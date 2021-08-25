https://ru.sputnik.md/20210825/den-nezavisimosti-moldova-44216315.html

"Большие гости": кого Санду ждет в Кишиневе на День независимости

"Большие гости": кого Санду ждет в Кишиневе на День независимости

В Молдову приедут президенты Польши, Украины и Румынии

2021-08-25T09:20+0300

2021-08-25T09:20+0300

2021-08-25T10:10+0300

политика

в молдове

молдова

майя санду

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда совершит официальный визит в Кишинев 26 августа, сообщили в пресс-службе администрации президента. Сообщается, что польский лидер прибудет в молдавскую столицу в четверг. Он проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду и другими официальными лицами страны. "На второй день, 27 августа, Дуда примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию независимости Молдовы", - отметили в администрации президента.Уточняется, что также 27 августа в Кишинев прибудут президент Украины Владимир Зеленский и румынский лидер Клаус Йоханнис. Все три президента вместе с Санду примут участие в мероприятиях на площади Великого Национального собрания по случаю 30-летия независимости республики. После ожидаются двусторонние встречи, а также пройдет объединенная встреча всех четырех лидеров. Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявлял, что на 30-летие независимости республики в Кишинев приедут "большие гости"."Вы увидите, сейчас на празднике на День независимости у нас будут участвовать и большие гости, об этом будет объявлено в свое время", - отмечал он.Военный парад в Молдове в День независимостиНапомним, в День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Санду.Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны."Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.

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в молдове, молдова, майя санду