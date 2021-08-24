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Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
2021-08-24T12:50+0300
2021-08-24T12:50+0300
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наводнение
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В штате Теннесси из-за наводнения объявлено стихийное бедствие, президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан и предприятий в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление временного жилья, ремонт домов, выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения имущественных потерь.Белый дом выделит федеральные средства пострадавшим жителям округа Хамфрис, а также местным властям и некоторым некоммерческим организациям округа для принятия защитных мер в условии чрезвычайной ситуации.Как сообщает местный телеканал WKRN, по меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения, еще десятки числятся пропавшими без вести. В штате продолжаются поисково-спасательные работы.Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с 20 августа, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.
https://ru.sputnik.md/20210823/genri-prishel-ne-s-dobrom-na-ssha-obrushilsya-shtorm-44156364.html
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в мире, сша, наводнение

Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения

12:50 24.08.2021
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© REUTERS / ANDREW NELLES/THE TENNESSEANПоследствия наводнения в штате Теннесси
Последствия наводнения в штате Теннесси - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© REUTERS / ANDREW NELLES/THE TENNESSEAN
Белый дом намерен выделить пострадавшим от стихийного бедствия денежную помощь.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. В штате Теннесси из-за наводнения объявлено стихийное бедствие, президент США Джо Байден распорядился предоставить федеральную помощь пострадавшим, передает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.
"Вчера президент Джозеф Р. Байден-младший объявил о крупном стихийном бедствии в штате Теннесси и издал указ о федеральной помощи в дополнение к операциям по восстановлению, проводимым властями штата и местными властями в районах, пострадавших от сильного шторма и наводнения 21 августа 2021 года", - говорится в заявлении Белого дома.
Федеральная помощь будет включать программы поддержки граждан и предприятий в восстановлении после бедствия, в том числе предоставление временного жилья, ремонт домов, выдачу кредитов с низкими процентами для возмещения имущественных потерь.
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Белый дом выделит федеральные средства пострадавшим жителям округа Хамфрис, а также местным властям и некоторым некоммерческим организациям округа для принятия защитных мер в условии чрезвычайной ситуации.
Как сообщает местный телеканал WKRN, по меньшей мере 22 человека погибли в результате наводнения, еще десятки числятся пропавшими без вести. В штате продолжаются поисково-спасательные работы.
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Наводнение в Теннесси спровоцировали сильные дожди, которые идут с 20 августа, в некоторых городах побит рекорд по суточному количеству выпавших осадков. Агентство по чрезвычайным ситуациям штата Теннесси объявило о третьем уровне опасности из-за наводнения и призвало жителей не ездить на машине, избегать затопленных дорог.
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