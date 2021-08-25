https://ru.sputnik.md/20210825/ekstrennoe-ispolzovanie-sputnika-v-odobreno-v-indonezii-44217726.html
Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии
Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии
Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии
2021-08-25T11:15+0300
2021-08-25T11:15+0300
2021-08-25T11:15+0300
коронавирус
в мире
вакцинация
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" одобрила Индонезия, регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ), передает РИА Новости.Таким образом, отмечает РФПИ, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, - это более 50% населения Земли."Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире... Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев.Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина, Сан-Марино, Сербия, Венгрия, Бахрейн, Мексика, ОАЭ и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.
https://ru.sputnik.md/20210812/pervyy-punkt-vaktsinatsii-inostrantsev-otkrylsya-v-sankt-peterburge-43841326.html
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в мире, вакцинация
Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии
Сообщается, что регистрация проведена в рамках ускоренной процедуры.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik.
Применение российской вакцины против коронавируса "Спутник V" одобрила Индонезия
, регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры, об этом сообщил Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ
), передает РИА Новости
.
"Российский фонд прямых инвестиций (РФПИ, суверенный фонд Российской Федерации) объявляет о регистрации российской вакцины против коронавируса "Спутник V" в Республике Индонезия. Индонезия стала 70-м государством, в котором одобрено применение вакцины "Спутник V". Регистрация осуществлена в рамках ускоренной процедуры (emergency use authorization, EUA)", - говорится в сообщении.
Таким образом, отмечает РФПИ, общее население всех стран, одобривших "Спутник V", составляет 4 миллиарда человек, - это более 50% населения Земли.
"Индонезия является одной из наиболее населенных стран Азии и включение препарата "Спутник V" в национальный портфель позволит использовать для защиты здоровья людей одну из самых безопасных и эффективных вакцин в мире... Одобрение вакцины в Индонезии основано на тщательной оценке данных и позволит стране успешнее бороться с пандемией", - прокомментировал глава РФПИ Кирилл Дмитриев
.
Данные о применении "Спутника V" в ходе вакцинации населения в ряде стран (Аргентина
, Сан-Марино, Сербия
, Венгрия, Бахрейн
, Мексика, ОАЭ
и других) демонстрируют, что "Спутник V" - одна из самых безопасных и эффективных вакцин против коронавируса. По количеству полученных одобрений государственными регуляторами "Спутник V" занимает второе место в мире.