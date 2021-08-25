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https://ru.sputnik.md/20210825/muradov-44240532.html
Мурадов: предлагаю пустить между Джурджулештами и Евпаторией скоростной корабль
Мурадов: предлагаю пустить между Джурджулештами и Евпаторией скоростной корабль
Мурадов: предлагаю пустить между Джурджулештами и Евпаторией скоростной корабль
2021-08-25T21:21+0300
2021-08-25T21:21+0300
политика
молдова
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Заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов дал интервью Sputnik Молдова.– Георгий Львович, сегодня уже можно подвести некоторые итоги прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа". Помимо тривиальной, давно известной риторики, было ли там, на ваш взгляд, нечто практическое и конкретное, касающееся Крыма?– То, что было представлено организаторами – а это, напомню, США и киевские власти – едва ли можно считать какими-то выводами или итогами.Потому что, например, требование о "деоккупации Крыма" – просто несерьезное. Такого никто не допустит. Это решение народа Крыма, которое принималось на референдуме, самым демократическим способом, но основе принципов международного права, устава ООН. Напомню, 97% крымчан проголосовали за такое решение. Тут нет никаких сомнений и весь мир это знает. Знают и наши оппоненты, поставившие себе целью "сдерживание" России.Отмечу, что на саммите "платформы" были кто угодно, но на высоком уровне обозначились только самые антироссийские режимы – Прибалтика, Молдова, к сожалению, ну и еще буквально две-три страны.И, конечно же, мероприятие не задумывалось как дискуссия о том, как помочь Крыму развиваться. Оно совсем о другом – об отторжении Крыма от Российской Федерации. О том, как бы ущемить крымчан за тот ответ, который они дали на референдуме.Народ Крыма, если нужно, то и с оружием в руках будет отстаивать свое решение, свою землю, свою судьбу.– Есть ли смысл судить за участие в "Крымской платформе" президента Санду, которая, вероятно, сейчас чувствует себя, так сказать, между молотом и наковальней?– Я никого судить не могу и не собираюсь, судит всегда народ, который избирает того или иного лидера себе. Но я могу точно сказать, что она не между молотом и наковальней. Многие просто ушли от такого участия, в том числе и маленькие страны Евросоюза. Просто не стали участвовать на серьезном уровне.Значит, предполагаю, у президента Санду есть какие-то убеждения на этот счет. Вместе с тем, как политик, она должна понимать, что у нее тоже не все в стране благополучно, должна эти факторы учитывать. Когда руководство МИД России говорит, что "Крымская платформа" – антироссийский шабаш и мы это будем обязательно учитывать в наших отношениях, то, как говорится, имеющий уши да услышит.Дальше пусть выводы делает президент Санду и молдавское общество.– Насколько для руководства и населения Крыма важно официальное признание кем бы то ни было российского статуса полуострова?– Можно, конечно, вводить разнообразные санкции, даже блокаду в отношении Крыма, как это делают наши западные партнеры. Но это бессмысленная, глупая политика – когда за спиной Крыма стоит огромное государство со всеми необходимыми ресурсами, с военной мощью, государство, способное крымскую территорию, как жемчужину, пестовать и превращать в цветущий край. Что Россия сейчас и делает.– Многим молдаванам очень интересен Крым. Но заинтересован ли сегодня Крым в Молдове? Возможно ли их сближение и сотрудничество в экономической, туристической сферах?– Безусловно, Молдова очень нас интересует, это исторически близкая нам земля.Несомненно, вы знаете, что и глава нашей республики, который в свое время возглавил движение за воссоединение Крыма с Россией, – выходец из Молдовы. Это дорогая нам земля и близкий народ. Православный народ, с которым мы веками связаны, который входил в состав нашего единого большого государства.И, к слову, когда мы вместе, мы всегда сильны. Как только порознь... Ну что сегодня представляют собой на международной арене каждое из отделившихся от общей цивилизации государств? Мало что, согласитесь. Даже такое крупное государство, как Украина, которому достались колоссальные промышленные, сельскохозяйственные возможности, к сегодняшнему дню деградировало и распадается.– Вы, видимо, имеете сейчас в виду народную дипломатию?