https://ru.sputnik.md/20210824/zelenyy-teatr-v-kishineve-otremontiruyut-44180399.html
Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
2021-08-24T10:00+0300
2021-08-24T10:00+0300
2021-08-24T10:06+0300
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КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Зеленый театр в Кишиневе будет отремонтирован, об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Ион Чебан. Градоначальник отметил, что по итогам инспекции объекта, которую он провел в субботу совместно с представителями мэрии, выяснилось, что театр находится "в плачевном состоянии". Кроме того, Чебан отметил, что на территории Зеленого театра необходимо обустроить парковку. Однако реконструкция будет поэтапной, так как на капитальный ремонт требуется несколько миллионов леев, а такой суммы в настоящее время у муниципалитета нет. "Поэтому мы решили осуществить проектные работы по восстановлению Зеленого театра", - отметил мэр. Работа будет вестись в несколько этапов:Консультации по проектированию и ремонту начнутся в ближайшее время, проинформировал мэр.Кишиневский Зеленый театр был построен в 1957 году, он вмещает около 10 000 зрителей под открытым небом.
https://ru.sputnik.md/20210821/sektor-kishinev-otkritie-shkolnye-yarmarki-44118701.html
https://ru.sputnik.md/20210512/v-kishineve-kazhduyu-nedelyu-budut-prokhodit-kontserty-na-otkrytom-vozdukhe-34715371.html
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в молдове
Зеленый театр в Кишиневе отремонтируют
10:00 24.08.2021 (обновлено: 10:06 24.08.2021)
Мэр молдавской столицы сообщил о начале проектных работ по восстановлению Зеленого театра.
КИШИНЕВ, 24 авг - Sputnik. Зеленый театр в Кишиневе будет отремонтирован, об этом во вторник на своей странице в Facebook сообщил мэр столицы Ион Чебан.
Градоначальник отметил, что по итогам инспекции объекта, которую он провел в субботу совместно с представителями мэрии, выяснилось, что театр находится "в плачевном состоянии".
"С момента строительства объекта здесь были проведены лишь поверхностные работы, театру необходим капитальный ремонт. В настоящее время на территории старые скамейки, неровности и ямы в асфальте, стены и потолки сцены и здания нуждаются в ремонте", - уточнил мэр.
Кроме того, Чебан отметил, что на территории Зеленого театра необходимо обустроить парковку. Однако реконструкция будет поэтапной, так как на капитальный ремонт требуется несколько миллионов леев, а такой суммы в настоящее время у муниципалитета нет.
"Поэтому мы решили осуществить проектные работы по восстановлению Зеленого театра", - отметил мэр.
Работа будет вестись в несколько этапов:
1.
Начало проектирования всего парка, привлечение специалистов.
2.
Ремонт скамеек и территории театра под открытым небом.
3.
Обустройство парковки в верхней части театра.
Консультации по проектированию и ремонту начнутся в ближайшее время, проинформировал мэр.
Кишиневский Зеленый театр был построен в 1957 году, он вмещает около 10 000 зрителей под открытым небом.