Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210824/vaktsinatsiya-uchiteley-44204476.html
Прививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"
Прививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"
Прививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"
2021-08-24T18:06+0300
2021-08-24T18:16+0300
коронавирус
в молдове
вакцинация
образование в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558851_0:240:3073:1968_1920x0_80_0_0_04016226c053af3020e477c3728f98c8.jpg
КОМРАТ, 24 авг – Sputnik, Максим Топал. По решению национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, с 1 сентября учебный процесс в Молдове будет проходить с физическим присутствием детей в школах. Педагоги и вспомогательный персонал должны либо провакцинироваться, либо каждые две недели предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19. В противном случае к работе с детьми их допускать не будут.В гимназии имени Чебанова села Конгаз прививку от коронавируса получили только около 40% сотрудников. Директор учебного заведения Мария Полукчу считает, что решение властей страны, возможно, является "правильным в условиях, когда люди не хотят вакцинироваться"."Я провожу с педагогами разъяснительную работу, довожу до сведения решения вышестоящих инстанций. Но они сами принимают решение, я не могу их заставить поставить вакцину. Узнав о новшествах, они, конечно, удивились. Наверное, примут решение о вакцинации, ведь тестирование платное и нужно будет его проводить за свой счет и каждые две недели", – говорит Полукчу.Учителя "не такие богатые" и платить из своей зарплаты 1600 леев каждый месяц точно не будут, уверена директор Чадыр-Лунгского лицея имени Мошкова Татьяна Кывыржик.Как отреагируют на новшества педагоги Авдарминского лицея имени Челенгир его директор Людмила Грек пока не знает. Но считает, что вакцинироваться надо."Те, кто не будет вакцинироваться, являются для нас угрозой, поскольку и мы, и дети можем заболеть. Я думаю, до 1 сентября все наши работники будут вакцинированы", – сказала директор лицея.Однако у решения национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью есть и обратная сторона, продолжает Людмила Грек. Хотя подавляющее число педагогов и провакцинируется, тех, кто этого не сделал и не захочет сдавать тесты на ковид, не допустят к работе. В этом случае администрация учебных заведений вынуждена будет в спешке искать новых специалистов. Из-за этого может пострадать учебный процесс.В Главном управлении образования Гагаузии подчеркнули, что вакцинация населения в Молдове хоть и добровольная, но является обязательной для того, чтобы обеспечить нормальную деятельность государства."Когда мы стоим перед общими государственными проблемами, перед вопросами функционирования школ, перед вопросами полноценной организации учебного процесса, конечно, здесь уже личное должно уходить на второй план и должны мыслить по государственному", – говорит начальник управления Наталия Кристева.По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро 24 августа, за последние сутки в автономии первой дозой провакцинировано 175 человек и второй дозой – 128 человек.Всего первой дозой провакцинировано 15 533 жителя автономии – это 12,2% от общего количества. Обеими дозами вакцины от коронавируса иммунизировано 11 682 человека – 9,2%.
https://ru.sputnik.md/20210824/profsoyuzy-testirovanie-44199149.html
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/11/35558851_62:0:2793:2048_1920x0_80_0_0_a1ffb8defb5a7ce9c83b98e36bd58d17.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, вакцинация, образование в молдове

Прививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"

18:06 24.08.2021 (обновлено: 18:16 24.08.2021)
137
© Sputnik / Mihai CarausMaraton-rapel de vaccinare cu "Sputnik V"
Maraton-rapel de vaccinare cu Sputnik V - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
К образовательному процессу в Молдове допустят лишь вакцинированных педагогов и тех, кто будет регулярно доказывать, что не болен коронавирусом.
КОМРАТ, 24 авг – Sputnik, Максим Топал. По решению национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью, с 1 сентября учебный процесс в Молдове будет проходить с физическим присутствием детей в школах. Педагоги и вспомогательный персонал должны либо провакцинироваться, либо каждые две недели предоставлять отрицательный результат теста на COVID-19. В противном случае к работе с детьми их допускать не будут.
В гимназии имени Чебанова села Конгаз прививку от коронавируса получили только около 40% сотрудников. Директор учебного заведения Мария Полукчу считает, что решение властей страны, возможно, является "правильным в условиях, когда люди не хотят вакцинироваться".
"Я провожу с педагогами разъяснительную работу, довожу до сведения решения вышестоящих инстанций. Но они сами принимают решение, я не могу их заставить поставить вакцину. Узнав о новшествах, они, конечно, удивились. Наверное, примут решение о вакцинации, ведь тестирование платное и нужно будет его проводить за свой счет и каждые две недели", – говорит Полукчу.
Пробирка с кровью пациента, сдавшего тест на наличие антител к вирусу SARS-CoV-2 - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Общество
Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет
16:18
237
7
Учителя "не такие богатые" и платить из своей зарплаты 1600 леев каждый месяц точно не будут, уверена директор Чадыр-Лунгского лицея имени Мошкова Татьяна Кывыржик.

