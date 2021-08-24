https://ru.sputnik.md/20210824/vlasti-sudebnaia-sistema-44156158.html
Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло
Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло
Чем прокуратура являлась для власти, какую комбинацию придумал парламент и каков исход противостояния.
2021-08-24T08:00+0300
2021-08-24T08:00+0300
2021-08-24T08:00+0300
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Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло
Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло
Прокуратура всегда была важнейшим инструментом в руках политического класса, вряд ли с приходом новой власти что-то изменилось. PAS, как и остальные, стремится получить контроль над прокуратурой, поэтому генпрокурора вынуждают подать в отставку, как это сделали его предшественники. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова рассказал юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.Это очень печально, заключил Мэрджиняну, потому что такие прецеденты мы наблюдаем последние 20 лет. С первых лет молдавской независимости политики пытались выстроить политическую систему на демократических принципах. Последовавшие за ними уже без стеснения брали судебную систему и прокуратуру за горло и отдавали приказы.
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Валентина Топоривская
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экспертиза, подкасты, аудио, в молдове
Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло
Эксперт в области права объяснил, чем прокуратура являлась для власти, какую комбинацию придумал парламент и каким будет исход противостояния.
Прокуратура всегда была важнейшим инструментом в руках политического класса, вряд ли с приходом новой власти что-то изменилось. PAS, как и остальные, стремится получить контроль над прокуратурой, поэтому генпрокурора вынуждают подать в отставку, как это сделали его предшественники. Об этом в эфире студии Sputnik Молдова
рассказал юрист, специалист в области права, профессор Юрий Мэрджиняну.
"В парламенте уже готов законопроект, по которому, используя любой предлог, генерального прокурора захотят пропустить через "сито" – конкурс или специальную комиссию, чтобы негативно оценить его деятельность. После этого можно инициировать его отставку", – считает эксперт.
Это очень печально, заключил Мэрджиняну, потому что такие прецеденты мы наблюдаем последние 20 лет. С первых лет молдавской независимости политики пытались выстроить политическую систему на демократических принципах. Последовавшие за ними уже без стеснения брали судебную систему и прокуратуру за горло и отдавали приказы.