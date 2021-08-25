https://ru.sputnik.md/20210825/avtobus-kishinev-moskva-perevernulsya-v-kieve-est-postradavshie-44218489.html

Автобус Кишинев - Москва перевернулся в Киеве, есть пострадавшие

Автобус Кишинев - Москва перевернулся в Киеве, есть пострадавшие

Автобус Кишинев - Москва перевернулся в Киеве, есть пострадавшие

2021-08-25T10:17+0300

2021-08-25T10:17+0300

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Киеве на улице Телиги в ночь на среду произошло ДТП с участием рейсового автобуса с молдавскими номерами. Как сообщает Национальная полиция Киева, водитель не справился с управлением и наехал на бордюр, в результате чего автобус перевернулся. Пострадали восемь человек, в том числе два ребенка.Украинская пресса между тем сообщает, что автобус был рейсовым и следовал по маршруту Киев - Москва. Так, портал APnews пишет, что "всего за помощью к врачам обратились 18 человек, 8 из которых нуждались в госпитализации".Согласно пресс-релизу Нацполиции Киева, звонок о ДТП поступил в службу 112 в 01.50. Водитель автобуса прошел тест на содержание алкоголя в крови. "Драгер (алкотестер - прим. ред.) показал, что мужчина был трезв. ДТП зарегистрировано в журнале единого учета заявлений и сообщений Подольского управления полиции. После проведения проверки ему будет дана соответствующая правовая квалификация", - говорится в сообщении.В пресс-службе МИДЕИ корреспонденту Sputnik Молдова сообщили, что все детали происшествия выясняют через посольство республики в Киеве. Подробности инцидента представят в МИДЕИ позднее.

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2021

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в мире, молдова, киев, дтп