https://ru.sputnik.md/20210824/vlasti-sudebnaia-sistema-44156158.html

Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло

Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло

Чем прокуратура являлась для власти, какую комбинацию придумал парламент и каков исход противостояния.

2021-08-24T08:00+0300

2021-08-24T08:00+0300

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Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло

Прокуратура всегда была важнейшим инструментом в руках политического класса, вряд ли с приходом новой власти что-то изменилось. PAS, как и остальные, стремится получить контроль над прокуратурой, поэтому генпрокурора вынуждают подать в отставку, как это сделали его предшественники. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.Это очень печально, заключил Мэрджиняну, потому что такие прецеденты мы наблюдаем последние 20 лет. С первых лет молдавской независимости политики пытались выстроить политическую систему на демократических принципах. Последовавшие за ними уже без стеснения брали судебную систему и прокуратуру за горло и отдавали приказы.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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