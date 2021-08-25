https://ru.sputnik.md/20210825/moldove-ukraine-gruzii-nado-20-let-dlya-vstupleniya-es-prezident-estonii-44220761.html

Молдове, Украине и Грузии понадобится 20 лет для вступления в ЕС, - президент Эстонии

Молдове, Украине и Грузии понадобится 20 лет для вступления в ЕС, - президент Эстонии

Сколько нужно Молдове чтобы вступить в ЕС по мнению президента Эстонии

2021-08-25T11:36+0300

2021-08-25T11:36+0300

2021-08-25T11:51+0300

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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Не менее двух десятилетий понадобится Украине, Молдове и Грузии, чтобы соответствовать критериям вступления в Евросоюз - такое мнение высказала в интервью украинскому изданию "Европейская правда" президент Эстонии Керсти Кальюлайд, пишет РИА Новости.При этом она выразила желание, что Евросоюз мог бы быть смелее в вопросе расширения.Украина, Грузия и Молдова подписали меморандум о создании "ассоциированного трио" 17 мая 2021 года в Киеве. Документ подчеркивает европейские стремления трех ассоциированных партнеров ЕС и их амбиции стать членами Евросоюза. "Ассоциированное трио" - это трехсторонний формат, в котором Украина, Грузия и Молдова координируют усилия по евроинтеграции.Украина в 2014 году подписала соглашение об ассоциации с ЕС, которое предусматривает создание зоны свободной торговли. В 2016 году соглашение начало действовать в полную силу, в том числе на Украине открылся рынок ЕС. Помимо зоны свободной торговли, соглашение подразумевает сотрудничество в сферах обороны, предотвращения конфликтов, налогообложения, госфинансов, борьбы с терроризмом, миграции и пограничного контроля. В июне 2017 года ЕС ввел безвизовый режим для Украины, граждане этой страны могут путешествовать внутри ЕС на срок до 90 дней в течение любого 180-дневнего периода.В феврале 2019 года парламент Украины принял изменения в Конституцию, закрепив курс страны в ЕС и НАТО. При этом занимавший пост еврокомиссара по политике соседства и расширению ЕС Йоханнес Хан ранее заявлял, что говорить о членстве Украины в Евросоюзе в ближайшие годы нереалистично, Киев должен сконцентрироваться на имплементации соглашения об ассоциации с ЕС. Бывший генсек НАТО Андерс Фог Расмуссен ранее заявил, что для вступления в альянс Украине потребуется достигнуть ряда критериев, на реализацию которых уйдет большое количество времени. Эксперты полагают, что Киев не сможет претендовать на членство в НАТО в ближайшие 20 лет.

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в мире, украина, молдова, грузия, членство в ес