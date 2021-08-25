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Самый точный прогноз погоды: жара ослабевает и грядут дожди
Самый точный прогноз погоды: жара ослабевает и грядут дожди
Точный прогноз погоды в Молдове на 26 и 27 августа - Gismeteo
2021-08-25T07:00+0300
2021-08-25T07:00+0300
2021-08-25T07:00+0300
в молдове
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прогноз погоды
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, местами кратковременный грозовой дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.В четверг, 26 августа, ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. Начиная с 27 августа в Молдове снова начнет теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа. Праздники и народные приметыПравославная церковь 25 августа почитает память преподобномучеников Белогорских, мучеников Фотия, Аникиты.Люди верили, если в этот день установилась ясная погода, то будет много грибов, а если дождливая, то "бабье лето" будет длинным.
https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html
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в молдове, молдова, прогноз погоды
Самый точный прогноз погоды: жара ослабевает и грядут дожди
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.
Ожидается переменная облачность, местами кратковременный грозовой дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного.
Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.
Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.
В четверг, 26 августа, ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. Начиная с 27 августа в Молдове снова начнет теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа.
Праздники и народные приметы
Православная церковь 25 августа почитает память преподобномучеников Белогорских, мучеников Фотия, Аникиты.
Люди верили, если в этот день установилась ясная погода, то будет много грибов, а если дождливая, то "бабье лето" будет длинным.