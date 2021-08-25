https://ru.sputnik.md/20210825/pogodnye-rekordy-44211204.html

Погодные рекорды Молдовы 25 августа

Погодные рекорды Молдовы 25 августа

Погодные рекорды Молдовы 25 августа

2021-08-25T00:01+0300

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Самое холодное 25 августа на территории Молдовы было зарегистрировано около восьми десятилетий назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1942 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 25 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.

https://ru.sputnik.md/20201023/uchenyy-otsenil-skorost-globalnogo-potepleniya-32125239.html

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2021

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Александр Исаев https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg

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