https://ru.sputnik.md/20210825/eksperty-2021-eksporta-fruktov-russia-44222594.html
Эксперты: первая половина года - провальная для экспорта молдавских фруктов в Россию
Эксперты: первая половина года - провальная для экспорта молдавских фруктов в Россию
Эксперты первая половина 2021 - самая провальная для экспорта фруктов в РФ
2021-08-25T12:23+0300
2021-08-25T12:23+0300
2021-08-25T12:30+0300
экономика
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Первое полугодие 2021 года оказалось самым провальным для фруктового экспорта Молдовы как минимум за последние пять лет. Такие данные представили аналитики в публикации на портале агроновостей EastFruit.Так, экспорт яблок из Молдовы в Россию снизился за год на 33%, а по отношению к средним показателям за последние годы – на 23% до 101,5 тысяч тонн.Более того, экспорт столового винограда – второй важнейшей позиции фруктового экспорта в Россию - упал на 19% и тоже был ниже средних показателей за последние годы, отмечают аналитики.По данным организации, наиболее существенно снизился экспорт черешни, что отчасти было связано с задержкой начала ее уборки. На конец июня 2021 года Молдова смогла экспортировать в Россию лишь 541 тонну черешни – в семь раз меньше, чем в 2020 году, в 11 раз меньше, чем в 2019 году и в 17 раз меньше, чем за тот же период 2018 года, приводит данные портал.Аналогичные показатели снижения поставок были отмечены и по вишне.Стоит отметить, что кроме снижения объемов экспорта по многим позициям наблюдалось и снижение средних экспортных цен. Главной причиной эксперты считают увеличение конкуренции на рынке России и отсутствие усилий по диверсификации экспорта со стороны садоводов Молдовы. Так, по данным экспертов, по экспорту в РФ Молдову обходят такие страны, как Иран, Турция, Сербия и другие. Производители из перечисленных государств готовы экспортировать в Россию товар более высокого качества, причем как экзотические виды фруктов, так и традиционные для Молдовы позиции, в частности, яблоки.
https://ru.sputnik.md/20210817/moldova-vyros-eksport-otechestvennogo-tovar-43991380.html
https://ru.sputnik.md/20210801/mayya-sandu--eksport-produktsia-rossia-43459781.html
https://ru.sputnik.md/20210517/eksport-moldavskikh-produktov-glavnye-rynki-sbyta-34765376.html
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в молдове, экспорт, россия, молдова
Эксперты: первая половина года - провальная для экспорта молдавских фруктов в Россию
12:23 25.08.2021 (обновлено: 12:30 25.08.2021)
Молдавские производители все меньше экспортируют фрукты в Россию. Эксперты проанализировали, в чем причины таких слабых показателей.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik.
Первое полугодие 2021 года оказалось самым провальным для фруктового экспорта Молдовы как минимум за последние пять лет. Такие данные представили аналитики в публикации
на портале агроновостей EastFruit.
"Выручка от экспорта молдавских фруктов в Россию по итогам первого полугодия 2021 года снизилась на 23% до 95 миллионов долларов", - отметили в организации.
Так, экспорт яблок из Молдовы в Россию снизился за год на 33%, а по отношению к средним показателям за последние годы – на 23% до 101,5 тысяч тонн.
Более того, экспорт столового винограда – второй важнейшей позиции фруктового экспорта в Россию - упал на 19% и тоже был ниже средних показателей за последние годы, отмечают аналитики.
По данным организации, наиболее существенно снизился экспорт черешни, что отчасти было связано с задержкой начала ее уборки. На конец июня 2021 года Молдова смогла экспортировать в Россию лишь 541 тонну черешни – в семь раз меньше, чем в 2020 году, в 11 раз меньше, чем в 2019 году и в 17 раз меньше, чем за тот же период 2018 года, приводит данные портал.
Аналогичные показатели снижения поставок были отмечены и по вишне.
"Наблюдалось снижение объемов экспорта чернослива на 13% по сравнению с 2020 годом и на 7% к средним показателям. Нарастить поставки удалось лишь по землянике садовой, однако и здесь рост составил номинальные 3%. В то же время буквально обвалился экспорт свежей малины и свежего абрикоса", - добавили в EastFruit.
Стоит отметить, что кроме снижения объемов экспорта по многим позициям наблюдалось и снижение средних экспортных цен. Главной причиной эксперты считают увеличение конкуренции на рынке России и отсутствие усилий по диверсификации экспорта со стороны садоводов Молдовы.
Так, по данным экспертов, по экспорту в РФ Молдову обходят такие страны, как Иран, Турция, Сербия и другие. Производители из перечисленных государств готовы экспортировать в Россию товар более высокого качества, причем как экзотические виды фруктов, так и традиционные для Молдовы позиции, в частности, яблоки.