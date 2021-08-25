https://ru.sputnik.md/20210825/moldova-i-litva-podpishut-soglashenie-o-konvertatsii-voditelskikh-prav-44233312.html
Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
2021-08-25T16:51+0300
2021-08-25T16:51+0300
2021-08-25T16:51+0300
общество
в молдове
литва
водительские права
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Подписание соглашения между правительствами Молдовы и Литвы о конвертации водительских прав кабинет министров Молдовы утвердил на своем заседании в среду.На заседании было отмечено, что документ нацелен на повышение безопасности дорожного движения и упрощение автомобильного сообщения между двумя странами. По итогам переговоров стороны пришли к соглашению о конвертации и признанию прав исключительно категорий A и B. Таким образом, владелец водительского удостоверения, выданного властями одной из стран, который намерен на постоянной основе проживать в другой стране, имеет право на конвертацию документа без сдачи теоретических или практических экзаменов. Соглашение предстоит утвердить на неограниченный срок, оно вступит в силу для Республики Молдова после выполнения необходимых национальных процедур.
https://ru.sputnik.md/20210819/moldova-peregovory-germany-priznanii-voditelskikh-prav-44063812.html
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Ирина Каруш
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в молдове, литва, водительские права
Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
Решение было принято на заседании кабинета министров.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Подписание соглашения между правительствами Молдовы и Литвы о конвертации водительских прав кабинет министров Молдовы утвердил на своем заседании в среду.
На заседании было отмечено, что документ нацелен на повышение безопасности дорожного движения и упрощение автомобильного сообщения между двумя странами.
По итогам переговоров стороны пришли к соглашению о конвертации и признанию прав исключительно категорий A и B. Таким образом, владелец водительского удостоверения, выданного властями одной из стран, который намерен на постоянной основе проживать в другой стране, имеет право на конвертацию документа без сдачи теоретических или практических экзаменов.
Соглашение предстоит утвердить на неограниченный срок, оно вступит в силу для Республики Молдова после выполнения необходимых национальных процедур.