Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Первый троллейбус в аэропорт - Sputnik Молдова
Новости Кишинева
Все о событиях и изменениях в Кишиневе – читайте в материалах Sputnik Молдова.
https://ru.sputnik.md/20210824/zelenyy-teatr-v-kishineve-otremontiruyut-44180399.html
Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
2021-08-24T10:00+0300
2021-08-24T10:06+0300
новости кишинева
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44180487_0:71:1000:634_1920x0_80_0_0_5a02642b4f90f2b2fe231791c1a0fab7.jpg
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Зеленый театр в Кишиневе будет отремонтирован, об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Ион Чебан. Градоначальник отметил, что по итогам инспекции объекта, которую он провел в субботу совместно с представителями мэрии, выяснилось, что театр находится "в плачевном состоянии". Кроме того, Чебан отметил, что на территории Зеленого театра необходимо обустроить парковку. Однако реконструкция будет поэтапной, так как на капитальный ремонт требуется несколько миллионов леев, а такой суммы в настоящее время у муниципалитета нет. "Поэтому мы решили осуществить проектные работы по восстановлению Зеленого театра", - отметил мэр. Работа будет вестись в несколько этапов:Консультации по проектированию и ремонту начнутся в ближайшее время, проинформировал мэр.Кишиневский Зеленый театр был построен в 1957 году, он вмещает около 10 000 зрителей под открытым небом.
https://ru.sputnik.md/20210821/sektor-kishinev-otkritie-shkolnye-yarmarki-44118701.html
https://ru.sputnik.md/20210512/v-kishineve-kazhduyu-nedelyu-budut-prokhodit-kontserty-na-otkrytom-vozdukhe-34715371.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/18/44180487_73:0:964:668_1920x0_80_0_0_ce3dbdd57cd31abd0330f5ba3233112a.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове

Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют

10:00 24.08.2021 (обновлено: 10:06 24.08.2021)
110
© Photo : Facebook / Ion CebanЗеленый театр в Кишиневе
Зеленый театр в Кишиневе - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
© Photo : Facebook / Ion Ceban
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Мэр молдавской столицы сообщил о начале проектных работ по восстановлению Зеленого театра.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Зеленый театр в Кишиневе будет отремонтирован, об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Ион Чебан.
Târgul producătorilor locali ”Cămara Fest” la Chișinău - Sputnik Молдова, 1920, 21.08.2021
Новости Кишинева
В секторах Кишинева откроются школьные ярмарки
21 августа, 13:55
153
Градоначальник отметил, что по итогам инспекции объекта, которую он провел в субботу совместно с представителями мэрии, выяснилось, что театр находится "в плачевном состоянии".
"С момента строительства объекта здесь были проведены лишь поверхностные работы, театру необходим капитальный ремонт. В настоящее время на территории старые скамейки, неровности и ямы в асфальте, стены и потолки сцены и здания нуждаются в ремонте", - уточнил мэр.
Кроме того, Чебан отметил, что на территории Зеленого театра необходимо обустроить парковку. Однако реконструкция будет поэтапной, так как на капитальный ремонт требуется несколько миллионов леев, а такой суммы в настоящее время у муниципалитета нет.
"Поэтому мы решили осуществить проектные работы по восстановлению Зеленого театра", - отметил мэр.
Работа будет вестись в несколько этапов:
1.
Начало проектирования всего парка, привлечение специалистов.
2.
Ремонт скамеек и территории театра под открытым небом.
3.
Обустройство парковки в верхней части театра.
4.
Ремонт сцены.
Консультации по проектированию и ремонту начнутся в ближайшее время, проинформировал мэр.
Jazz`n Chișinău International Festival - Sputnik Молдова, 1920, 12.05.2021
Культура
Музыка на открытом воздухе: концерты в Кишиневе станут еженедельными
12 мая, 11:54
253
Кишиневский Зеленый театр был построен в 1957 году, он вмещает около 10 000 зрителей под открытым небом.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
11:13Додон: День освобождения Кишинева от фашизма нужно отмечать на государственном уровне
10:36Репетиция парада: на несколько дней в Кишиневе перекроют центр города
10:20Чем вакцинируют в России студентов-иностранцев
10:00Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
09:50К талибам попали американские самолеты и ракеты - СМИ
09:15Россия может обойтись без транзита газа через Украину - МИД РФ
09:00Клинцевич: чего ждать от талибов в Афганистане
08:45Мир за сутки: "спящие" террористы, необычные мигранты и разрушительный тайфун
08:30Историк - о 77-й годовщине освобождения Молдовы от фашистов
08:00Мэрджиняну: власть Молдовы всегда брала судебную систему за горло
07:30Программа выступления молдавских паралимпийцев в Токио
07:00Самый точный прогноз погоды: в конце лета жара усиливается
00:01Погодные рекорды Молдовы 24 августа
ВчераСанду обсудила условия поступления в Молдову 50 миллионов евро
ВчераИон Чебан: эпопея с 17 миллионами леев продолжается
ВчераУчастники "Крымской платформы" не исключили введения новых санкций против РФ
ВчераВ Приднестровье ученики вернутся в школу шестого сентября
ВчераКурс валют на вторник: доллар дешевеет, евро растет
ВчераКакой может быть Украина? Какой быть Украине?
ВчераМурадов: "Крымская платформа" – бесплодная, враждебная делу мира затея