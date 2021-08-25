https://ru.sputnik.md/20210825/moldova-mvf-44242951.html

Между дефицитом и пандемией — кабмин Молдовы надеется на МВФ

Между дефицитом и пандемией — кабмин Молдовы надеется на МВФ

Между дефицитом и пандемией — кабмин Молдовы надеется на МВФ

2021-08-25T22:47+0300

2021-08-25T22:47+0300

2021-08-25T22:47+0300

экономика

правительство

кредиты

мвф

колумнистика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/04/1e/34582644_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_b7aadb0168803690530738ebfe3bb62f.jpg

Уже подтверждено — Молдова получит 165,3 миллиона СДР (специальных прав заимствования, эквивалент 236 миллионов долларов) в виде помощи от МВФ. Представитель Фонда в Кишиневе Роджерс Чавани заявил на встрече с премьером Натальей Гаврилицей, что решение о выделении средств уже принято.Премьер считает, что помощь от МВФ, которую Кишиневу выделяют, по заявлению Фонда, "без всяких условий и без меморандума" — крупный успех. Ведь в правительственной программе целый раздел посвящен "восстановлению" внешнего финансирования. И вот, пожалуйста, еще и месяца не прошло с момента утверждения кабмина, а уже налицо результат.Беспроцентный кредит доверияНа самом деле кабинет Гаврилицы здесь как бы и ни при чем. Средства выделяют не одной лишь Молдове — в рамках "исторической эмиссии" МВФ между 187 странами в 2021 году будут распределены 650 миллиардов долларов — на поддержку бюджетов, пострадавших от пандемии коронавируса.Кроме того, парламент Молдовы утвердил правительство чуть более двух недель назад. За такой краткий срок не все министры успели даже таблички на дверях кабинетов поменять. Какие уж тут успехи.Однако в случае с Молдовой есть нюанс. В МВФ уже заявили, что собираются и в дальнейшем, в обозримой перспективе, поддерживать кабинет, сформированный пропрезидентской партией "Действие и солидарность" (PAS). Ожидается, что до конца года будет подписан новый меморандум с Фондом, по которому Молдова получит более полумиллиарда долларов в течение трех лет.Наталья Гаврилица уже пригласила миссию МВФ посетить Кишинев в конце сентября. Учитывая неограниченный кредит доверия и политические нюансы отношений между новыми властями Молдовы и Фондом, утверждение программы финансирования советом директоров МВФ можно считать делом решенным.Помощь в рамках "исторической эмиссии" МВФ, в эквиваленте 236 миллионов долларов, обещает стать сравнительно легкой добычей для правительства. В руководстве Фонда уже подтвердили, что никаких условий для получения этих денег выдвигать не станут.Наталья Гаврилица уже заявила, что деньги, выделенные МВФ, пойдут на пополнение доходов бюджета и поддержку экономического сектора, в том числе предприятий малого и среднего бизнеса.Однако, прежде чем потратить средства МВФ, сначала их придется монетизировать. Потому что СДР — это еще не деньги. И потратить их для Молдовы может оказаться не такой уж и простой задачей."Пункт обмена" СДР отыскать не так легко"СДР в наличной форме не существуют, они используются только в межгосударственных расчетах между ЦБ разных стран и МВФ наравне с прочими валютами", — объясняет директор российского Института социально-экономических исследований, доктор экономических наук Алексей Зубец."Это не деньги, это – виртуальная счетная единица, соответствующая какому-то количеству резервных валют МВФ – доллару, евро, британскому фунту, японской йене и китайскому юаню. Фактически СДР – это право купить на международном рынке любую резервную валюту за СДР по курсу, установленному МВФ. И все члены МВФ берут на себя ответственность принимать СДР как настоящие деньги и обменять предъявленные СДР на валюту – если, конечно, она у них есть.Помощь от МВФ поступает в распоряжение Центрального банка, далее СДР можно использовать для погашения долгов перед МВФ, или же обменять на одну из резервных валют, а ее уже использовать на различные нужды страны, включая финансирование расходов бюджета", — поясняет эксперт.То есть, собственно денег правительство Молдовы не получит. Поиск возможностей для конвертации СДР в валюту — сама по себе операция не из простых. А значит, мгновенного позитивного эффекта для экономики или балансировки госбюджета ожидать тоже не приходится.Будет ли правительство спорить с эмиссарами МВФКак пройдут переговоры по заключению новой программы сотрудничества с МВФ — это большой вопрос.Проевропейские президент и парламентское большинство демонстрируют абсолютную лояльность к западным партнерам по развитию. То есть, можно ручаться, что спорить с представителями МВФ во время переговоров члены молдавского кабмина не станут.Между тем, дискутировать с экспертами Фонда не только можно, но и нужно. В январе 2020 года тогдашний глава правительства Ион Кику заявил, что Молдова откажется от помощи МВФ, если условия "будут противоречить национальным интересам". В частности, кабмин не согласится с требованиями Фонда повысить тарифы на российский газ для конечных потребителей.