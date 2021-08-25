Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210825/anta-dtp-reysovym-avtobusom-kiev-44229245.html
ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
В ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
2021-08-25T15:08+0300
2021-08-25T15:08+0300
общество
в мире
украина
молдова
дтп
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44218543_0:385:1000:948_1920x0_80_0_0_81edb31580ff100938e7998acf54d197.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Национальном агентстве автотранспорта (ANTA) отреагировали на аварию рейсового автобуса Москва-Кишинев, которая произошла в Киеве. "Исходя из положений закона о государственном контроле за предпринимательской деятельностью, в центральном офисе автотранспортного оператора, который управляет данным маршрутом, Агентство инициирует проверки автомобильного транспорта и соблюдение правовых норм, касающихся безопасности", - уточнили в агентстве. По данным ANTA, в случае выявления нарушений и отклонений от положений законодательства в сфере транспорта к оператору будут применены санкции.Напомним, рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Кишинев, перевернулся в Киеве.По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в салоне транспортного средства были граждане Молдовы, Украины и России. Пострадало восемь человек, в том числе дети. Всем была оказана первая помощь, от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.
https://ru.sputnik.md/20210825/midei-perevernuvshemsya-avtobuse-kiev-44221553.html
украина
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44218543_0:292:1000:1042_1920x0_80_0_0_0b88cd3c458c58f740e47a16e8a27afc.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в мире, украина, молдова, дтп, в молдове

ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны

15:08 25.08.2021
182
CC BY 4.0 / Національна поліція України / в Киеве перевернулся молдавский рейсовый автобус
в Киеве перевернулся молдавский рейсовый автобус - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
CC BY 4.0 / Національна поліція України /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Транспортный оператор, отвечающий за следование автобусов по рейсу Москва-Кишинев, может быть оштрафован.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Национальном агентстве автотранспорта (ANTA) отреагировали на аварию рейсового автобуса Москва-Кишинев, которая произошла в Киеве.
"Исходя из положений закона о государственном контроле за предпринимательской деятельностью, в центральном офисе автотранспортного оператора, который управляет данным маршрутом, Агентство инициирует проверки автомобильного транспорта и соблюдение правовых норм, касающихся безопасности", - уточнили в агентстве.
По данным ANTA, в случае выявления нарушений и отклонений от положений законодательства в сфере транспорта к оператору будут применены санкции.
в Киеве перевернулся молдавский рейсовый автобус - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
Общество
МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран
11:45
496
2
Напомним, рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Кишинев, перевернулся в Киеве.
По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в салоне транспортного средства были граждане Молдовы, Украины и России. Пострадало восемь человек, в том числе дети. Всем была оказана первая помощь, от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:46Штормовое предупреждение в Молдове: мощные ливни пройдут ночью
15:33В Молдове назначили нового главу Агентства публичной собственности
15:08ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
14:50Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП
14:31За 30 лет в мире выросло вдвое число больных гипертонией
14:06Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
13:38Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом
13:10В Новых Аненах открыли современную пожарную часть
12:50У России - первое золото Паралимпиады
12:31"Гнусные акты вандализма": МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове
12:23Эксперты: первая половина года - провальная для экспорта молдавских фруктов в Россию
12:00Экс-премьер Кику: PAS решила полностью подчинить себе юстицию
11:45МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран
11:45ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
11:36Молдове, Украине и Грузии понадобится 20 лет для вступления в ЕС, - президент Эстонии
11:15Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии
10:47В Генпрокуратуре ответили на решение парламента и нашли много неясностей
10:17Автобус Кишинев - Москва перевернулся в Киеве, есть пострадавшие
10:00Где в Кишиневе 25 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:50Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана россиян и украинцев