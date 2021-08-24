https://ru.sputnik.md/20210824/smi-tsru-44211868.html

СМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с главой политофиса "Талибана"*

СМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с главой политофиса "Талибана"*

СМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с главой политофиса "Талибана"

2021-08-24T21:27+0300

2021-08-24T21:27+0300

2021-08-24T21:27+0300

политика

цру

талибан

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44195626_0:0:3059:1720_1920x0_80_0_0_3cce63cd78cda13cddd85f7f1f4290fc.jpg

КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Директор ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет РИА Новости.По их данным СМИ, встреча состоялась в понедельник. Отмечается, что это первый диалог такого уровня между высокопоставленным представителем американской администрации и лидером талибов. Наряду с этим издание говорит об "ироничном" оттенке ситуации, поскольку именно Барадара агенты ЦРУ и пакистанских спецслужб задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме. Впоследствии Барадар занимался переговорами с США в Катаре.Издание полагает, что стороны обсуждали приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, а также эвакуацию граждан. Планировалось, что контингент покинет республику к 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.

https://ru.sputnik.md/20210824/k-talibam-popali-amerikanskie-samolety-i-rakety-smi-44179530.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

цру, талибан