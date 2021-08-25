https://ru.sputnik.md/20210825/midei-perevernuvshemsya-avtobuse-kiev-44221553.html

МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран

МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран

В перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран

2021-08-25T11:45+0300

2021-08-25T11:45+0300

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В Министерстве иностранных дел и европейской интеграции Молдовы сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия в Киеве, где ночью перевернулся рейсовый автобус Кишинев-Москва.По данным МИДЕИ, в автобусе находились граждане Молдовы, России и Украины. Как уточнили в ведомстве, транспортное средство было зарегистрировано в Молдове и следовало рейсом в российскую столицу.Согласно информации, полученной МИДЕИ от местных властей, в результате аварии восемь пассажиров, включая четырех детей, получили травмы: всех пострадавших доставили в больницу для оказания помощи и обследования. По информации представителей Национальной патрульной полиции Украины и МЧС, после обследования все восемь пассажиров отказались от госпитализации. По данным МИДЕИ, в Киев следует другой автобус, он заберет пассажиров и продолжит рейс в Москву.

https://ru.sputnik.md/20210825/avtobus-kishinev-moskva-perevernulsya-v-kieve-est-postradavshie-44218489.html

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в мире, молдова, дтп