https://ru.sputnik.md/20210825/postkovidnyy-sindrom-pozhilye-posledstviy-44220576.html

Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать

Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать

У пожилых людей, которые перенесли COVID-19, отмечается ускорение развития дегенеративных процессов

2021-08-25T14:06+0300

2021-08-25T14:06+0300

2021-08-25T14:06+0300

коронавирус

пожилые люди

вакцинация

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. У пожилых людей, которые перенесли COVID-19, отмечается ускорение развития дегенеративных процессов в нервной системе, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.Она отметила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.

https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html

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Sputnik Молдова media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

пожилые люди, вакцинация