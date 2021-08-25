https://ru.sputnik.md/20210825/mir-za-sutki-vzryv-i-pepel-doklad-razvedki-o-covid-19-i-drony-samoubiytsy-44214252.html

Мир за сутки: взрыв и пепел, доклад разведки о COVID-19 и дроны-самоубийцы

Мир за сутки: взрыв и пепел, доклад разведки о COVID-19 и дроны-самоубийцы

Извержение вулкана, доклад разведки США о COVID и русские дроны-самоубийцы

2021-08-25T08:45+0300

2021-08-25T08:45+0300

2021-08-25T08:45+0300

общество

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дроны

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. На Курилах началось извержение вулкана Эбеко. Примерно в 8.50 по местному времени жителей Северо-курильска разбудил звук мощного взрыва. В соцсетях люди делились впечатлениями, у некоторых в квартирах дребезжали оконные стекла, кто-то даже подумал, что в дом врезался автомобиль. "Вулкан пять лет дымит, но такого не было никогда", - говорят горожане.Выброс пепла, который последовал за взрывом, специалисты Камчатской группы реагирования на вулканические извержения Института вулканологии и сейсмологии Дальневосточного отделения РАН зафиксировали в 09:01 (01:01 по кишиневскому времени), сообщают "Известия". Высота выброса составила 3,7 километра.По словам вулканологов, шлейф пепла растянулся на 10 км от вулкана в юго-восточном направлении. Для авиации был установлен оранжевый код опасности. Вулкан проявляет повышенную активность с высокой вероятностью извержения, отмечают специалисты.Высота вулкана Эбеко - 1156 метров. Он активизировался в середине ноября 2016 года.Белый дом получил доклад разведки о происхождении коронавирусаАмериканская разведка представила президенту США Джо Байдену доклад о происхождении COVID-19, однако четких выводов в нем нет, передает РИА Новости со ссылкой на газету Washington Post.Как заявили два собеседника издания, авторы документа не пришли к конкретному выводу и по вопросу о том, "перепрыгнул" ли этот патоген от животного к человеку в ходе природного процесса, или же "сбежал" из лаборатории в Китае".В мае этого года Белый дом распространил релиз, согласно которому версия распространения коронавируса из-за аварии в научной лаборатории пока не исключается. В нем приведены слова президента Джо Байдена о том, что разведсообщество США "объединилось вокруг двух вероятных сценариев, но не пришло к окончательному выводу по данному вопросу".Американский лидер тогда заявил, что попросил разведку "удвоить усилия по сбору и анализу информации, которая поможет приблизить нас к окончательному выводу" по данной проблеме и проинформировать о результатах в течение 90 дней.В МИД Китая во вторник призвали США прекратить политизацию вопроса происхождения COVID-19, напомнив о том, что Штаты стали лидером по числу заболевших и погибших от коронавируса.Минобороны России определило, как будут выглядеть дроны-самоубийцыМинобороны России утвердило техническое задание на дроны-самоубийцы "Ланцет", их государственные испытания начнутся в конце года, сообщили РИА Новости в группе компаний "Калашников" на форуме "Армия-2021"."Ланцеты" относятся к барражирующим боеприпасам, также известным как дроны-самоубийцы. Это класс оружия, который может длительное время летать в предполагаемом районе цели, находясь в режиме поиска. При обнаружении цели такой беспилотник поражает ее как управляемая ракета "воздух - поверхность", полностью уничтожаясь сам. Беспилотные леталельные аппараты "Ланцет" разработаны компанией ZALA AERO (входит в "Калашников"). По данным разработчика, они способны нести поражающую боевую часть до трех килограммов и могут находиться в воздухе до 30 минут.Согласно видеокадрам, распространенным в начале этого года российскими телеканалами, "Ланцет" применялся российскими военными в Сирии для ударов по позициям террористов. Подобные боеприпасы с высокой эффективностью поражают транспортные средства и легкобронированную технику, пулеметные точки и позиции ПТУР, скопления живой силы противника, другие цели."Ланцет" полностью разрушается при атаке цели, а также не имеет функции возвращения на базу из-за опасности взрыва боевой части при доступных таким аппаратам способах посадки.

https://ru.sputnik.md/20210716/COVID-19-utechka-ili-estestvennoe-proiskhozhdenie--mnenie-eksperta-35553072.html

https://ru.sputnik.md/20210607/uchenye-iz-usa-dokazali-iskusstvennoe-proiskhozhdenie-koronavirusa-35029310.html

https://ru.sputnik.md/20210126/foto-budushcheye-ryadom-letayushchiye-avtomobili-i-drony-taksi-v-raznykh-stranakh-33378642.html

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в мире, вулкан, дроны