– Да. Не думаю, что дело может обойтись только на уровне высоких руководителей. Нет. Обязательно гражданское общество, та самая народная дипломатия должна подключаться и должна внушать своим элитам, чего хочет это общество. Все-таки элиты иногда поддаются либо влиянию, либо подкупу со стороны более крупных государств. А народ живет своим понимаем. Не случайно возник термин "глубинный народ".Поэтому народная дипломатия для нас важна. У нас действительно есть молдавская община в Крыму, все мы живем одной семьей и никаких разногласий у нас нет. А есть понимание слов, запечатленных на гербе Крыма: "Процветание в единстве".– Какие конкретно точки соприкосновения могли бы найти между собой Крым и Молдова?– Нас интересует и туризм с Молдовой, и обмен опытом, и налаживание сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной сферах.И особо хочу подчеркнуть: не так сложно приезжать к нам с туристическими целями. Не будем забывать, что из Украины, к примеру, к нам приезжает полтора миллиона человек в год на отдых. Это большие цифры. Приезжают спокойно, через перешеек наш крымский, через пропускные пункты. Точно так же могут и жители Молдовы ездить. У вас есть, не знаю, функционирует ли и в нормальном ли он состоянии, Джурджулештский порт. Если он функционирует, никаких проблем нет для того, чтобы очень близкое сообщение наладить с любым крымским портом. Ближе всего – Евпатория. Джурджулешты и Евпатория… Мы даже можем скоростной корабль поставить типа "Комета", "Ракета", которые за два-три часа буквально довезут туристов и этот маршрут можно развивать.Вот в этом и роль руководителей государства – не препятствовать, помогать развивать отношения, дружить, а не вставлять палки в колеса.
https://ru.sputnik.md/20210819/dmitriy-vydrin-kievskiy-sammit-krymskaya-platforma--pustyshka-44044619.html
https://ru.sputnik.md/20210824/sandu-krymskaia-platforma-44207720.html
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Дмитрий Терехов
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молдова, крым, майя санду, в молдове, россия

Мурадов: предлагаю пустить между Джурджулештами и Евпаторией скоростной корабль

21:21 25.08.2021
4
© Sputnik / Vladimir Astapkovich / Перейти в фотобанкКруглый стол, посвященный первой годовщине воссоединения Крыма с Россией
Круглый стол, посвященный первой годовщине воссоединения Крыма с Россией - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
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Дмитрий Терехов - Sputnik Молдова
Дмитрий Терехов
Все материалы
Вице-премьер правительства Крыма считает "безрезультатными и бессмысленными" итоги "Крымской платформы" и намерен развивать сотрудничество с Молдовой.
Заместитель председателя Совета министров Крыма, постоянный представитель Республики Крым при президенте Российской Федерации Георгий Мурадов дал интервью Sputnik Молдова.
– Георгий Львович, сегодня уже можно подвести некоторые итоги прошедшего на Украине саммита "Крымская платформа". Помимо тривиальной, давно известной риторики, было ли там, на ваш взгляд, нечто практическое и конкретное, касающееся Крыма?
– То, что было представлено организаторами – а это, напомню, США и киевские власти – едва ли можно считать какими-то выводами или итогами.
Потому что, например, требование о "деоккупации Крыма" – просто несерьезное. Такого никто не допустит. Это решение народа Крыма, которое принималось на референдуме, самым демократическим способом, но основе принципов международного права, устава ООН. Напомню, 97% крымчан проголосовали за такое решение. Тут нет никаких сомнений и весь мир это знает. Знают и наши оппоненты, поставившие себе целью "сдерживание" России.
Флаг Украины на здании Верховной рады в Киеве - Sputnik Молдова, 1920, 19.08.2021
Политика
Дмитрий Выдрин: киевский саммит "Крымская платформа" – пустышка
19 августа, 14:54
245
Отмечу, что на саммите "платформы" были кто угодно, но на высоком уровне обозначились только самые антироссийские режимы – Прибалтика, Молдова, к сожалению, ну и еще буквально две-три страны.
И, конечно же, мероприятие не задумывалось как дискуссия о том, как помочь Крыму развиваться. Оно совсем о другом – об отторжении Крыма от Российской Федерации. О том, как бы ущемить крымчан за тот ответ, который они дали на референдуме.
Народ Крыма, если нужно, то и с оружием в руках будет отстаивать свое решение, свою землю, свою судьбу.
– Есть ли смысл судить за участие в "Крымской платформе" президента Санду, которая, вероятно, сейчас чувствует себя, так сказать, между молотом и наковальней?
