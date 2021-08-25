https://ru.sputnik.md/20210825/postkovidnyy-sindrom-pozhilye-posledstviy-44220576.html
Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
У пожилых людей, которые перенесли COVID-19, отмечается ускорение развития дегенеративных процессов
2021-08-25T14:06+0300
2021-08-25T14:06+0300
2021-08-25T14:06+0300
коронавирус
пожилые люди
вакцинация
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. У пожилых людей, которые перенесли COVID-19, отмечается ускорение развития дегенеративных процессов в нервной системе, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.Она отметила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.
https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html
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пожилые люди, вакцинация
Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
Пожилые люди находятся в зоне риска и должны внимательно следить за всеми изменениями в состоянии здоровья.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik.
У пожилых людей, которые перенесли COVID-19, отмечается ускорение развития дегенеративных процессов в нервной системе, заявила РИА Новости
заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
"У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.