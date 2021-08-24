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Российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей
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Указ о единовременной денежной выплате подписал президент России Владимир Путин.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в десять тысяч рублей пенсионерам, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
Ввыплаты должны быть произведены в сентябре 2021 года.
"В целях предоставления мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсию, постановляю: произвести гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые назначены в соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей", - говорится в тексте указа.
"В целях предоставления мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсию, постановляю: произвести гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые назначены в соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей", - говорится в тексте указа.
30 июня, 15:21
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Однако в случае "если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 26 федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых пенсиях", - добавляется в сообщении.
Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, Пенсионному фонду - обеспечить выплату.
Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, Пенсионному фонду - обеспечить выплату.