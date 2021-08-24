https://ru.sputnik.md/20210824/rossiyskie-pensionery-poluchat-edinovremennuyu-vyplatu-v-10-tysyach-rubley-44189102.html

Российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей

Российские пенсионеры получат 10 тысяч рублей

2021-08-24T14:20+0300

2021-08-24T14:20+0300

2021-08-24T14:20+0300

общество

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россия

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Президент РФ Владимир Путин подписал указ о единовременной денежной выплате в десять тысяч рублей пенсионерам, передает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.Ввыплаты должны быть произведены в сентябре 2021 года."В целях предоставления мер социальной поддержки гражданам, получающим пенсию, постановляю: произвести гражданам, постоянно проживающим на территории РФ и являющимся по состоянию на 31 августа 2021 года получателями пенсий, которые назначены в соответствии с федеральным законом от 15 декабря 2001 года №166-ФЗ "О государственном пенсионном обеспечении в РФ", федеральным законом от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых пенсиях", а также иных пенсий, выплата которых производится Пенсионным фондом РФ за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, единовременную денежную выплату в размере 10 000 рублей", - говорится в тексте указа.Однако в случае "если единовременная денежная выплата не была осуществлена в сентябре 2021 года, ее выплата может быть произведена позднее. Единовременная денежная выплата, не полученная гражданином в связи с его смертью, осуществляется в порядке, установленном частями 3 и 4 статьи 26 федерального закона от 28 декабря 2013 года №400-ФЗ "О страховых пенсиях", - добавляется в сообщении.Правительству России поручено обеспечить финансирование расходов, связанных с реализацией указа, Пенсионному фонду - обеспечить выплату.

https://ru.sputnik.md/20210630/putin-nesmotrya-na-sanktsii-rossiya-razvivaetsya-35312656.html

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