"Ну, один раз заплатят за тестирование, но в другой раз все-таки будут решать: вакцинироваться или платить за тест. Обязательно нужно всем вакцинироваться. Хочется, чтобы и наши коллеги, и население были более ответственными. Все ведь хотят продолжить работу и жить спокойно", - сказала Кывыржик.

Как отреагируют на новшества педагоги Авдарминского лицея имени Челенгир его директор Людмила Грек пока не знает. Но считает, что вакцинироваться надо.
"Те, кто не будет вакцинироваться, являются для нас угрозой, поскольку и мы, и дети можем заболеть. Я думаю, до 1 сентября все наши работники будут вакцинированы", – сказала директор лицея.
Однако у решения национальной чрезвычайной комиссии по общественному здоровью есть и обратная сторона, продолжает Людмила Грек. Хотя подавляющее число педагогов и провакцинируется, тех, кто этого не сделал и не захочет сдавать тесты на ковид, не допустят к работе. В этом случае администрация учебных заведений вынуждена будет в спешке искать новых специалистов. Из-за этого может пострадать учебный процесс.
В Главном управлении образования Гагаузии подчеркнули, что вакцинация населения в Молдове хоть и добровольная, но является обязательной для того, чтобы обеспечить нормальную деятельность государства.
"Когда мы стоим перед общими государственными проблемами, перед вопросами функционирования школ, перед вопросами полноценной организации учебного процесса, конечно, здесь уже личное должно уходить на второй план и должны мыслить по государственному", – говорит начальник управления Наталия Кристева.
Школьный класс. Архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 23.08.2021
Коронавирус
Как будут учиться школьники с 1 сентября: ответ главы Минздрава
Вчера, 17:01
699
По данным Главного управления здравоохранения Гагаузии на утро 24 августа, за последние сутки в автономии первой дозой провакцинировано 175 человек и второй дозой – 128 человек.
Всего первой дозой провакцинировано 15 533 жителя автономии – это 12,2% от общего количества. Обеими дозами вакцины от коронавируса иммунизировано 11 682 человека – 9,2%.
000002
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:28Минздрав: в Молдове снова резкий скачок новых случаев COVID-19
18:06Прививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"
17:40Молдова получит от Японии грант на медоборудование
17:11Насильственная украинизация с точки зрения права
16:42Хинштейн: Россия запретит въезд националистам – подробности законопроекта
16:18Профсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет
15:53В парламентской комиссии по экономике, бюджету и финансам новый председатель
15:32Демократия только на словах: как Украина стала страной репрессий и цензуры
15:21Агентство госуслуг будет работать 28 и 30 августа
14:47Генпрокуратура опротестует в КС поправки в Закон о прокуратуре
14:43Как будут назначать членов ВСМ и ВСП: депутаты приняли важные решения
14:20Российские пенсионеры получат единовременную выплату в 10 тысяч рублей
13:52Дело за публикацию видео о "языковых рейдах" возбуждено в Казахстане
13:22Линейки в День знаний не будет: появилось полное решение спецкомиссии
13:10В НАЦ раскритиковали решение парламента: "не соответствует интересам общества"
13:00Поправки в закон "О прокуратуре" приняли в окончательном чтении: что дальше
12:50Стихийное бедствие объявлено в штате Теннесси из-за наводнения
12:35Хорватский футболист Миоч: в Загребе сейчас все говорят о "Шерифе"
12:26В парламенте приняты изменения в регламент назначения директора НАЦ
12:00Где в Кишиневе 24 августа находятся мобильные пункты вакцинации