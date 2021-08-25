https://ru.sputnik.md/20210825/novykh-anenakh-pozharnuyu-chast-44224794.html

В Новых Аненах открыли современную пожарную часть

В Новых Аненах открыли современную пожарную часть

В Новых Аненах открыли пожарную часть

2021-08-25T13:10+0300

2021-08-25T13:10+0300

2021-08-25T13:10+0300

общество

в молдове

молдова

спасатели

генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44222110_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1dc5f765089ed08ff17989174cf8216e.jpg

КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Новых Аненах в торжественной обстановке прошло открытие пожарной части, на церемонии присутствовали премьер-министр Наталья Гаврилица и глава МВД Анна Ревенко, об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы. Отмечается, что новая часть построена с нуля при финансовой поддержке США и взносах из центрального и местного бюджетов, она оборудована помещениями для хранения и ремонта спецтехники, а также тренировок. Предусмотрены рабочие кабинеты, есть специальное место для электрогенератора на случай перебоев с электроснабжением. На станции будут работать 24 сотрудника Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД. Все они будут обеспечивать безопасность 81 тысячи человек, проживающих в 45 населенных пунктах района. Общая стоимость проекта составляет 500 тысяч долларов (около 8,8 миллиона леев), из которых 900 тысяч леев было инвестировано правительством Молдовы, еще один миллион леев - советом Новоаненского района.Как отметили в правительстве, это двенадцатая станция такого типа, построенная в Молдове при поддержке данной программы. Также в ходе мероприятия состоялась церемония выдачи пяти новых специальных автомобилей для спасательных работ в Новоаненском, Хынчештском, Чимишлийском, Каушанском и Единецком районах. Закупка новой спецтехники прошла в рамках проекта по улучшению инфраструктуры службы SMURD в Молдове и Румынии, финансируемого Европейским союзом.

https://ru.sputnik.md/20210812/kak-na-voyne-moldavskiy-spasatel-rasskazal-kak-tushat-plamya-v-gretsii-43833690.html

молдова

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

Новости

ru_MD

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

в молдове, молдова, спасатели, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы