https://ru.sputnik.md/20210825/prognoz-pogody-zhara-44204914.html

Самый точный прогноз погоды: жара ослабевает и грядут дожди

Самый точный прогноз погоды: жара ослабевает и грядут дожди

Точный прогноз погоды в Молдове на 26 и 27 августа - Gismeteo

2021-08-25T07:00+0300

2021-08-25T07:00+0300

2021-08-25T07:00+0300

в молдове

молдова

прогноз погоды

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Согласно прогнозу Государственной гидрометеорологической службы, 25 августа погода в Молдове будет определяться влиянием области нормального атмосферного давления.Ожидается переменная облачность, местами кратковременный грозовой дождь. Ветер северо-западный слабый до умеренного.Средняя температура в дневные часы в республике составит от +23 до +28 градусов по Цельсию, ночью ожидается от +13 до +18 градусов.Точный прогноз погоды в Кишиневе 23 августа: ночью от +15 до +17, днем от +24 до +26.В четверг, 26 августа, ожидаются грозовые дожди. Температура воздуха днем поднимется до +25 градусов. Начиная с 27 августа в Молдове снова начнет теплеть, воздух прогреется уже до +29 градусов. Однако прогнозируют дожди. Такая погода сохранится до 30 августа. Праздники и народные приметыПравославная церковь 25 августа почитает память преподобномучеников Белогорских, мучеников Фотия, Аникиты.Люди верили, если в этот день установилась ясная погода, то будет много грибов, а если дождливая, то "бабье лето" будет длинным.

https://ru.sputnik.md/20210207/pravoslavnyi-kalendar-2021-33525096.html

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2021

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Юлия Липовая https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg

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