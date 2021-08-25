https://ru.sputnik.md/20210825/reglament-ministerstva-44238940.html
Кабмин одобрил регламент для восьми министерств: как будут работать ведомства
Кабмин одобрил регламент для восьми министерств: как будут работать ведомства
Кабмин одобрил регламент для восьми министерств как будут работать ведомства
2021-08-25T22:32+0300
2021-08-25T22:32+0300
2021-08-25T22:32+0300
общество
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правительство
молдова
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В правительстве Молдовы одобрили несколько регламентов по работе министерств. Решения были приняты министрами на заседании в среду. Как уточнил вице-премьер Андрей Спыну, все ведомства, которые были реорганизованы, пройдут также через анализ их функциональности, а затем в их работу будут внесены дополнительные изменения.В регламентах предусмотрено количество госслужащих в каждом министерстве, а так обязанности и сфера ответственности каждого. Так, в Министерстве здравоохранения будут работать три госсекретаря, один генеральный секретарь ведомства и специальная коллегия. В штат Минздрава может войти до 74 человек. Министерство труда и социальной защиты остается с тремя госсекретарями, одним генсекретарем и коллегией. В штат можно будет устроить до 67 служащих. Министерство экономики возьмет на себя компетенции в следующих областях: инфраструктура связи, строительство и урбанизм, транспорт, транспортная инфраструктура, безопасность и энергоэффективность, региональное развитие. Штат центрального аппарата министерства составит 100 человек, в нем будут четыре государственных секретаря и генсекретарь. Кроме того, в подчинении министерства будут находиться пять административных органов: Агентство технического надзора, Агентство по энергоэффективности, Национальное агентство автомобильного транспорта, Орган гражданской авиации, Морское агентство Республики Молдова.Также были определены сферы ответственности других министерств и количество мест для служащих.
https://ru.sputnik.md/20210812/pravitelstve-prinyali-reshenie-o-razdelenii-ministerstv-43843714.html
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в молдове, правительство, молдова
Кабмин одобрил регламент для восьми министерств: как будут работать ведомства
Члены кабмина одобрили новый регламент по работе министерств после их разделения.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. В правительстве Молдовы одобрили несколько регламентов по работе министерств. Решения были приняты министрами на заседании в среду.
Одобрены регламенты работы для восьми министерств. Как уже известно, на основе административной реформы и постановления парламента, в стране будет создано четыре новых министерства. Сегодня закрылся первый этап реструктуризации министерств.
Андрей Спыну
вице-премьер, министр инфраструктуры и регионального развития
Как уточнил вице-премьер Андрей Спыну, все ведомства, которые были реорганизованы, пройдут также через анализ их функциональности, а затем в их работу будут внесены дополнительные изменения.
В регламентах предусмотрено количество госслужащих в каждом министерстве, а так обязанности и сфера ответственности каждого.
Так, в Министерстве здравоохранения будут работать три госсекретаря, один генеральный секретарь ведомства и специальная коллегия. В штат Минздрава может войти до 74 человек.
"После нескольких реформ по слиянию Минздрава с другими министерствами, в штате осталось чуть более 40 человек, с чем невозможно работать в настоящее время", – заявила глава ведомства Алла Немеренко.
Министерство труда и социальной защиты остается с тремя госсекретарями, одним генсекретарем и коллегией. В штат можно будет устроить до 67 служащих.
Министерство экономики возьмет на себя компетенции в следующих областях: инфраструктура связи, строительство и урбанизм, транспорт, транспортная инфраструктура, безопасность и энергоэффективность, региональное развитие.
Штат центрального аппарата министерства составит 100 человек, в нем будут четыре государственных секретаря и генсекретарь.
Кроме того, в подчинении министерства будут находиться пять административных органов: Агентство технического надзора, Агентство по энергоэффективности, Национальное агентство автомобильного транспорта, Орган гражданской авиации, Морское агентство Республики Молдова.
Также были определены сферы ответственности других министерств и количество мест для служащих.