Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
https://ru.sputnik.md/20210825/pogodnye-rekordy-44211204.html
Погодные рекорды Молдовы 25 августа
Погодные рекорды Молдовы 25 августа
Погодные рекорды Молдовы 25 августа
2021-08-25T00:01+0300
2021-08-25T00:01+0300
климат
погода
рекорды
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35336851_0:137:3072:1865_1920x0_80_0_0_a57497d81ef182a3b2d32fb2e1dd9531.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Самое холодное 25 августа на территории Молдовы было зарегистрировано около восьми десятилетий назад.Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.По информации синоптиков, в 1942 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,5 градуса по Цельсию.А температурный максимум 25 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,1 градуса.Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,6 градуса.Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
https://ru.sputnik.md/20201023/uchenyy-otsenil-skorost-globalnogo-potepleniya-32125239.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Александр Исаев
https://cdn1.img.sputnik.md/img/1990/56/19905658_374:0:1590:1215_100x100_80_0_0_9970ac50878b113fa1d496a65a6a050f.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/07/02/35336851_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_d04905791b9fadc7ac368a8e8b964fab.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
климат, погода, рекорды

Погодные рекорды Молдовы 25 августа

00:01 25.08.2021
65
© Sputnik / Mihai CarausParcul Alunelul umbrele
Parcul Alunelul umbrele - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Mihai Caraus
Александр Исаев - Sputnik Молдова
Александр Исаев
Все материалы
В Госгидрометеослужбе страны рассказали о самом высоком и предельно низком температурном показателе в этот день.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Самое холодное 25 августа на территории Молдовы было зарегистрировано около восьми десятилетий назад.
Об этом сообщили в Государственной гидрометеорологической службе республики.
По информации синоптиков, в 1942 году в этот день воздух прогрелся всего до +8,5 градуса по Цельсию.
В Москве побит очередной температурный рекорд - Sputnik Молдова, 1920, 23.10.2020
Россия
Ученый оценил скорость климатических сдвигов
23 октября 2020, 23:32
168
А температурный максимум 25 августа зафиксировали в 2007 году. Тогда термометры показали +39,1 градуса.
Таким образом, разница между предельными температурными значениями составила 30,6 градуса.
Наблюдения метеорологов на территории Молдовы ведутся с 1886 года.
000000
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
00:01Погодные рекорды Молдовы 25 августа
ВчераВозле кишиневского цирка обустроят сквер
ВчераТрагедия из-за детской забавы: нацпарк в Бразилии загорелся от воздушного фонарика
ВчераКогда в Молдове смогут выявлять "дельту" — заявление Немеренко
ВчераПри каких условиях пройдет матч Молдова – Австрия на отборе к ЧМ-2022
ВчераКуда может завести конфликт между парламентом и Генпрокуратурой
ВчераКурс валют на среду: евро возвращает утерянные позиции
ВчераКилограмм гречки по 53 лея. Виновата Россия?
ВчераСМИ сообщили о тайной встрече директора ЦРУ с главой политофиса "Талибана"*
ВчераЧем может обернуться Молдове участие Санду в "Крымской платформе"?
ВчераВ управлении полиции аэропорта Кишинева проведут аудит
ВчераПушки и музы: балет на открытии "Армейских международных игр – 2021"
ВчераШаповалов: день освобождения в истории Кишинева
ВчераУкраина: юбилей кризиса
ВчераМинздрав: в Молдове снова резкий скачок новых случаев COVID-19
ВчераПрививка или тесты: вакцинация учителей "добровольная, но обязательная"
ВчераМолдова получит от Японии грант на медоборудование
ВчераНасильственная украинизация с точки зрения права
ВчераХинштейн: Россия запретит въезд националистам – подробности законопроекта
ВчераПрофсоюзы против регулярного тестирования учителей за свой счет