Тарифы тогда удалось согласовать. Однако жесткие заявления Кику напомнили о другом эпизоде в истории Молдовы — когда в 2001 году, после победы на выборах коммунистов, сотрудничество с Молдовой полностью прекратили и МВФ, и Всемирный банк.По словам экс-президента Молдовы Владимира Воронина, МВФ и ВБ ожидали, что правительство не справится с жесточайшим экономическим и финансовым кризисом, который к концу 90-х поставил страну на грань дефолта. Однако кризис был преодолен и международные финансовые организации вернулись в Молдову через четыре года. "Им же надо зарабатывать", — пояснял Воронин. Однако условия сотрудничества на этот раз диктовали уже в Кишиневе.Впрочем, спустя два десятилетия, в 2021 году, этот маневр повторен не будет. Финансовая и экономическая политика, которую рекомендует МВФ, в кабмине Гаврилицы будут восприняты как данность и единственно правильное решение.Именно поэтому население страны с тревогой прислушивается к новостям о переговорах с МВФ каждый раз, когда начинаются переговоры о новом меморандуме.Восстанавливать ничего не придетсяНа самом деле, о "восстановлении" внешнего финансирования Молдовы со стороны международных финансовых институтов говорить вряд ли корректно.Понятно, что президент Майя Санду и правящая PAS стремятся продемонстрировать перелом эпох и революционные перемены. Однако отношения с МВФ у правительства Иона Кику, которое опиралось на социалистов и их союзников в парламенте, выстраивались едва ли хуже, чем у правительства Гаврилицы.Последний по времени транш помощи от МВФ Молдова получила 17 апреля 2020 года — 172,5 миллиона СДР на борьбу с пандемией, в рамках механизма быстрого кредитования. То есть, о "прекращении финансирования" речь уже не идет, в любом случае.Правда, в 2020 году новый меморандум с Фондом кабинет министров Кику заключить так и не сумел. Предполагалось, что в случае успешного завершения переговоров первый транш составит около 1,7 миллиарда леев.Почему меморандум с МВФ не подписали в 2020 годуПричиной, по заявлению самого Иона Кику, стала политическая нестабильность. К концу 2020 года переговоры все еще не были завершены. Оставались разногласия по кандидатурам вице-президента Нацбанка, не были опубликованы данные о бенефициарах госзакупок, что также входило в требования МВФ.Тем временем в Молдове достиг пика политический кризис. В ноябре в стране прошли президентские выборы, сразу же после этого страна оказалась на пороге досрочных парламентских выборов. Устойчивого большинства в парламенте не было, ссоры между фракциями и периодические уходы депутатов на карантин из-за COVID-19 тормозили процесс. К осени правительство уже балансировало на грани отставки.Все это практически исключило возможность подписать соглашение с МВФ до стабилизации обстановки в стране.Бюджетный дефицит: сложно, но не трагичноВ итоге дефицит бюджета к декабрю 2020 года достиг астрономических 14 миллиардов леев. Однако в правительстве Кику ситуацию считали управляемой.Рассчитывая на подписание меморандума с МВФ в 2021 году, правительство собиралось привлечь за счет траншей от Фонда около 3,4 миллиарда леев (около 200 миллионов долларов). То есть, средства МВФ оценивались как важный, но не определяющий фактор решения бюджетной проблемы.Почти половину дефицита бюджета (около 6,4 миллиарда леев) правительство Кику рассчитывало закрыть за счет размещения в коммерческих банках государственных ценных бумаг. Кроме того, ожидалось поступление двух миллиардов леев — поровну, от второго транша кредита макрофинансовой помощи ЕС и от Всемирного банка на структурные реформы. Еще 700 миллионов леев планировали выручить от приватизации госимущества.В итоге в первом полугодии 2021 года дела пошли даже лучше, чем ожидалось. В августе экс-премьер Ион Кику сообщил, что бюджетный дефицит за семь месяцев составил около 25% от предусмотренной на целый год суммы. То есть, почти в два с половиной раза ниже запланированного.Выходит, наследство Наталье Гаврилице осталось не такое уж и плохое. Вопрос – как новое правительство им распорядится?Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

https://ru.sputnik.md/20210825/sandu-mvf-moldova-finpomosch-44233380.html

https://ru.sputnik.md/20210730/sandu-poprosila-mvf-razblokirovat-finansovuyu-podderzhku-moldova-43411922.html

https://ru.sputnik.md/20210413/Laryushina-chto-budet-s-vneshnim-finansirovaniem-Moldovy-na-fone-pandemii-34360821.html

https://ru.sputnik.md/20201204/dodon-v-etom-godu-ne-poluchitsya-podpisat-soglashenie-mvf-32756481.html

https://ru.sputnik.md/20210802/nalogovye-postupleniya-v-byudzhet-prevysili-26-milliardov-leev-43502101.html

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

правительство, кредиты, мвф, колумнистика