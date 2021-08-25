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Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной

Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной

Аналитик оценил политику президента Молдовы в отношениях между Украиной и Россией, обозначив присутствие "сложных кейсов" в лавировании.

2021-08-25T08:00+0300

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Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной

Очевидно, что президент Майя Санду сейчас ведет гибридную политику, пытаясь выстроить хорошие отношения с Россией, Украиной, Евросоюзом, США, Румынией и другими важными для Молдовы странами и международными организациями, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.Это очень сложные кейсы, отметил в заключение Михэеш. В лавировании между Украиной и Россией, учитывая их сложные конфликтные отношения, Молдова должна осторожно выстраивать нормальное взаимодействие с обеими странами.

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2021

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

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Валентина Топоривская https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/06/17/35224097_379:-1:1967:1588_100x100_80_0_0_b12fcd32bac1208bc062b106ec5e1392.jpg

утро на sputnik’e, подкасты, аудио, в молдове