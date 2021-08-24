https://ru.sputnik.md/20210824/zayavlenie-nemerenko-44212199.html
Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко
Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко
Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко
2021-08-24T23:03+0300
2021-08-24T23:03+0300
2021-08-24T23:03+0300
коронавирус
минздрав
тест
штаммы
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КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Тесты на дельта-штамм коронавируса в Молдове начнут проводить не позднее начала октября. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко в эфире общественного телеканала.Министр уточнила, что оборудование, необходимое для выявления штамма "дельта", уже доставлено в нашу страну."Было доставлено абсолютно все необходимое оборудование, и мы работаем над его внедрением. Это даст нам возможность обнаруживать различные штаммы", – сообщила Немеренко.В то же время глава Минздрава подтвердила, что образцы больше не будут отправлять из Молдовы в Германию для исследования, так как результаты уже проведенных в июле тестов подтвердили, что дельта-штамм присутствует в Молдове.
https://ru.sputnik.md/20210812/nemerenco-novaya-volna-covid-19-blizko-43849460.html
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минздрав, тест, штаммы
Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко
Министр здравоохранения заявила, что скоро в стране будет все необходимое, что позволит самостоятельно распознавать опасную разновидность коронавируса.
КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Тесты на дельта-штамм коронавируса в Молдове начнут проводить не позднее начала октября. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко в эфире общественного телеканала.
"В сентябре, самое позднее в начале октября, мы сможем проводить здесь эти анализы", – сказала Немеренко.
Министр уточнила, что оборудование, необходимое для выявления штамма "дельта", уже доставлено в нашу страну.
"Было доставлено абсолютно все необходимое оборудование, и мы работаем над его внедрением. Это даст нам возможность обнаруживать различные штаммы", – сообщила Немеренко.
В то же время глава Минздрава подтвердила, что образцы больше не будут отправлять из Молдовы в Германию для исследования, так как результаты уже проведенных в июле тестов подтвердили, что дельта-штамм присутствует в Молдове.