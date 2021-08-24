https://ru.sputnik.md/20210824/zelenyy-teatr-v-kishineve-otremontiruyut-44180399.html

Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют

Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют

Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют

2021-08-24T10:00+0300

2021-08-24T10:00+0300

2021-08-24T10:06+0300

новости кишинева

в молдове

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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Зеленый театр в Кишиневе будет отремонтирован, об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Ион Чебан. Градоначальник отметил, что по итогам инспекции объекта, которую он провел в субботу совместно с представителями мэрии, выяснилось, что театр находится "в плачевном состоянии". Кроме того, Чебан отметил, что на территории Зеленого театра необходимо обустроить парковку. Однако реконструкция будет поэтапной, так как на капитальный ремонт требуется несколько миллионов леев, а такой суммы в настоящее время у муниципалитета нет. "Поэтому мы решили осуществить проектные работы по восстановлению Зеленого театра", - отметил мэр. Работа будет вестись в несколько этапов:Консультации по проектированию и ремонту начнутся в ближайшее время, проинформировал мэр.Кишиневский Зеленый театр был построен в 1957 году, он вмещает около 10 000 зрителей под открытым небом.

https://ru.sputnik.md/20210821/sektor-kishinev-otkritie-shkolnye-yarmarki-44118701.html

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2021

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