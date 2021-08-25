https://ru.sputnik.md/20210825/fsb-zaderzhala-v-moskve-31-terrorista-44220049.html

ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста

ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста

ФСБ задержала в Москве 31 террориста

2021-08-25T11:45+0300

2021-08-25T11:45+0300

2021-08-25T11:45+0300

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террористы

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Правоохранительные органы России задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.По данным силовиков, члены ячейки вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.Отмечается, что при задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы "Катиба Таухид валь-Джихад"*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Добавляется, что следователями возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году

https://ru.sputnik.md/20210705/Video-v-Rossii-predotvraschena-seriya-teraktov-v-FSB-rasskazali-podrobnosti-35373368.html

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в мире, москва, террористы