает человека из-за разреза глаз, в России не нужны"Однако не стоит думать, что Россия закроет въезд только для тех, кто совершает выпады в адрес русских, добавляет Александр Хинштейн.При этом законопроект не может быть панацеей – это всего лишь одна конкретная и прозрачная мера, существующая и в других странах, отмечает Александр Хинштейн. России необходим большой комплекс государственных действий, которые не могут ограничиваться несколькими звеньями, поскольку национализм раздували и продолжать раздувать искусственно, считает депутат."Националистическая карта появляется там, где есть желание разобщить людей, создать напряженность, – говорит Хинштейн. – Это особенно опасно на постсоветском пространстве и особенно недопустимо для России. Мы – самое многонациональное и сложно созданное в национальном, территориальном и этническом плане государство. Мир и согласие далось нам дорогой ценой, и позволять какие-то эксперименты мы не готовы".По мнению депутата, в провокациях на почве национальности и языка участвуют несколько групп – это маргиналы, присутствующие во всех странах, представители внутренних шовинистических кругов, которые стремятся к слиянию с Западом, а также есть какие-то усилия из-за рубежа.В борьбе с националистами нужно быть жестким, не поддающимся эмоциям, полагает Александр Хинштейн. "Пожар нельзя тушить бензином, – говорит он. – Для меня удивительно и возмутительно, что в Казахстане блогер (Куат Ахметов, руководитель языковых патрулей – прим. ред.) после задержания был оштрафован и освобожден. Но суверенитет других стран, в том числе правовой, мы обязаны уважать. Разрабатывая законопроект, мы не консультировались с коллегами из Центральной Азии. Но если у них есть наработанный опыт в этой области, с удовольствием посмотрим".

https://ru.sputnik.md/20210824/delo-za-publikatsiyu-video-o-yazykovykh-reydakh-vozbuzhdeno-v-kazakhstane--44188195.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

интервью