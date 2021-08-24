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Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко
Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко
Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко
2021-08-24T23:03+0300
2021-08-24T23:03+0300
коронавирус
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штаммы
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КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Тесты на дельта-штамм коронавируса в Молдове начнут проводить не позднее начала октября. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко в эфире общественного телеканала.Министр уточнила, что оборудование, необходимое для выявления штамма "дельта", уже доставлено в нашу страну."Было доставлено абсолютно все необходимое оборудование, и мы работаем над его внедрением. Это даст нам возможность обнаруживать различные штаммы", – сообщила Немеренко.В то же время глава Минздрава подтвердила, что образцы больше не будут отправлять из Молдовы в Германию для исследования, так как результаты уже проведенных в июле тестов подтвердили, что дельта-штамм присутствует в Молдове.
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минздрав, тест, штаммы

Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко

23:03 24.08.2021
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© Sputnik / Miroslav RotariАлла Немеренко
Алла Немеренко - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Sputnik / Miroslav Rotari
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Министр здравоохранения заявила, что скоро в стране будет все необходимое, что позволит самостоятельно распознавать опасную разновидность коронавируса.
КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Тесты на дельта-штамм коронавируса в Молдове начнут проводить не позднее начала октября. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко в эфире общественного телеканала.

"В сентябре, самое позднее в начале октября, мы сможем проводить здесь эти анализы", – сказала Немеренко.

Министр уточнила, что оборудование, необходимое для выявления штамма "дельта", уже доставлено в нашу страну.
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"Было доставлено абсолютно все необходимое оборудование, и мы работаем над его внедрением. Это даст нам возможность обнаруживать различные штаммы", – сообщила Немеренко.
В то же время глава Минздрава подтвердила, что образцы больше не будут отправлять из Молдовы в Германию для исследования, так как результаты уже проведенных в июле тестов подтвердили, что дельта-штамм присутствует в Молдове.
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