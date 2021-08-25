https://ru.sputnik.md/20210825/fsb-zaderzhala-v-moskve-31-terrorista-44220049.html
ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
ФСБ задержала в Москве 31 террориста
2021-08-25T11:45+0300
2021-08-25T11:45+0300
2021-08-25T11:45+0300
россия
в мире
москва
террористы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0b/32856507_0:110:2729:1645_1920x0_80_0_0_8eb625971c594a60d8b987c4099bf4c1.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Правоохранительные органы России задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.По данным силовиков, члены ячейки вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.Отмечается, что при задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы "Катиба Таухид валь-Джихад"*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Добавляется, что следователями возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году
https://ru.sputnik.md/20210705/Video-v-Rossii-predotvraschena-seriya-teraktov-v-FSB-rasskazali-podrobnosti-35373368.html
москва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/0c/0b/32856507_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_a469f20713e69551ac45127745a1460f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, москва, террористы
ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
ФСБ в Москве и ряде регионов задержала 31 террориста из "Катиба Таухид валь-Джихад"*.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik.
Правоохранительные органы России задержали в Москве
и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ
РФ.
"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск, Якутск, Красноярск, Канск Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - говорится в сообщении.
По данным силовиков, члены ячейки вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.
Отмечается, что при задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы "Катиба Таухид валь-Джихад"*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Добавляется, что следователями возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году