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За 30 лет в мире выросло вдвое число больных гипертонией
За 30 лет в мире выросло вдвое число больных гипертонией
За последние 30 лет количество взрослых с гипертонией увеличилось до 1,28 миллиарда
2021-08-25T14:31+0300
2021-08-25T14:31+0300
здоровье
давление
артериальное давление
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. За последние 30 лет количество взрослых в возрасте 30-79 лет с повышенным кровяным давлением увеличилось с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные исследования лондонского университета Imperial College London и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного в научном журнале Lancet.По данным авторов исследования, каждый второй не знал о том, что у него гипертония."Исследование охватывало период 1990-2019 годов. В нем использовались данные измерения и лечения артериального давления более чем у 100 миллионов человек в возрасте 30-79 лет в 184 странах, которые в совокупности охватывают 99% населения земного шара, что делает его наиболее полным обзором глобальных тенденций в области гипертонии на сегодняшний день", - отметили авторы научной работы.Исследователи обнаружили, что с 1990 по 2019 год общий уровень гипертонии в мире практически не изменился, но распространенность заболевания перешла от богатых стран к странам с низким и средним уровнем дохода.Исследование также показало, что более половины людей (53% женщин и 62% мужчин) с гипертонией, или в общей сложности 720 миллионов человек, не получали необходимого лечения.
https://ru.sputnik.md/20210716/Vrach-nazval-produkty-snizhayuschie-davlenie-35540636.html
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давление, артериальное давление

За 30 лет в мире выросло вдвое число больных гипертонией

14:31 25.08.2021
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© Sputnik / Николай Хижняк / Перейти в фотобанкСамоизоляция жителей Краснодарского края
Самоизоляция жителей Краснодарского края - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Николай Хижняк
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. За последние 30 лет количество взрослых в возрасте 30-79 лет с повышенным кровяным давлением увеличилось с 650 миллионов до 1,28 миллиарда. Об этом свидетельствуют данные исследования лондонского университета Imperial College London и Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), опубликованного в научном журнале Lancet.
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По данным авторов исследования, каждый второй не знал о том, что у него гипертония.
"Исследование охватывало период 1990-2019 годов. В нем использовались данные измерения и лечения артериального давления более чем у 100 миллионов человек в возрасте 30-79 лет в 184 странах, которые в совокупности охватывают 99% населения земного шара, что делает его наиболее полным обзором глобальных тенденций в области гипертонии на сегодняшний день", - отметили авторы научной работы.
Исследователи обнаружили, что с 1990 по 2019 год общий уровень гипертонии в мире практически не изменился, но распространенность заболевания перешла от богатых стран к странам с низким и средним уровнем дохода.
"В результате в Канаде, Перу и Швейцарии в 2019 году был один из самых низких показателей распространенности гипертонии в мире, в то время как одни из самых высоких показателей наблюдались в Доминиканской Республике, Ямайке и Парагвае для женщин и Венгрии, Парагвае и Польше для мужчин", - указано в исследовании.
Исследование также показало, что более половины людей (53% женщин и 62% мужчин) с гипертонией, или в общей сложности 720 миллионов человек, не получали необходимого лечения.
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