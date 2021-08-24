https://ru.sputnik.md/20210824/sandu-krymskaia-platforma-44207720.html
Чем может обернуться Молдове участие Санду в "Крымской платформе"?
Чем может обернуться Молдове участие Санду в "Крымской платформе"?
Чем может обернуться для Молдовы участие президента республики в саммите "Крымская платформа" смотрите на видео
2021-08-24T20:49+0300
2021-08-24T20:49+0300
2021-08-24T20:49+0300
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в молдове
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россия
майя санду
президент молдовы
молдавско-российские отношения
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Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в саммите "Крымская платформа" в Киеве. В своем выступлении глава государства назвала Крым "аннексированным" и заявила о "грубом нарушении международного права".В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским саммитом. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Почему Майя Санду решила принять участие в саммите "Крымская платформа"? Какова цель главы государства? Было ли это решение принято командой президента Молдовы или на него повлияли внешние факторы? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Виталием Катанэ.По его мнению, когда принимаются решения об участии в подобных мероприятиях, необходимо все хорошо взвесить. Аналитик полагает, что в дальнейшем нужно наблюдать степень вовлеченности молдавских властей, чтобы не навредить интересам республики.Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".
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Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
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MIA „Rosiya Segodnya“
Алена Матвеева
https://cdn1.img.sputnik.md/img/125/53/1255305_0:59:354:413_100x100_80_0_0_6033c964975e796ba8f59d6818e59ba3.jpg
в молдове, украина, россия, майя санду, президент молдовы, молдавско-российские отношения, видео
Чем может обернуться Молдове участие Санду в "Крымской платформе"?
Политический аналитик Виталий Катанэ прокомментировал, как может повлиять выступление президента Молдовы на саммите "Крымская платформа" на отношения с Россией.
Президент Молдовы Майя Санду приняла участие в саммите "Крымская платформа" в Киеве. В своем выступлении глава государства назвала Крым "аннексированным" и заявила о "грубом нарушении международного права".
В Кремле считают "Крымскую платформу" антироссийским саммитом. "Мы относимся к этому мероприятию как к чрезвычайно недружественному по отношению к нашей стране", — заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
Почему Майя Санду решила принять участие в саммите "Крымская платформа"? Какова цель главы государства? Было ли это решение принято командой президента Молдовы или на него повлияли внешние факторы? Эти и другие вопросы обсудили с политическим аналитиком Виталием Катанэ.
По его мнению, когда принимаются решения об участии в подобных мероприятиях, необходимо все хорошо взвесить. Аналитик полагает, что в дальнейшем нужно наблюдать степень вовлеченности молдавских властей, чтобы не навредить интересам республики.
Глава российского МИД Сергей Лавров назвал форум шабашем, на котором "Запад будет продолжать пестовать неонацистские, расистские настроения современной украинской власти".
Крым стал российским регионом после проведенного там в марте 2014 года референдума, на котором 96,77% избирателей Крыма и 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение в состав России. Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
Руководство России неоднократно заявляло, что жители Крыма демократическим путем, в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН проголосовали за воссоединение с Россией. По словам российского президента Владимира Путина, вопрос Крыма "закрыт окончательно".