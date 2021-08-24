https://ru.sputnik.md/20210824/vaktsinatsiya-uchiteley-44204476.html

Прививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"

Прививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"

Прививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"

2021-08-24T18:06+0300

2021-08-24T18:06+0300

2021-08-24T18:16+0300

коронавирус

в молдове

вакцинация

образование в молдове

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КОМРАТ, 24 авг – Sputnik, Максим Топал. По решению национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, с 1 сентября учебный процесс в Молдове будет проходить с физическим присутствием детей в школах. Педагоги и вспомогательный персонал должны либо провакцинироваться, либо каждые две недели предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19. В противном случае к работе с детьми их допускать не будут.В гимназии имени Чебанова села Конгаз прививку от коронавируса получили только около 40% сотрудников. Директор учебного заведения Мария Полукчу считает, что решение властей страны, возможно, является "правильным в условиях, когда люди не хотят вакцинироваться"."Я провожу с педагогами разъяснительную работу, довожу до сведения решения вышестоящих инстанций. Но они сами принимают решение, я не могу их заставить поставить вакцину. Узнав о новшествах, они, конечно, удивились. Наверное, примут решение о вакцинации, ведь тестирование платное и нужно будет его проводить за свой счет и каждые две недели", – говорит Полукчу.Учителя "не такие богатые" и платить из своей зарплаты 1600 леев каждый месяц точно не будут, уверена директор Чадыр-Лунгского лицея имени Мошкова Татьяна Кывыржик.Как отреагируют на новшества педагоги Авдарминского лицея имени Челенгир его директор Людмила Грек пока не знает. Но считает, что вакцинироваться надо."Те, кто не будет вакцинироваться, являются для нас угрозой, поскольку и мы, и дети можем заболеть. Я думаю, до 1 сентября все наши работники будут вакцинированы", – сказала директор лицея.Однако у решения национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью есть и обратная сторона, продолжает Людмила Грек. Хотя подавляющее число педагогов и провакцинируется, тех, кто этого не сделал и не захочет сдавать тесты на ковид, не допустят к работе. В этом случае администрация учебных заведений вынуждена будет в спешке искать новых специалистов. Из-за этого может пострадать учебный процесс.В Главном управлении образования Гагаузии подчеркнули, что вакцинация населения в Молдове хоть и добровольная, но является обязательной для того, чтобы обеспечить нормальную деятельность государства."Когда мы стоим перед общими государственными проблемами, перед вопросами функционирования школ, перед вопросами полноценной организации учебного процесса, конечно, здесь уже личное должно уходить на второй план и должны мыслить по государственному", – говорит начальник управления Наталия Кристева.По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро 24 августа, за последние сутки в автономии первой дозой провакцинировано 175 человек и второй дозой – 128 человек.Всего первой дозой провакцинировано 15 533 жителя автономии – это 12,2% от общего количества. Обеими дозами вакцины от коронавируса иммунизировано 11 682 человека – 9,2%.

https://ru.sputnik.md/20210824/profsoyuzy-testirovanie-44199149.html

https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html

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в молдове, вакцинация, образование в молдове