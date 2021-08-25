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На пути к новой жизни: афганские беженцы размещены на военной базе в Германии
На пути к новой жизни: афганские беженцы размещены на военной базе в Германии
Временный дом: афганские эвакуированные на пути к новой жизни
2021-08-25T23:16+0300
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фото, фото, в мире, мультимедиа, эвакуация, афганистан, беженцы

На пути к новой жизни: афганские беженцы размещены на военной базе в Германии

23:16 25.08.2021
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Американская авиабаза Рамштайн в Германии стала первичным центром приема афганцев, эвакуированных после того, как талибы захватили большую часть Афганистана, в том числе столицу страны, Кабул.
© AP Photo / Matthias Schrader

Военная база Рамштайн стала пунктом временного приема эвакуированных из Афганистана по совместному решению руководств США и Германии. Согласно соглашению, люди не должны будут задерживаться на территории военной базы дольше 10 дней.

Военная база Рамштайн стала пунктом временного приема эвакуированных из Афганистана по совместному решению руководств США и Германии. Согласно соглашению, люди не должны будут задерживаться на территории военной базы дольше 10 дней. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Matthias Schrader

Военная база Рамштайн стала пунктом временного приема эвакуированных из Афганистана по совместному решению руководств США и Германии. Согласно соглашению, люди не должны будут задерживаться на территории военной базы дольше 10 дней.

© AP Photo / Matthias Schrader

Тысячи эвакуированных из Афганистана разместились в палаточном городке на территории авиабазы.

Тысячи эвакуированных из Афганистана разместились в палаточном городке на территории авиабазы. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Matthias Schrader

Тысячи эвакуированных из Афганистана разместились в палаточном городке на территории авиабазы.

© AP Photo / Matthias Schrader

Авиабаза Рамштайн вмещает 5000 человек.Но с рейсами, прибывающими каждые 90 минут, палаточный городок быстро заполняется. К воскресенью, 22 августа, сюда уже прибыли 5000 эвакуированных.

Авиабаза Рамштайн вмещает 5000 человек.Но с рейсами, прибывающими каждые 90 минут, палаточный городок быстро заполняется. К воскресенью, 22 августа, сюда уже прибыли 5000 эвакуированных. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Matthias Schrader

Авиабаза Рамштайн вмещает 5000 человек.Но с рейсами, прибывающими каждые 90 минут, палаточный городок быстро заполняется. К воскресенью, 22 августа, сюда уже прибыли 5000 эвакуированных.

© AP Photo / Matthias Schrader

Военные на авиабазе активно помогают эвакуированным.

Военные на авиабазе активно помогают эвакуированным. - Sputnik Молдова
4/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Военные на авиабазе активно помогают эвакуированным.

© AP Photo / Matthias Schrader

На фото – американский солдат с авиабазы Рамштайн играет на укулеле для детей, эвакуированных из Афганистана в Германию.

На фото – американский солдат с авиабазы Рамштайн играет на укулеле для детей, эвакуированных из Афганистана в Германию. - Sputnik Молдова
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© AP Photo / Matthias Schrader

На фото – американский солдат с авиабазы Рамштайн играет на укулеле для детей, эвакуированных из Афганистана в Германию.

© AP Photo / Matthias Schrader

Жилые помещения в городке разделены по половому признаку: женщины и дети размещаются в палатках внутри ангаров, мужчины – в палатках снаружи, семейные встречи проходят во внутреннем дворе.

Жилые помещения в городке разделены по половому признаку: женщины и дети размещаются в палатках внутри ангаров, мужчины – в палатках снаружи, семейные встречи проходят во внутреннем дворе. - Sputnik Молдова
6/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Жилые помещения в городке разделены по половому признаку: женщины и дети размещаются в палатках внутри ангаров, мужчины – в палатках снаружи, семейные встречи проходят во внутреннем дворе.

© AFP 2021 / Edgar Grimaldo / US Central Command Public Affairs

Сообщается, что персонал авиабазы с помощью соцсети организовал благотворительный сбор одежды и предметов быта для эвакуированных из Афганистана.

Сообщается, что персонал авиабазы с помощью соцсети организовал благотворительный сбор одежды и предметов быта для эвакуированных из Афганистана. - Sputnik Молдова
7/12
© AFP 2021 / Edgar Grimaldo / US Central Command Public Affairs

Сообщается, что персонал авиабазы с помощью соцсети организовал благотворительный сбор одежды и предметов быта для эвакуированных из Афганистана.

© AP Photo / Matthias Schrader

Использование базы Рамштайн позволит увеличить нагрузку на самолеты и разгрузить маршрут Кабул-Ташкент, через который эвакуация проводится в настоящее время.

Использование базы Рамштайн позволит увеличить нагрузку на самолеты и разгрузить маршрут Кабул-Ташкент, через который эвакуация проводится в настоящее время. - Sputnik Молдова
8/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Использование базы Рамштайн позволит увеличить нагрузку на самолеты и разгрузить маршрут Кабул-Ташкент, через который эвакуация проводится в настоящее время.

© AP Photo / Matthias Schrader

Эвакуация на военную базу в Германии началась после того, как в пятницу из-за переполнения приемной базы, Катар не смог больше принимать эвакуированных.

Эвакуация на военную базу в Германии началась после того, как в пятницу из-за переполнения приемной базы, Катар не смог больше принимать эвакуированных. - Sputnik Молдова
9/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Эвакуация на военную базу в Германии началась после того, как в пятницу из-за переполнения приемной базы, Катар не смог больше принимать эвакуированных.

© AP Photo / Matthias Schrader

Переговоры глав МИД США и Германии о координации транзита тысяч человек из Афганистана через базу "Рамштайн" и другие объекты в Германии продолжаются.

Переговоры глав МИД США и Германии о координации транзита тысяч человек из Афганистана через базу &quot;Рамштайн&quot; и другие объекты в Германии продолжаются. - Sputnik Молдова
10/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Переговоры глав МИД США и Германии о координации транзита тысяч человек из Афганистана через базу "Рамштайн" и другие объекты в Германии продолжаются.

© AFP 2021 / Edgar Grimaldo / US Central Command Public Affairs

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в дальнейшем появятся и другие центры приема людей из Афганистана по всему миру.

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в дальнейшем появятся и другие центры приема людей из Афганистана по всему миру. - Sputnik Молдова
11/12
© AFP 2021 / Edgar Grimaldo / US Central Command Public Affairs

Официальный представитель госдепартамента США Нед Прайс заявил, что в дальнейшем появятся и другие центры приема людей из Афганистана по всему миру.

© AP Photo / Matthias Schrader

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, после захвата практически всей территории страны боевиками террористической группировки"Талибан"(запрещена в России)

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, после захвата практически всей территории страны боевиками террористической группировки&quot;Талибан&quot;(запрещена в России) - Sputnik Молдова
12/12
© AP Photo / Matthias Schrader

Ситуация в Афганистане обострилась 15 августа, после захвата практически всей территории страны боевиками террористической группировки"Талибан"(запрещена в России)

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