https://ru.sputnik.md/20210825/den-nezavisimosti-moldova-44216315.html
"Большие гости": кого Санду ждет в Кишиневе на День независимости
"Большие гости": кого Санду ждет в Кишиневе на День независимости
В Молдову приедут президенты Польши, Украины и Румынии
2021-08-25T09:20+0300
2021-08-25T09:20+0300
2021-08-25T10:10+0300
политика
в молдове
молдова
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда совершит официальный визит в Кишинев 26 августа, сообщили в пресс-службе администрации президента. Сообщается, что польский лидер прибудет в молдавскую столицу в четверг. Он проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду и другими официальными лицами страны. "На второй день, 27 августа, Дуда примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию независимости Молдовы", - отметили в администрации президента.Уточняется, что также 27 августа в Кишинев прибудут президент Украины Владимир Зеленский и румынский лидер Клаус Йоханнис. Все три президента вместе с Санду примут участие в мероприятиях на площади Великого Национального собрания по случаю 30-летия независимости республики. После ожидаются двусторонние встречи, а также пройдет объединенная встреча всех четырех лидеров. Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявлял, что на 30-летие независимости республики в Кишинев приедут "большие гости"."Вы увидите, сейчас на празднике на День независимости у нас будут участвовать и большие гости, об этом будет объявлено в свое время", - отмечал он.Военный парад в Молдове в День независимостиНапомним, в День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Санду.Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны."Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.
https://ru.sputnik.md/20210809/ukrainskiy-premer-shmygal-priedet-v-kishinev-v-kontse-avgusta-43746813.html
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в молдове, молдова, майя санду
"Большие гости": кого Санду ждет в Кишиневе на День независимости
09:20 25.08.2021 (обновлено: 10:10 25.08.2021)
Лидеры нескольких стран прибудут в Кишинев на юбилей независимости Республики Молдова.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Президент Польши Анджей Дуда совершит официальный визит в Кишинев 26 августа, сообщили в пресс-службе администрации президента.
Сообщается, что польский лидер прибудет в молдавскую столицу в четверг. Он проведет встречу с президентом Молдовы Майей Санду и другими официальными лицами страны.
"На второй день, 27 августа, Дуда примет участие в праздничных мероприятиях, посвященных 30-летию независимости Молдовы", - отметили в администрации президента.
Уточняется, что также 27 августа в Кишинев прибудут президент Украины Владимир Зеленский и румынский лидер Клаус Йоханнис.
Все три президента вместе с Санду примут участие в мероприятиях на площади Великого Национального собрания по случаю 30-летия независимости республики.
После ожидаются двусторонние встречи, а также пройдет объединенная встреча всех четырех лидеров.
Ранее спикер молдавского парламента Игорь Гросу заявлял, что на 30-летие независимости республики в Кишинев приедут "большие гости".
"Вы увидите, сейчас на празднике на День независимости у нас будут участвовать и большие гости, об этом будет объявлено в свое время", - отмечал он.
Военный парад в Молдове в День независимости
Напомним, в День независимости на площади Великого Национального собрания пройдет военный парад, соответствующий указ подписала Санду.
Согласно указу и в соответствии с Национальной программой действий, приуроченных к празднованию 30-летия провозглашения независимости Республики Молдова, 27 августа 2021 года состоится военный парад с участием подразделений Национальной армии, Министерства внутренних дел и Службы информации и безопасности страны.
"Построение парадных формирований и руководство военным парадом является обязанностью министра обороны. Правительство обеспечит подготовку и проведение военного парада", – говорится в указе.
В День независимости, 27 августа, бюджетники по традиции будут отдыхать. Затем следуют два выходных дня, а во вторник, 31 августа, отмечается праздник "Лимба ноастрэ", официально объявленный выходным днем. Понедельник, 30 августа, теперь также стал нерабочим, чтобы образовались мини-каникулы.