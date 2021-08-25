https://ru.sputnik.md/20210825/do-i-posle-kak-kishinev-ostalsya-bez-respublikanskogo-stadiona-44214487.html

"До" и "после": как Кишинев остался без Республиканского стадиона

"До" и "после": как Кишинев остался без Республиканского стадиона

Как выглядел Республиканский стадион в середине прошлого века и сейчас смотрите в видео

2021-08-25T09:00+0300

2021-08-25T09:00+0300

2021-08-25T09:00+0300

видео

в молдове

кишинев

республиканский стадион

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Во что превратился Республиканский стадион Кишинева? Власти республики решили избавиться от этого объекта и продать территорию в самом центре столицы под строительство нового здания посольства США. И хотя сделка еще не осуществлена, судьба стадиона уже определена. В день, когда 69 лет назад была открыта некогда главная спортивная арена страны, Sputnik предлагает вспомнить, каким был Республиканский стадион в середине прошлого века, и как он выглядит сейчас.Республиканский стадион располагается в самом центре Кишинева – по улице Тигина, 12, и занимает площадь в 5,1814 гектара.Республиканский стадион Кишинева: утерянная жемчужина молдавской столицы>>>В 2006 году правительство Молдовы под руководством Василе Тарлева приняло решение о реконструкции этого спортивного объекта. Однако с этим так и не сложилось, спортивный комплекс лишь демонтировали.Летом 2018 года парламент Молдовы решил избавиться от Республиканского стадиона окончательно и бесповоротно. Арену предполагалось продать США под строительство нового здания американской дипмиссии.В декабре 2020 года депутаты молдавского парламента отменили действие закона о передаче арены посольству США в Молдове. За это проголосовал 51 парламентарий. Однако Конституционный суд Молдовы по запросу ряда депутатов приостановил действие этого решения, а 29 июля 2021 года КС решил и вовсе отменить его. Во время заседания КС перед зданиями инстанции и парламента прошли пикеты, организованные социалистами и коммунистами.

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в молдове, кишинев, республиканский стадион, видео