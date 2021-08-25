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"Мамы в шоке" – родители недовольны новым меню в детсадах Гагаузии
© Sputnik / Maxim TopalДетский садик №8 в Комрате
© Sputnik / Maxim Topal
Меню для воспитанников детских садов, разработанное Национальным агентством общественного здоровья, вызвало резкую критику со стороны родителей, администрации дошкольных учреждений и Центра общественного здоровья Комрата.
КОМРАТ, 25 авг – Sputnik, Максим Топал. Питание в детских садах Молдовы приближается к стандартам Европейского союза. По крайней мере, так считают в Национальном агентстве общественного здоровья, которое разработало новое меню для малышей. Теперь в нем больше свежих овощей и фруктов и меньше хлеба и молока.
Но у благих намерений есть и обратная сторона: питание стало менее калорийным из-за уменьшения порций мяса, молока и хлебобулочных изделий. В результате дети зачастую не наедаются.
По словам заведующей детсадом №9 муниципия Комрат Анны Кройтор, в этом году в утвержденном меню "снижен граммаж соли, сахара, молока, сливочного масла, сыра и творога". При этом "увеличено количество овощей и фруктов".
По словам заведующей детсадом №9 муниципия Комрат Анны Кройтор, в этом году в утвержденном меню "снижен граммаж соли, сахара, молока, сливочного масла, сыра и творога". При этом "увеличено количество овощей и фруктов".
"Уменьшались и хлебобулочные изделия, у нас после обеда были различные булочки, кондитерские изделия. Есть дети, которые очень любят хлеб – мы им давали и по три куска, потому что они не ели второе. Сейчас эти дети идут домой и говорят, что они голодные. Мамы все в шоке", – рассказала Sputnik Молдова Кройтор.
Все это вынуждает администрацию дошкольного учреждения совместно с родителями воспитанников "решать, как выйти из этой ситуации".
Согласно новым требованиям, жареные блюда в детсадах сведены к минимуму. Первые и вторые блюда готовятся только в варенном и печеном виде. Из детского меню практически исключен хлеб. Заведующая хозяйственной частью детсада №9 Екатерина Влах считает, что "второй кусочек хлеба детям на обед нужно вернуть", поскольку "им хлеба не хватает".
"Первых и вторых блюд им достаточно. У нас салаты каждый день – или свежие огурцы, или помидоры, или комбинированные салаты. Снизили нормативы по молочной продукции. Норма была – 420 граммов, сегодня мы в день должны давать до 200 граммов молочных продуктов. Конечно, это сказалось на калорийности", – отметила Влах.
Наличие проблемы признают и в региональном Центре общественного здоровья Комрата. Его директор Иван Хаста удивлен такому подходу республиканского Национального Агентства общественного здоровья.
"Если мяса раньше давали до 50 граммов, то сейчас уменьшено до 30-ти. Мы тоже удивились такому подходу, проконсультировались со специалистами из центра и убедили их, что в нашем регионе есть свои особенности. Мы очень любим хлебобулочные изделия, мясные. Поэтому мы решили, что в начале сентября проведем консультации с руководителями детсадов и попробуем разработать меню с учетом мнений медработников и директоров дошкольных учреждений", – подчеркнул Хаста.
Новые нормативы меню в детских садах также предполагают полное исключение колбасных изделий и переработанных мясных продуктов.