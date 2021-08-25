https://ru.sputnik.md/20210825/anta-dtp-reysovym-avtobusom-kiev-44229245.html
ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
В ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
2021-08-25T15:08+0300
2021-08-25T15:08+0300
2021-08-25T15:08+0300
общество
в мире
украина
молдова
дтп
в молдове
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44218543_0:385:1000:948_1920x0_80_0_0_81edb31580ff100938e7998acf54d197.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Национальном агентстве автотранспорта (ANTA) отреагировали на аварию рейсового автобуса Москва-Кишинев, которая произошла в Киеве. "Исходя из положений закона о государственном контроле за предпринимательской деятельностью, в центральном офисе автотранспортного оператора, который управляет данным маршрутом, Агентство инициирует проверки автомобильного транспорта и соблюдение правовых норм, касающихся безопасности", - уточнили в агентстве. По данным ANTA, в случае выявления нарушений и отклонений от положений законодательства в сфере транспорта к оператору будут применены санкции.Напомним, рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Кишинев, перевернулся в Киеве.По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в салоне транспортного средства были граждане Молдовы, Украины и России. Пострадало восемь человек, в том числе дети. Всем была оказана первая помощь, от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.
https://ru.sputnik.md/20210825/midei-perevernuvshemsya-avtobuse-kiev-44221553.html
украина
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44218543_0:292:1000:1042_1920x0_80_0_0_0b88cd3c458c58f740e47a16e8a27afc.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в мире, украина, молдова, дтп, в молдове
ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
Транспортный оператор, отвечающий за следование автобусов по рейсу Москва-Кишинев, может быть оштрафован.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Национальном агентстве автотранспорта (ANTA) отреагировали на аварию рейсового автобуса Москва-Кишинев, которая произошла в Киеве.
"Исходя из положений закона о государственном контроле за предпринимательской деятельностью, в центральном офисе автотранспортного оператора, который управляет данным маршрутом, Агентство инициирует проверки автомобильного транспорта и соблюдение правовых норм, касающихся безопасности", - уточнили в агентстве.
По данным ANTA, в случае выявления нарушений и отклонений от положений законодательства в сфере транспорта к оператору будут применены санкции.
Напомним, рейсовый автобус, следовавший из Москвы в Кишинев, перевернулся в Киеве.
По данным Министерства иностранных дел и европейской интеграции, в салоне транспортного средства были граждане Молдовы, Украины и России. Пострадало восемь человек, в том числе дети. Всем была оказана первая помощь, от дальнейшей госпитализации все пострадавшие отказались.