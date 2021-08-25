https://ru.sputnik.md/20210825/anta-dtp-reysovym-avtobusom-kiev-44229245.html

ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны

ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны

В ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны

2021-08-25T15:08+0300

2021-08-25T15:08+0300

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Национальном агентстве автотранспорта (ANTA) отреагировали на аварию рейсового автобуса Москва-Кишинев, которая произошла в Киеве. "Исходя из положений закона о государственном контроле за предпринимательской деятельностью, в центральном офисе автотранспортного оператора, который управляет данным маршрутом, Агентство инициирует проверки автомобильного транспорта и соблюдение правовых норм, касающихся безопасности", - уточнили в агентстве. По данным ANTA, в случае выявления нарушений и отклонений от положений законодательства в сфере транспорта к оператору будут применены санкции.Напомним, рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Кишинев, перевернулся в Киеве.По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в салоне транспортного средства были граждане Молдовы, Украины и России. Пострадало восемь человек, в том числе дети. Всем была оказана первая помощь, от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.

https://ru.sputnik.md/20210825/midei-perevernuvshemsya-avtobuse-kiev-44221553.html

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в мире, украина, молдова, дтп, в молдове