– Я никого судить не могу и не собираюсь, судит всегда народ, который избирает того или иного лидера себе. Но я могу точно сказать, что она не между молотом и наковальней. Многие просто ушли от такого участия, в том числе и маленькие страны Евросоюза. Просто не стали участвовать на серьезном уровне.
Майя Санду - Sputnik Молдова, 1920, 24.08.2021
Радио
Чем может обернуться Молдове участие Санду в "Крымской платформе"?
Вчера, 20:49
920
Значит, предполагаю, у президента Санду есть какие-то убеждения на этот счет. Вместе с тем, как политик, она должна понимать, что у нее тоже не все в стране благополучно, должна эти факторы учитывать. Когда руководство МИД России говорит, что "Крымская платформа" – антироссийский шабаш и мы это будем обязательно учитывать в наших отношениях, то, как говорится, имеющий уши да услышит.
Дальше пусть выводы делает президент Санду и молдавское общество.
– Насколько для руководства и населения Крыма важно официальное признание кем бы то ни было российского статуса полуострова?
– Можно, конечно, вводить разнообразные санкции, даже блокаду в отношении Крыма, как это делают наши западные партнеры. Но это бессмысленная, глупая политика – когда за спиной Крыма стоит огромное государство со всеми необходимыми ресурсами, с военной мощью, государство, способное крымскую территорию, как жемчужину, пестовать и превращать в цветущий край. Что Россия сейчас и делает.
– Многим молдаванам очень интересен Крым. Но заинтересован ли сегодня Крым в Молдове? Возможно ли их сближение и сотрудничество в экономической, туристической сферах?
– Безусловно, Молдова очень нас интересует, это исторически близкая нам земля.
Несомненно, вы знаете, что и глава нашей республики, который в свое время возглавил движение за воссоединение Крыма с Россией, – выходец из Молдовы. Это дорогая нам земля и близкий народ. Православный народ, с которым мы веками связаны, который входил в состав нашего единого большого государства.
И, к слову, когда мы вместе, мы всегда сильны. Как только порознь... Ну что сегодня представляют собой на международной арене каждое из отделившихся от общей цивилизации государств? Мало что, согласитесь. Даже такое крупное государство, как Украина, которому достались колоссальные промышленные, сельскохозяйственные возможности, к сегодняшнему дню деградировало и распадается.
– Вы, видимо, имеете сейчас в виду народную дипломатию?
– Да. Не думаю, что дело может обойтись только на уровне высоких руководителей. Нет. Обязательно гражданское общество, та самая народная дипломатия должна подключаться и должна внушать своим элитам, чего хочет это общество. Все-таки элиты иногда поддаются либо влиянию, либо подкупу со стороны более крупных государств. А народ живет своим понимаем. Не случайно возник термин "глубинный народ".
Поэтому народная дипломатия для нас важна. У нас действительно есть молдавская община в Крыму, все мы живем одной семьей и никаких разногласий у нас нет. А есть понимание слов, запечатленных на гербе Крыма: "Процветание в единстве".
– Какие конкретно точки соприкосновения могли бы найти между собой Крым и Молдова?
– Нас интересует и туризм с Молдовой, и обмен опытом, и налаживание сотрудничества в промышленной, сельскохозяйственной сферах.
И особо хочу подчеркнуть: не так сложно приезжать к нам с туристическими целями. Не будем забывать, что из Украины, к примеру, к нам приезжает полтора миллиона человек в год на отдых. Это большие цифры. Приезжают спокойно, через перешеек наш крымский, через пропускные пункты. Точно так же могут и жители Молдовы ездить. У вас есть, не знаю, функционирует ли и в нормальном ли он состоянии, Джурджулештский порт. Если он функционирует, никаких проблем нет для того, чтобы очень близкое сообщение наладить с любым крымским портом. Ближе всего – Евпатория. Джурджулешты и Евпатория… Мы даже можем скоростной корабль поставить типа "Комета", "Ракета", которые за два-три часа буквально довезут туристов и этот маршрут можно развивать.
Все можно делать, если есть политическая воля и согласие. Если будут запрещать это делать, то ничего не получится.
Вот в этом и роль руководителей государства – не препятствовать, помогать развивать отношения, дружить, а не вставлять палки в колеса.
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