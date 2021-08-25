Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
коронавирус лого - Sputnik Молдова
Коронавирус
https://ru.sputnik.md/20210825/postkovidnyy-sindrom-pozhilye-posledstviy-44220576.html
Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
У пожилых людей, которые перенесли COVID-19, отмечается ускорение развития дегенеративных процессов
2021-08-25T14:06+0300
2021-08-25T14:06+0300
коронавирус
пожилые люди
вакцинация
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2133/11/21331162_0:200:1920:1280_1920x0_80_0_0_7304050ff8d60436f9e1bfab4d029fa4.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. У пожилых людей, которые перенесли COVID-19, отмечается ускорение развития дегенеративных процессов в нервной системе, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная."У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.Она отметила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.
https://ru.sputnik.md/20210810/kurenie-uroven-antitela-privivka-koronavirus-43768987.html
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2133/11/21331162_174:0:1881:1280_1920x0_80_0_0_35d3a341d05c4048f8a01c14ed5ee0b5.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
пожилые люди, вакцинация

Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать

14:06 25.08.2021
218
CC0 / Pixabay / stevepb / Пенсионер
Пенсионер - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
CC0 / Pixabay / stevepb /
Пожилые люди находятся в зоне риска и должны внимательно следить за всеми изменениями в состоянии здоровья.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. У пожилых людей, которые перенесли COVID-19, отмечается ускорение развития дегенеративных процессов в нервной системе, заявила РИА Новости заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная.
Сигарета, архивное фото - Sputnik Молдова, 1920, 10.08.2021
Коронавирус
Курение снижает уровень антител после прививки от коронавируса
10 августа, 21:40
333
"У людей старшего возраста проблемы с нервной системой после перенесенного ковида могут затягиваться и провоцировать или ускорять развитие дегенеративных процессов в нервной системе. Такая ситуация наблюдалась у пожилых людей и после перенесенного гриппа", - сказала Пшеничная.
Она отметила, что пока прошло слишком мало времени, чтобы делать какие-то выводы на этот счет.
000010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
15:46Штормовое предупреждение в Молдове: мощные ливни пройдут ночью
15:33В Молдове назначили нового главу Агентства публичной собственности
15:08ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
14:50Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП
14:31За 30 лет в мире выросло вдвое число больных гипертонией
14:06Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
13:38Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом
13:10В Новых Аненах открыли современную пожарную часть
12:50У России - первое золото Паралимпиады
12:31"Гнусные акты вандализма": МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове
12:23Эксперты: первая половина года - провальная для экспорта молдавских фруктов в Россию
12:00Экс-премьер Кику: PAS решила полностью подчинить себе юстицию
11:45МИДЕИ: в перевернувшемся в Киеве автобусе были граждане трех стран
11:45ФСБ в ходе спецоперации задержала на территории России 31 террориста
11:36Молдове, Украине и Грузии понадобится 20 лет для вступления в ЕС, - президент Эстонии
11:15Экстренное использование "Спутника V" одобрено в Индонезии
10:47В Генпрокуратуре ответили на решение парламента и нашли много неясностей
10:17Автобус Кишинев - Москва перевернулся в Киеве, есть пострадавшие
10:00Где в Кишиневе 25 августа находятся мобильные пункты вакцинации
09:50Минобороны РФ эвакуирует из Афганистана россиян и украинцев