https://ru.sputnik.md/20210824/zayavlenie-nemerenko-44212199.html

Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко

Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко

Когда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко

2021-08-24T23:03+0300

2021-08-24T23:03+0300

2021-08-24T23:03+0300

коронавирус

минздрав

тест

штаммы

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КИШИНЕВ, 24 авг — Sputnik. Тесты на дельта-штамм коронавируса в Молдове начнут проводить не позднее начала октября. Об этом заявила министр здравоохранения Алла Немеренко в эфире общественного телеканала.Министр уточнила, что оборудование, необходимое для выявления штамма "дельта", уже доставлено в нашу страну."Было доставлено абсолютно все необходимое оборудование, и мы работаем над его внедрением. Это даст нам возможность обнаруживать различные штаммы", – сообщила Немеренко.В то же время глава Минздрава подтвердила, что образцы больше не будут отправлять из Молдовы в Германию для исследования, так как результаты уже проведенных в июле тестов подтвердили, что дельта-штамм присутствует в Молдове.

https://ru.sputnik.md/20210812/nemerenco-novaya-volna-covid-19-blizko-43849460.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

минздрав, тест, штаммы