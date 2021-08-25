На пути к новой жизни: афганские беженцы размещены на военной базе в Германии

Военная база Рамштайн стала пунктом временного приема эвакуированных из Афганистана по совместному решению руководств США и Германии. Согласно соглашению, люди не должны будут задерживаться на территории военной базы дольше 10 дней.
Военная база Рамштайн стала пунктом временного приема эвакуированных из Афганистана по совместному решению руководств США и Германии. Согласно соглашению, люди не должны будут задерживаться на территории военной базы дольше 10 дней.
Тысячи эвакуированных из Афганистана разместились в палаточном городке на территории авиабазы.
Тысячи эвакуированных из Афганистана разместились в палаточном городке на территории авиабазы.
Авиабаза Рамштайн вмещает 5000 человек.Но с рейсами, прибывающими каждые 90 минут, палаточный городок быстро заполняется. К воскресенью, 22 августа, сюда уже прибыли 5000 эвакуированных.
Авиабаза Рамштайн вмещает 5000 человек.Но с рейсами, прибывающими каждые 90 минут, палаточный городок быстро заполняется. К воскресенью, 22 августа, сюда уже прибыли 5000 эвакуированных.
Военные на авиабазе активно помогают эвакуированным.
Военные на авиабазе активно помогают эвакуированным.
На фото – американский солдат с авиабазы Рамштайн играет на укулеле для детей, эвакуированных из Афганистана в Германию.
На фото – американский солдат с авиабазы Рамштайн играет на укулеле для детей, эвакуированных из Афганистана в Германию.
Жилые помещения в городке разделены по половому признаку: женщины и дети размещаются в палатках внутри ангаров, мужчины – в палатках снаружи, семейные встречи проходят во внутреннем дворе.
Жилые помещения в городке разделены по половому признаку: женщины и дети размещаются в палатках внутри ангаров, мужчины – в палатках снаружи, семейные встречи проходят во внутреннем дворе.
Сообщается, что персонал авиабазы с помощью соцсети организовал благотворительный сбор одежды и предметов быта для эвакуированных из Афганистана.
Сообщается, что персонал авиабазы с помощью соцсети организовал благотворительный сбор одежды и предметов быта для эвакуированных из Афганистана.
Использование базы Рамштайн позволит увеличить нагрузку на самолеты и разгрузить маршрут Кабул-Ташкент, через который эвакуация проводится в настоящее время.
Использование базы Рамштайн позволит увеличить нагрузку на самолеты и разгрузить маршрут Кабул-Ташкент, через который эвакуация проводится в настоящее время.
Эвакуация на военную базу в Германии началась после того, как в пятницу из-за переполнения приемной базы, Катар не смог больше принимать эвакуированных.
Эвакуация на военную базу в Германии началась после того, как в пятницу из-за переполнения приемной базы, Катар не смог больше принимать эвакуированных.
Переговоры глав МИД США и Германии о координации транзита тысяч человек из Афганистана через базу "Рамштайн" и другие объекты в Германии продолжаются.
Переговоры глав МИД США и Германии о координации транзита тысяч человек из Афганистана через базу "Рамштайн" и другие объекты в Германии продолжаются.
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в дальнейшем появятся и другие центры приема людей из Афганистана по всему миру.
Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в дальнейшем появятся и другие центры приема людей из Афганистана по всему миру.
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, после захвата практически всей территории страны боевиками террористической группировки"Талибан"(запрещена в России)
Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, после захвата практически всей территории страны боевиками террористической группировки"Талибан"(запрещена в России)