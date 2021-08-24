https://ru.sputnik.md/20210824/stikhiynoe-bedstvie-obyavleno-v-shtate-tennessi-iz-za-navodneniya-44182941.html

Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения

Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения

Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения

2021-08-24T12:50+0300

2021-08-24T12:50+0300

2021-08-24T12:50+0300

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наводнение

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В штате Теннесси из-за наводнения объявлено стихийное бедствие, президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан и предприятий в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление временного жилья, ремонт домов, выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения имущественных потерь.Белый дом выделит федеральные средства пострадавшим жителям округа Хамфрис, а также местным властям и некоторым некоммерческим организациям округа для принятия защитных мер в условии чрезвычайной ситуации.Как сообщает местный телеканал WKRN, по меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения, еще десятки числятся пропавшими без вести. В штате продолжаются поисково-спасательные работы.Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с 20 августа, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.

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https://ru.sputnik.md/20210820/navodneniya-bezhentsy-smena-vlasti-vazhneyshiye-sobytiya-nedeli-v-foto-44097122.html

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