https://ru.sputnik.md/20210825/eks-premer-chicu-pas-yustitsiyu-44220891.html

Экс-премьер Кику: PAS решила полностью подчинить себе юстицию

Экс-премьер Кику: PAS решила полностью подчинить себе юстицию

Экс-премьер Ион Кику: PAS решил полностью подчинить себе юстицию

2021-08-25T12:00+0300

2021-08-25T12:00+0300

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общество

в молдове

молдова

ион кику

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Бывший премьер-министр Ион Кику прокомментировал последние решения парламента. По словам Кику, в законодательном органе большинство, состоящее из депутатов фракции "Действие и солидарность"(PAS), проголосовало за "законодательные изменения, которые не имеют ничего общего с принципами правового государства, демократией и европейскими ценностями, а также с борьбой против коррупции". Экс-премьер считает, что "прикрываясь голосом народа и борьбой с коррупцией, эта партия решила нарушить принцип разделения властей и захватить государство и юстицию". "Судя по тому, какие персонажи назначаются на ключевые должности в государстве, да и по роли многих из них в "краже миллиарда", я уверен, что они хотят подчинить себе прокуратуру, чтобы избежать наказания за содеянное в прошлом и будущем", - уточнил Кику. Кроме того, Кику обратился к послам стран-членов ЕС, включая Петера Михалко, с просьбой реагировать соответственно на эти явные антидемократические действия. По его словам, в Молдове больше не хотят, чтобы "геополитическая борьба с Россией велась за счет государственности, благосостояния и свободы молдаван". А также, по мнению Кику, в республике не хотят, чтобы "прикрываясь красивыми лозунгами, партия называющая себя прозападной, возобновила ограбление государства, как делалось это в 2013-2014 годах". Напомним, во вторник в парламенте Молдовы было принято несколько решений. Они касались внесения изменений в регламент о назначении членов Высшего совета прокуроров и Высшего совета магистратуры, а также введения оценки работы генпрокурора и введение для него дисциплинарной ответственности. Также было принято решение об отмене открытого конкурса на должность директора Национального антикоррупционного центра, теперь главу этого учреждения будет назначать парламент.

https://ru.sputnik.md/20210824/genprokuratura-oprotestuet-v-ks-popravki-v-zakon-o-prokurature--44195679.html

https://ru.sputnik.md/20210824/nats-raskritikovali-reshenie-parlamenta-44190531.html

https://ru.sputnik.md/20210810/kiku-otvetil-kritikam-defitsit-gosbyudzhete-vsego-25-ot-prognoza-43771731.html

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в молдове, молдова, ион кику