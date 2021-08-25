https://ru.sputnik.md/20210825/genprokuratura-otvetili-trebovanie-parlamenta-44219379.html

В Генпрокуратуре ответили на решение парламента и нашли много неясностей

В Генпрокуратуре ответили на решение парламента и нашли много неясностей

В Генпрокуратуре ответили на требование парламента: в решении много неясностей

2021-08-25T10:47+0300

2021-08-25T10:47+0300

2021-08-25T10:47+0300

общество

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молдова

генеральная прокуратура

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Генеральная прокуратура приняла к сведению постановление парламента от 20 августа 2021 года по итогам парламентских слушаний о ходе действий по взысканию финансовых средств, похищенных из банковской системы, и не одобряет выводы законодательного органа. Такое сообщение опубликовали на сайте Генпрокуратуры. Таким образом, Генпрокуратура направила в парламент официальное письмо и просит законодательный орган указать, на основании какой нормативной базы и фактической основы были сделаны выводы парламента по: • эффективности или неэффективности конкретного уголовного расследования; • стагнации расследования процесса разграбления банковской системы; • отсутствию измеримых действий и прогресса в процессе возврата финансовых средств, украденных из банковской системы; • неэффективности международного сотрудничества со спецслужбами других стран, в том числе через совместные следственные группы и EuroJust, ответственность за которую, как заявляет законодательный орган, возлагается на руководство Генпрокуратуры и Национального антикоррупционного центра (в тексте постановления ссылаются только на статью 126 регламента парламента, в которой упоминается только слушание правительства, а также решение парламенте 143/2019, оба не имеют отношения к теме). В то же время Генпрокуратура просит парламент указать фактические материалы (кроме справочной записки, представленные прокуратурой), которые легли в основу этих выводов и заключений: информацию государственных учреждений, решения судебных органов, заключения экспертов, анализов или выводов специалистов, поскольку они отсутствуют."Прокуратура также просит парламент разъяснить, что подразумевается под парламентским контролем над незавершенным уголовным расследованием, что является правовой основой, ограничениями и компетенцией двух парламентских комиссий по отношению к прокуратуре", - добавили в ведомстве. Как считают в Генпрокуратуре, в решении законодательного органа было множество неясностей и неточностей, связанных с принятием и исполнением данного решения.

https://ru.sputnik.md/20210820/reshenie-parlament-krazha-milliard-genprokuratury-30-dnej-44085627.html

https://ru.sputnik.md/20210823/stoyanoglo-napravit-v-parlament-pismo-chto-on-trebuet-44153164.html

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в молдове, молдова, генеральная прокуратура