https://ru.sputnik.md/20210825/ekstrennoe-ispolzovanie-sputnika-v-odobreno-v-indonezii-44217726.html

Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии

Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии

Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии

2021-08-25T11:15+0300

2021-08-25T11:15+0300

2021-08-25T11:15+0300

коронавирус

в мире

вакцинация

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" одобрила Индонезия, регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.Таким образом, отмечает РФПИ, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, - это более 50% населения Земли."Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире... Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.

https://ru.sputnik.md/20210812/pervyy-punkt-vaktsinatsii-inostrantsev-otkrylsya-v-sankt-peterburge-43841326.html

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в мире, вакцинация