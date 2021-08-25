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Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной
Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной
Аналитик оценил политику президента Молдовы в отношениях между Украиной и Россией, обозначив присутствие "сложных кейсов" в лавировании.
2021-08-25T08:00+0300
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Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной
Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной
Очевидно, что президент Майя Санду сейчас ведет гибридную политику, пытаясь выстроить хорошие отношения с Россией, Украиной, Евросоюзом, США, Румынией и другими важными для Молдовы странами и международными организациями, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.Это очень сложные кейсы, отметил в заключение Михэеш. В лавировании между Украиной и Россией, учитывая их сложные конфликтные отношения, Молдова должна осторожно выстраивать нормальное взаимодействие с обеими странами.
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Валентина Топоривская
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Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной

08:00 25.08.2021 (обновлено: 08:52 25.08.2021)
111
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Михэеш: маневры Санду между Россией и Украиной
Валентина Топоривская - Sputnik Молдова
Валентина Топоривская
Все материалы
Аналитик оценил политику президента Молдовы в отношениях между Украиной и Россией, обозначив присутствие "сложных кейсов".
Очевидно, что президент Майя Санду сейчас ведет гибридную политику, пытаясь выстроить хорошие отношения с Россией, Украиной, Евросоюзом, США, Румынией и другими важными для Молдовы странами и международными организациями, - рассказал в эфире студии Sputnik Молдова политический аналитик Роман Михэеш.

"Права она или нет – покажут результаты в среднесрочной перспективе. На данный момент она сумела выстроить нормальные отношения с господином Козаком, который все-таки приехал в Кишинев и встреча состоялась. С другой стороны, она была в Киеве", - говорит эксперт.

Это очень сложные кейсы, отметил в заключение Михэеш. В лавировании между Украиной и Россией, учитывая их сложные конфликтные отношения, Молдова должна осторожно выстраивать нормальное взаимодействие с обеими странами.
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