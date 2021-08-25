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ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
ФСБ задержала в Москве 31 террориста
2021-08-25T11:45+0300
2021-08-25T11:45+0300
россия
в мире
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террористы
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Правоохранительные органы России задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.По данным силовиков, члены ячейки вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.Отмечается, что при задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы "Катиба Таухид валь-Джихад"*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Добавляется, что следователями возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году
https://ru.sputnik.md/20210705/Video-v-Rossii-predotvraschena-seriya-teraktov-v-FSB-rasskazali-podrobnosti-35373368.html
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в мире, москва, террористы

ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста

11:45 25.08.2021
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© Sputnik / Igor Zarembo / Перейти в фотобанкСотрудники подразделений специального назначения
Сотрудники подразделений специального назначения - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Igor Zarembo
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ФСБ в Москве и ряде регионов задержала 31 террориста из "Катиба Таухид валь-Джихад"*.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Правоохранительные органы России задержали в Москве и ряде других регионов РФ 31 члена запрещенной в РФ террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, они вербовали новых членов и отправляли их в Сирию, сообщили в ЦОС ФСБ РФ.

"ФСБ РФ во взаимодействии с МВД и Федеральной службой войск национальной гвардии РФ в рамках проведенной специальной операции в городах Москва, Новосибирск, Якутск, Красноярск, Канск Красноярского края, селе Прокудское Новосибирской области пресечена деятельность межрегиональной структуры террористической организации "Катиба Таухид валь-Джихад"*, задержан 31 человек из числа ее главарей и рядовых участников", - говорится в сообщении.

По данным силовиков, члены ячейки вербовали и отправляли рекрутов в зоны боевых действий, финансировали террористов, находящихся в Сирии, а также призывали к совершению преступлений террористического характера.
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Отмечается, что при задержании были изъяты запрещенная религиозная литература, пропагандистские видеоматериалы "Катиба Таухид валь-Джихад"*, а также средства связи, электронные носители информации и банковские карты. Добавляется, что следователями возбуждены уголовные дела, оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия продолжаются.
* Запрещена в России решением Московского окружного военного суда в 2019 году
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