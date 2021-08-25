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В Молдове назначили нового главу Агентства публичной собственности
В Молдове назначили нового главу Агентства публичной собственности
В Молдове назначили нового главу Агентство публичной собственности
2021-08-25T15:33+0300
2021-08-25T15:58+0300
в молдове
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Новым генеральным директором Агентства публичной собственности (АПС) был назначен Евгений Козонак. Такое решение было принято на заседании правительства в среду. Также во время заседания был снят с должности заместитель директора АПС Корнелиу Солтан. Он покинет свой пост 1 сентября. Как отметили на заседании кабмина, Козонак имеет более 20 лет опыта в сфере корпоративного менеджмента, открытии компании в Молдове, Великобритании и США. "Он соучредитель компании Compudava (сейчас Endava), позднее в 2000-2004 года был исполнительным директором этой компании," - уточнили на заседании. Также с 2005 по 2008 год Козонак основал компанию Tricertion и был ее директором. В 2011-2014 годах он был директором по цифровой стратегии Leading The Way, в 2014-2015 годах - основал и был исполнительным директором Firstly, а в период с 2016 по 2018 год - консультантом, исследователем в CarterBaldwin Executive Search. С 2019 года по настоящее время он является директором в компании Plover, которая специализируется на управлении инвестициями в компании по разработке программного обеспечения. Козонак имеет степень магистра и доктора университетов США и Франции в области делового администрирования, лидерства, развития и организационных изменений.До сих пор Козонак проживал с женой и тремя детьми в Атланте, Штате Джорджия в США. Напомним, ранее был снят глава АПС Геннадий Цепордей. Кроме того, на заседании правительства Вероника Михайлов-Морару была назначена членом коллегии Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
https://ru.sputnik.md/20210812/kadrovye-chistki-moldova-kogo-snyali-pravitelstve-kogo-naznachili-43846325.html
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Юлия Липовая
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в молдове, правительство, молдова

В Молдове назначили нового главу Агентства публичной собственности

15:33 25.08.2021 (обновлено: 15:58 25.08.2021)
159
© Sputnik / Mihai CarausПресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В кабмине утвердили новые назначения и освобождения от должности.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Новым генеральным директором Агентства публичной собственности (АПС) был назначен Евгений Козонак. Такое решение было принято на заседании правительства в среду.
Также во время заседания был снят с должности заместитель директора АПС Корнелиу Солтан. Он покинет свой пост 1 сентября.
Как отметили на заседании кабмина, Козонак имеет более 20 лет опыта в сфере корпоративного менеджмента, открытии компании в Молдове, Великобритании и США.
"Он соучредитель компании Compudava (сейчас Endava), позднее в 2000-2004 года был исполнительным директором этой компании," - уточнили на заседании.
Также с 2005 по 2008 год Козонак основал компанию Tricertion и был ее директором. В 2011-2014 годах он был директором по цифровой стратегии Leading The Way, в 2014-2015 годах - основал и был исполнительным директором Firstly, а в период с 2016 по 2018 год - консультантом, исследователем в CarterBaldwin Executive Search.
С 2019 года по настоящее время он является директором в компании Plover, которая специализируется на управлении инвестициями в компании по разработке программного обеспечения.
Пресс-конференция Иона Кику об исполнении бюджета-2020 - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
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Козонак имеет степень магистра и доктора университетов США и Франции в области делового администрирования, лидерства, развития и организационных изменений.
До сих пор Козонак проживал с женой и тремя детьми в Атланте, Штате Джорджия в США.
Напомним, ранее был снят глава АПС Геннадий Цепордей.
Кроме того, на заседании правительства Вероника Михайлов-Морару была назначена членом коллегии Национального антикоррупционного центра (НАЦ).
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