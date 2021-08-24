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https://ru.sputnik.md/20210824/smi-tsru-44211868.html
СМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с главой политофиса "Талибана"*
СМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с главой политофиса "Талибана"*
СМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с главой политофиса "Талибана"
2021-08-24T21:27+0300
2021-08-24T21:27+0300
политика
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КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Директор ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет РИА Новости.По их данным СМИ, встреча состоялась в понедельник. Отмечается, что это первый диалог такого уровня между высокопоставленным представителем американской администрации и лидером талибов. Наряду с этим издание говорит об "ироничном" оттенке ситуации, поскольку именно Барадара агенты ЦРУ и пакистанских спецслужб задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме. Впоследствии Барадар занимался переговорами с США в Катаре.Издание полагает, что стороны обсуждали приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, а также эвакуацию граждан. Планировалось, что контингент покинет республику к 31 августа.*Террористическая организация, запрещенная в России.
https://ru.sputnik.md/20210824/k-talibam-popali-amerikanskie-samolety-i-rakety-smi-44179530.html
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цру, талибан

СМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с главой политофиса "Талибана"*

21:27 24.08.2021
139
© AP Photo / Tom WilliamsДиректор ЦРУ Уильям Бернс
Директор ЦРУ Уильям Бернс - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© AP Photo / Tom Williams
Американские СМИ утверждают, что Глава ЦРУ Уильям Бернс провел встречу с одним из лидеров политического офиса движения "Талибан".
КИШИНЕВ, 24 авг – Sputnik. Директор ЦРУ Уильям Бернс провел в Кабуле тайную встречу с главой политофиса движения "Талибан"* муллой Абдулом Гани Барадаром. Об этом сообщила газета The Washington Post со ссылкой на неназванных американских чиновников, пишет РИА Новости.
По их данным СМИ, встреча состоялась в понедельник. Отмечается, что это первый диалог такого уровня между высокопоставленным представителем американской администрации и лидером талибов. Наряду с этим издание говорит об "ироничном" оттенке ситуации, поскольку именно Барадара агенты ЦРУ и пакистанских спецслужб задержали 11 лет назад, после чего он восемь лет провел в тюрьме. Впоследствии Барадар занимался переговорами с США в Катаре.
П/к запрещенного в РФ движения Талибан / Ситуация в Афганистане после смены власти / Мехтарлам под контролем запрещенной в РФ организации Талибан - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
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09:50
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Издание полагает, что стороны обсуждали приближение срока окончательного вывода американских войск из Афганистана, а также эвакуацию граждан. Планировалось, что контингент покинет республику к 31 августа.
*Террористическая организация, запрещенная в России.
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