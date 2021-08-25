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Примар Кишинева выступил в защиту учителей, обязанных вакцинироваться
Примар Кишинева выступил в защиту учителей, обязанных вакцинироваться
Примар Кишинева выступил в защиту учителей, обязанных вакцинироваться
2021-08-25T17:15+0300
2021-08-25T17:35+0300
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Кишиневе прошло заседание территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, об этом сообщил на своей странице в Facebook Ион Чебан. В ходе заседания специалисты обсудили решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которое обязывает сотрудников образовательных учреждений пройти вакцинацию или же сдавать тест на коронавирус каждые 14 дней. По его словам, многие граждане не могут вакцинироваться в связи с медицинскими противопоказаниями или религиозными убеждениями. Пояснений требуют несколько моментов этого постановления Национальной спецкомиссии. 1. В Кишиневе среди дидактических кадров и вспомогательного персонала учебных заведений среднего образования привито 73%. Процесс их иммунизации начался 1 апреля 2021 года. 2. Всемирная организация здравоохранения и другие соответствующие международные организаций рекомендуют уровень вакцинации не менее 70% для усиления ответных мер и обеспечения коллективного иммунитета.3. К сожалению, в контексте некоторого вакуума в законодательстве в этой сфере существует риск блокировки учебного процесса или появления юридических запросов в судах.4. В Кишиневе государственные медицинские учреждения не предоставляют услуги тестирования на COVID-19 на платной основе - такие услуги возможны только в частных лабораториях. В каких медицинских учреждениях преподаватели смогут пройти тестирование? Есть риск, что все будет в пользу частных.5. Тестирование с помощью экспресс-тестов на практике демонстрирует большое количество ложных результатов, количество ошибок может достигать 30%. Каковы рекомендации по использованию этих тестов во избежание вспышек новых инфекций в образовательных учреждениях? 6. Тестирование учителей каждые 14 дней тоже можно интерпретировать, и это кажется необоснованным. Даже врачи, члены кишиневской комиссии запросили эпидемиологическое обоснование этого решения.Какова актуальная ситуация в Кишиневе: По данным Чебана, в начальных, средних и старших классах школы работает 9242 человека, из них 6521 - учителя, а 2721 - вспомогательный персонал. Всего вакцинировано 5951 человек. Кроме того, как уточнил Чебан, коронавирусом переболел за последние 180 дней 781 человек. Как уточнил Чебан, в Кишиневе уже было организовано множество марафонов вакцинации, а также семинаров по информированию граждан, и в частности, учителей о важности вакцинации, и муниципалитет продолжит это делать.
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
https://ru.sputnik.md/20210824/profsoyuzy-testirovanie-44199149.html
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в молдове, кишинев, ион чебан, молдова, учителя, вакцинация

Примар Кишинева выступил в защиту учителей, обязанных вакцинироваться

17:15 25.08.2021 (обновлено: 17:35 25.08.2021)
192
© Public Domain / Parlamentul Republicii MoldovaIon Ceban
Ion Ceban - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Public Domain / Parlamentul Republicii Moldova
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Ион Чебан рассказал, что специалисты считают необоснованными обязать учителей проходить тест на коронавирус.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. В Кишиневе прошло заседание территориальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, об этом сообщил на своей странице в Facebook Ион Чебан.
В ходе заседания специалисты обсудили решение Национальной чрезвычайной комиссии общественного здоровья, которое обязывает сотрудников образовательных учреждений пройти вакцинацию или же сдавать тест на коронавирус каждые 14 дней.

Комиссия Кишинева направила запрос для прояснения механизма применения на практике этого пункта решения комиссии от 23 августа, а также для получения точной информации по тестированию невакцинированных дидактических кадров.

Ион Чебан - Sputnik Молдова
Ион Чебан
Примар Кишинева.
По его словам, многие граждане не могут вакцинироваться в связи с медицинскими противопоказаниями или религиозными убеждениями.
Пояснений требуют несколько моментов этого постановления Национальной спецкомиссии.
1. В Кишиневе среди дидактических кадров и вспомогательного персонала учебных заведений среднего образования привито 73%. Процесс их иммунизации начался 1 апреля 2021 года.
2. Всемирная организация здравоохранения и другие соответствующие международные организаций рекомендуют уровень вакцинации не менее 70% для усиления ответных мер и обеспечения коллективного иммунитета.
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3. К сожалению, в контексте некоторого вакуума в законодательстве в этой сфере существует риск блокировки учебного процесса или появления юридических запросов в судах.
4. В Кишиневе государственные медицинские учреждения не предоставляют услуги тестирования на COVID-19 на платной основе - такие услуги возможны только в частных лабораториях. В каких медицинских учреждениях преподаватели смогут пройти тестирование? Есть риск, что все будет в пользу частных.
5. Тестирование с помощью экспресс-тестов на практике демонстрирует большое количество ложных результатов, количество ошибок может достигать 30%. Каковы рекомендации по использованию этих тестов во избежание вспышек новых инфекций в образовательных учреждениях?
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6. Тестирование учителей каждые 14 дней тоже можно интерпретировать, и это кажется необоснованным. Даже врачи, члены кишиневской комиссии запросили эпидемиологическое обоснование этого решения.

Какова актуальная ситуация в Кишиневе:

По данным Чебана, в начальных, средних и старших классах школы работает 9242 человека, из них 6521 - учителя, а 2721 - вспомогательный персонал. Всего вакцинировано 5951 человек. Кроме того, как уточнил Чебан, коронавирусом переболел за последние 180 дней 781 человек.

"Непривитыми остаются 2510 человек, которые должны проходить тестирование каждые две недели, большинство из них - это вспомогательный персонал. Мы рискуем, что те люди, которые откажутся от вакцинации, уйдут из системы образования, которая до сих пор испытывает нехватку сотрудников", - подчеркнул Чебан.

Как уточнил Чебан, в Кишиневе уже было организовано множество марафонов вакцинации, а также семинаров по информированию граждан, и в частности, учителей о важности вакцинации, и муниципалитет продолжит это делать.
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