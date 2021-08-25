https://ru.sputnik.md/20210825/minoborony-rf-evakuiruet-iz-afganistana-rossiyan-i-ukraintsev-44215625.html

Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана россиян и украинцев

Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана россиян и украинцев

Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана россиян и украинцев

2021-08-25T09:50+0300

2021-08-25T09:50+0300

2021-08-25T10:13+0300

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Министр обороны России Сергей Шойгу по поручению президента Владимира Путина организовал эвакуацию из Афганистана самолетами военно-транспортной авиации более 500 граждан России, других стран-членов ОДКБ и Украины, сообщили в военном ведомстве.Для выполнения задачи создана авиагруппа из четырех военно-транспортных самолетов, которые сосредоточены на аэродроме в Ульяновске. На их борту находятся бригады военных медиков, а также запасы воды, еды и одеял.Ситуация в Афганистане особенно обострилась в последние недели, когда боевики движения "Талибан"* развили быстрое наступление по всей стране и заняли все пограничные переходы, а 15 августа вошли в Кабул и взяли под контроль президентский дворец. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну, чтобы, по его словам, "предотвратить бойню". В ночь на 16 августа представитель политофиса талибов Мухаммед Наим заявил, что война в Афганистане окончена, а форма правления в государстве прояснится в ближайшее время.Ряд стран, включая США, Великобританию и Германию, организовали эвакуацию своих граждан и работавших на иностранные миссии афганцев через единственный аэропорт Кабула. "Талибан"* заявил, что эвакуация должна завершиться до 31 августа, после этого она будет запрещена.Во вторник замглавы МИД Украины Евгений Енин заявил, что самолет, который который должен был эвакуировать украинцев из Афганистана, захватили неизвестные и вывезли на нем других пассажиров в Иран. Вскоре внешнеполитическое ведомство опровергло это сообщение, заявив, что Енин в целом объяснял беспрецедентный уровень трудностей, с которыми приходилось сталкиваться дипломатам, чтобы эвакуировать украинцев. Вечером того же дня самолет приземлился в Киеве.*Террористическая организация, запрещенная в России

https://ru.sputnik.md/20210823/detali-evakuatsii-moldavskikh-grazhdan-afganistan-44162843.html

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