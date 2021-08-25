https://ru.sputnik.md/20210825/reglament-ministerstva-44238940.html

Кабмин одобрил регламент для восьми министерств: как будут работать ведомства

Кабмин одобрил регламент для восьми министерств: как будут работать ведомства

Кабмин одобрил регламент для восьми министерств как будут работать ведомства

2021-08-25T22:32+0300

2021-08-25T22:32+0300

2021-08-25T22:32+0300

общество

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правительство

молдова

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В правительстве Молдовы одобрили несколько регламентов по работе министерств. Решения были приняты министрами на заседании в среду. Как уточнил вице-премьер Андрей Спыну, все ведомства, которые были реорганизованы, пройдут также через анализ их функциональности, а затем в их работу будут внесены дополнительные изменения.В регламентах предусмотрено количество госслужащих в каждом министерстве, а так обязанности и сфера ответственности каждого. Так, в Министерстве здравоохранения будут работать три госсекретаря, один генеральный секретарь ведомства и специальная коллегия. В штат Минздрава может войти до 74 человек. Министерство труда и социальной защиты остается с тремя госсекретарями, одним генсекретарем и коллегией. В штат можно будет устроить до 67 служащих. Министерство экономики возьмет на себя компетенции в следующих областях: инфраструктура связи, строительство и урбанизм, транспорт, транспортная инфраструктура, безопасность и энергоэффективность, региональное развитие. Штат центрального аппарата министерства составит 100 человек, в нем будут четыре государственных секретаря и генсекретарь. Кроме того, в подчинении министерства будут находиться пять административных органов: Агентство технического надзора, Агентство по энергоэффективности, Национальное агентство автомобильного транспорта, Орган гражданской авиации, Морское агентство Республики Молдова.Также были определены сферы ответственности других министерств и количество мест для служащих.

https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstve-prinyali-reshenie-o-razdelenii-ministerstv-43843714.html

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в молдове, правительство, молдова