Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Кишинев люди город - Sputnik Молдова
Общество
Читайте главные новости о том, что происходит в общественной жизни Молдовы и мира.
https://ru.sputnik.md/20210825/novykh-anenakh-pozharnuyu-chast-44224794.html
В Новых Аненах открыли современную пожарную часть
В Новых Аненах открыли современную пожарную часть
В Новых Аненах открыли пожарную часть
2021-08-25T13:10+0300
2021-08-25T13:10+0300
общество
в молдове
молдова
спасатели
генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44222110_0:384:2048:1536_1920x0_80_0_0_1dc5f765089ed08ff17989174cf8216e.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Новых Аненах в торжественной обстановке прошло открытие пожарной части, на церемонии присутствовали премьер-министр Наталья Гаврилица и глава МВД Анна Ревенко, об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы. Отмечается, что новая часть построена с нуля при финансовой поддержке США и взносах из центрального и местного бюджетов, она оборудована помещениями для хранения и ремонта спецтехники, а также тренировок. Предусмотрены рабочие кабинеты, есть специальное место для электрогенератора на случай перебоев с электроснабжением. На станции будут работать 24 сотрудника Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД. Все они будут обеспечивать безопасность 81 тысячи человек, проживающих в 45 населенных пунктах района. Общая стоимость проекта составляет 500 тысяч долларов (около 8,8 миллиона леев), из которых 900 тысяч леев было инвестировано правительством Молдовы, еще один миллион леев - советом Новоаненского района.Как отметили в правительстве, это двенадцатая станция такого типа, построенная в Молдове при поддержке данной программы. Также в ходе мероприятия состоялась церемония выдачи пяти новых специальных автомобилей для спасательных работ в Новоаненском, Хынчештском, Чимишлийском, Каушанском и Единецком районах. Закупка новой спецтехники прошла в рамках проекта по улучшению инфраструктуры службы SMURD в Молдове и Румынии, финансируемого Европейским союзом.
https://ru.sputnik.md/20210812/kak-na-voyne-moldavskiy-spasatel-rasskazal-kak-tushat-plamya-v-gretsii-43833690.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44222110_0:0:2048:1536_1920x0_80_0_0_0c0a3870609e3c1d8d11fa2812f08a4c.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, спасатели, генинспекторат по чрезвычайным ситуациям мвд молдовы

В Новых Аненах открыли современную пожарную часть

13:10 25.08.2021
231
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Инаугурация региональной пожарной части в Новых Аненах
Инаугурация региональной пожарной части в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
В Молдове появилась еще одна пожарная часть: теперь спасатели смогут эффективнее обеспечивать безопасность жителей 45 населенных пунктов в Новоаненском районе.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Новых Аненах в торжественной обстановке прошло открытие пожарной части, на церемонии присутствовали премьер-министр Наталья Гаврилица и глава МВД Анна Ревенко, об этом сообщили в пресс-службе правительства Молдовы.
Отмечается, что новая часть построена с нуля при финансовой поддержке США и взносах из центрального и местного бюджетов, она оборудована помещениями для хранения и ремонта спецтехники, а также тренировок. Предусмотрены рабочие кабинеты, есть специальное место для электрогенератора на случай перебоев с электроснабжением.
© Photo : Guvernul Republicii Moldova Инаугурация региональной пожарной части в Новых Аненах
Инаугурация региональной пожарной части в Новых Аненах - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
Инаугурация региональной пожарной части в Новых Аненах
© Photo : Guvernul Republicii Moldova
На станции будут работать 24 сотрудника Генинспектората по чрезвычайным ситуациям (ГИЧС) МВД. Все они будут обеспечивать безопасность 81 тысячи человек, проживающих в 45 населенных пунктах района.

Природные аномалии и экстремальные климатические явления учат нас двум важным вещам. Во-первых, мы должны быть готовы к этим вызовам. Второй урок заключается в том, что перед лицом опасностей необходимо сотрудничество между государствами.

Наталья Гаврилица - Sputnik Молдова
Наталья Гаврилица
премьер-министр Молдовы
Общая стоимость проекта составляет 500 тысяч долларов (около 8,8 миллиона леев), из которых 900 тысяч леев было инвестировано правительством Молдовы, еще один миллион леев - советом Новоаненского района.
Молдавские пожарные в Греции - Sputnik Молдова, 1920, 12.08.2021
Общество
"Здесь как на войне": молдавский спасатель рассказал, как тушат пламя в Греции
12 августа, 12:28
385
Как отметили в правительстве, это двенадцатая станция такого типа, построенная в Молдове при поддержке данной программы. Также в ходе мероприятия состоялась церемония выдачи пяти новых специальных автомобилей для спасательных работ в Новоаненском, Хынчештском, Чимишлийском, Каушанском и Единецком районах.
Закупка новой спецтехники прошла в рамках проекта по улучшению инфраструктуры службы SMURD в Молдове и Румынии, финансируемого Европейским союзом.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:46Штормовое предупреждение в Молдове: мощные ливни пройдут ночью
15:33В Молдове назначили нового главу Агентства публичной собственности
15:08ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
14:50Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП
14:31За 30 лет в мире выросло вдвое число больных гипертонией
14:06Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
13:38Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом
13:10В Новых Аненах открыли современную пожарную часть
12:50У России - первое золото Паралимпиады
12:31"Гнусные акты вандализма": МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове
12:23Эксперты: первая половина года - провальная для экспорта молдавских фруктов в Россию
12:00Экс-премьер Кику: PAS решила полностью подчинить себе юстицию
11:45МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран
11:45ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
11:36Молдове, Украине и Грузии понадобится 20 лет для вступления в ЕС, - президент Эстонии
11:15Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии
10:47В Генпрокуратуре ответили на решение парламента и нашли много неясностей
10:17Автобус Кишинев - Москва перевернулся в Киеве, есть пострадавшие
10:00Где в Кишиневе 25 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:50Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана россиян и украинцев