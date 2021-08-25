https://ru.sputnik.md/20210825/kurs-valyut-44243524.html

Курс валют на четверг: доллар растет в цене вслед за евро

Курс валют на четверг: доллар растет в цене вслед за евро

Курс валют в Молдове 26 августа

2021-08-25T22:15+0300

2021-08-25T22:15+0300

2021-08-25T22:15+0300

экономика

молдавский лей

национальный банк

курс валют

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Национальный банк Молдовы установил официальный обменный курс на четверг, 26 августа. Евро продолжит расти в цене по отношению к молдавскому лею. Для доллара США будет характерна такая же динамика.Доллар подорожает на три бана, и будет стоить в четверг 17,6992 лея.Евро подорожает на шесть банов и закрепится на уровне 20,7896 лея.За 2020 год "американец" практически не изменился в цене, а "европеец" подорожал почти на два лея. За первый месяц 2021-го доллар стал тверже на восемь банов, а евро растерял 19 банов. В феврале "зеленый" укрепился на 13 банов, а европейская валюта – на 33 бана. В марте доллар подорожал на 57 банов, а евро практически не изменился в цене. В апреле "американец" подешевел на семь банов, а евро взлетел на 37 банов. В мае оба "иностранца" подешевели: доллар – примерно на 18 банов, а евро – чуть больше, чем на 10 банов. За первый месяц лета "зеленый" укрепился на 37 банов, а вот евро несколько сдал позиции – до 21,3989 лея (минус шесть банов). За июль евро потерял почти девять банов, доллар – шесть.Что касается остальных валют, то 26 августа укрепится российский рубль, который разместится на уровне 0,2401 лея. Стоимость украинской гривны вырастет до 0,6623 лея. Румынский лей подорожает до 4,2183 в пересчете на национальную валюту.

https://ru.sputnik.md/20210816/byudzhet-sotsstrakha-postupilo-bolee-60-ot-godovogo-plana-43960746.html

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молдавский лей, национальный банк, курс валют