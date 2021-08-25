Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210825/moldova-i-litva-podpishut-soglashenie-o-konvertatsii-voditelskikh-prav-44233312.html
Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
2021-08-25T16:51+0300
2021-08-25T16:51+0300
общество
в молдове
литва
водительские права
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/15/31385360_0:55:3073:1783_1920x0_80_0_0_24c939b80357d5627afcaaf032560c36.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Подписание соглашения между правительствами Молдовы и Литвы о конвертации водительских прав кабинет министров Молдовы утвердил на своем заседании в среду.На заседании было отмечено, что документ нацелен на повышение безопасности дорожного движения и упрощение автомобильного сообщения между двумя странами. По итогам переговоров стороны пришли к соглашению о конвертации и признанию прав исключительно категорий A и B. Таким образом, владелец водительского удостоверения, выданного властями одной из стран, который намерен на постоянной основе проживать в другой стране, имеет право на конвертацию документа без сдачи теоретических или практических экзаменов. Соглашение предстоит утвердить на неограниченный срок, оно вступит в силу для Республики Молдова после выполнения необходимых национальных процедур.
https://ru.sputnik.md/20210819/moldova-peregovory-germany-priznanii-voditelskikh-prav-44063812.html
литва
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Ирина Каруш
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/07/31211355_0:56:2047:2103_100x100_80_0_0_694afda0c2f168974ecd61ef9323fea1.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e4/08/15/31385360_108:0:2839:2048_1920x0_80_0_0_cc1124e63813cfcaeb5404240a5fd659.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, литва, водительские права

Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав

16:51 25.08.2021
137
© Sputnik / Mihai CarausPermis de conducere
Permis de conducere - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Ирина Каруш - Sputnik Молдова
Ирина Каруш
Все материалы
Решение было принято на заседании кабинета министров.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Подписание соглашения между правительствами Молдовы и Литвы о конвертации водительских прав кабинет министров Молдовы утвердил на своем заседании в среду.
На заседании было отмечено, что документ нацелен на повышение безопасности дорожного движения и упрощение автомобильного сообщения между двумя странами.
Водительские удостоверения - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Общество
Молдова начинает переговоры с Германией о взаимном признании водительских прав
19 августа, 18:15
288
По итогам переговоров стороны пришли к соглашению о конвертации и признанию прав исключительно категорий A и B. Таким образом, владелец водительского удостоверения, выданного властями одной из стран, который намерен на постоянной основе проживать в другой стране, имеет право на конвертацию документа без сдачи теоретических или практических экзаменов.
Соглашение предстоит утвердить на неограниченный срок, оно вступит в силу для Республики Молдова после выполнения необходимых национальных процедур.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:46"Мамы в шоке" – родители недовольны новым меню в детсадах Гагаузии
18:20Правительство одобрило новый Железнодорожный кодекс: что он предусматривает
17:54Фонд для "противодействия" России на Украине создадут на Западе
17:33Решение спецкомиссии Кишинева: как будут учиться дети с 1 сентября
17:28В Молдове появится правительственная служба доставки документов
17:15Примар Кишинева выступил в защиту учителей, обязанных вакцинироваться
16:51Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
16:32Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
16:10"Величайшее поражение": НАТО хоронит себя
15:46Штормовое предупреждение в Молдове: мощные ливни пройдут ночью
15:33В Молдове назначили нового главу Агентства публичной собственности
15:08ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
14:50Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП
14:31За 30 лет в мире выросло вдвое число больных гипертонией
14:06Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
13:38Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом
13:10В Новых Аненах открыли современную пожарную часть
12:50У России - первое золото Паралимпиады
12:31"Гнусные акты вандализма": МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове
12:23Эксперты: первая половина года - провальная для экспорта молдавских фруктов в Россию