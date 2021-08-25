https://ru.sputnik.md/20210825/gnusnye-akty-vandalizma-mid-rossii-osudil-oskvernenie-memorialov-vov-v-moldove-44222482.html

"Гнусные акты вандализма": МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове

"Гнусные акты вандализма": МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове

МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове

2021-08-25T12:31+0300

2021-08-25T12:31+0300

2021-08-25T12:38+0300

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Министерство иностранных дел Российской Федерации обратило внимание на случаи осквернения мемориалов и памятных знаков героям Великой Отечественной войны, которые произошли в Молдове в канун празднования 77-й годовщины освобождения республики от фашизма. Об этом говорится в распространенном в среду заявлении МИД. Кроме того, внешнеполитическое ведомство ожидает, что все подвергшиеся нападениям вандалов объекты "будут оперативно приведены в надлежащий вид".Напомним, 21 августа у села Корпач Единецкого района был поврежден памятник в честь воинов 3-й гвардейской Уманской воздушно-десантной дивизии, вышедшей на государственную границу в районе реки Прут в марте 1944 года. Вандализации подверглась памятная плита.Двумя днями позже, 23 августа, уже в Кишиневе неизвестные осквернили памятную надпись времен Великой Отечественной войны "Осмотрено. Мин нет". К счастью, сама надпись находится под защитным стеклом, его несколько лет назад установили молдавские поисковые организации "Август" и "Русский историко-патриотический клуб".Решением муниципального совета муниципия Кишинев № 6/17 от 19 декабря 2016 года надписи: "Осмотрено. Мин нет", сохранившиеся на улицах города, были признаны памятниками истории и с момента принятия решения охраняются государством. Их осквернение квалифицируется как вандализм. О случившемся были оповещены органы правопорядка.

https://ru.sputnik.md/20210820/vandaly-snova-atakovali-pamyatnik-voinam-velikoy-otechestvennoy-44109516.html

https://ru.sputnik.md/20210823/snova-vandaly-na-etot-raz-postradala-nadpis-vremen-vov-v-kishineve-44150573.html

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в мире, великая отечественная война, мид рф, вандалы