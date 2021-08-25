https://ru.sputnik.md/20210825/pynzar-arest-44243378.html

Александр Пынзарь переведен под домашний арест

Александр Пынзарь переведен под домашний арест

Пынзарь был освобожден из-под стражи, несмотря на то, что прокуратура потребовала продления его ареста.

2021-08-25T21:49+0300

2021-08-25T21:49+0300

2021-08-25T21:49+0300

общество

арест

генеральный инспекторат полиции

александр пынзарь

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КИШИНЕВ, 25 августа – Sputnik. Бывший начальник Генерального инспектората полиции Александр Пынзарь был помещен под домашний арест. Решение об изменении меры пресечения было принято судом, несмотря на требования прокуроров о продлении содержания Пынзаря под стражей.Председатель Демократической партии Павел Филип приветствовал освобождение бывшего шефа полиции Молдовы.Пынзарь был задержан 30 июля, а 1 августа на его имя был выдан 30-дневный ордер на арест, который истекает на этой неделе.В отношении бывшего главы Генинспектората полиции возбуждено уголовное дело, связанное с деятельностью сотрудников бывшего 5-го Управления Национального инспектората расследований в то время, когда он исполнял обязанности главы Генинспектората полиции. В ходе обысков правоохранители изъяли несколько электронных устройств и документы.По этому же делу были задержаны глава Инспектората полиции Бельц, инспектор пограничной полиции и председатель ассоциации спортивных единоборств.

https://ru.sputnik.md/20210801/eks-glava-moldavskoy-politsii-aleksandr-pynzar-vzyat-pod-strazhu-na-30-dney-43471532.html

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2021

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арест, генеральный инспекторат полиции, александр пынзарь