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МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран
МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран
В перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран
2021-08-25T11:45+0300
2021-08-25T12:26+0300
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия в Киеве, где ночью перевернулся рейсовый автобус Кишинев-Москва.По данным МИДЕИ, в автобусе находились граждане Молдовы, России и Украины. Как уточнили в ведомстве, транспортное средство было зарегистрировано в Молдове и следовало рейсом в российскую столицу.Согласно информации, полученной МИДЕИ от местных властей, в результате аварии восемь пассажиров, включая четырех детей, получили травмы: всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи и обследования. По информации представителей Национальной патрульной полиции Украины и МЧС, после обследования все восемь пассажиров отказались от госпитализации. По данным МИДЕИ, в Киев следует другой автобус, он заберет пассажиров и продолжит рейс в Москву.
https://ru.sputnik.md/20210825/avtobus-kishinev-moskva-perevernulsya-v-kieve-est-postradavshie-44218489.html
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МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран

11:45 25.08.2021 (обновлено: 12:26 25.08.2021)
215
CC BY 4.0 / Національна поліція України / в Киеве перевернулся молдавский рейсовый автобус
в Киеве перевернулся молдавский рейсовый автобус - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
CC BY 4.0 / Національна поліція України /
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В ДТП пострадало несколько человек. После оказания первой помощи все они отказались от госпитализации и теперь ждут дополнительного автобуса, который продолжит рейс в Москву.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия в Киеве, где ночью перевернулся рейсовый автобус Кишинев-Москва.
По данным МИДЕИ, в автобусе находились граждане Молдовы, России и Украины. Как уточнили в ведомстве, транспортное средство было зарегистрировано в Молдове и следовало рейсом в российскую столицу.
Согласно информации, полученной МИДЕИ от местных властей, в результате аварии восемь пассажиров, включая четырех детей, получили травмы: всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи и обследования.
"Представители дипломатической миссии прибыли на место происшествия и в срочном порядке взяли на себя обязательство работать с властями для получения дополнительной информации о положении пострадавших", - пояснили в МИДЕИ.
По информации представителей Национальной патрульной полиции Украины и МЧС, после обследования все восемь пассажиров отказались от госпитализации.
в Киеве перевернулся молдавский рейсовый автобус - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
Общество
Автобус Кишинев - Москва перевернулся в Киеве, есть пострадавшие
10:17
686
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По данным МИДЕИ, в Киев следует другой автобус, он заберет пассажиров и продолжит рейс в Москву.
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