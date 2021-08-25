https://ru.sputnik.md/20210825/reshenie-spetskomissii-kishinev-kak-budut-uchitsya-deti-44235885.html
Решение спецкомиссии Кишинева: как будут учиться дети с 1 сентября
Решение спецкомиссии Кишинева: как будут учиться дети с 1 сентября
Решение спецкомиссии Кишинева: как будут учиться дети с 1 сентября
2021-08-25T17:33+0300
2021-08-25T17:33+0300
2021-08-25T17:40+0300
коронавирус
в молдове
кишинев
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Начиная с первого сентября обучение во всех учебных заведениях Кишинева будет с физическим присутствием детей в классах. Такое решение было принято в среду на заседании чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева. Также в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решено не проводить торжественные "линейки" во дворах школ. Как уточняется в решении комиссии, во всех учебных заведениях будет обязательно соблюдение всех эпидемиологических мер. "Образовательный процесс организуют с физическим присутствием в классах определенного количества детей, которое позволяет помещение, чтобы обеспечить соблюдение всех мер по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в решении комиссии. Кроме того, власти рекомендуют усилить меры для вакцинации как можно большего количества участников учебного процесса до 1 октября. Также комиссия постановила, что мобильные пункты вакцинации продолжат усиленно работать до 1 октября семь дней в неделю. Руководители учебных заведений смогут запросить прибытие мобильного пункта к учреждению, чтобы организовать иммунизацию персонала. Помимо этого, в Кишиневе решено оставить в силе все основные эпидемиологические меры: ношение масок в закрытых общественных помещениях, в общественном транспорте и на остановках, на открытых площадках, где предполагается скопление людей, а также соблюдение социальной дистанции. Для обеспечения соблюдения всех этих мер муниципалитет запросил помощь сотрудников Министерства внутренних дел.
https://ru.sputnik.md/20210823/shkolniki-1-sentyabrya-44165711.html
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в молдове, кишинев, молдова
Решение спецкомиссии Кишинева: как будут учиться дети с 1 сентября
17:33 25.08.2021 (обновлено: 17:40 25.08.2021)
Чрезвычайная комиссия общественного здоровья столицы определила, как будет проходить образовательный процесс в Кишиневе и какие общие правила для горожан останутся в силе.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Начиная с первого сентября обучение во всех учебных заведениях Кишинева будет с физическим присутствием детей в классах. Такое решение было принято в среду на заседании чрезвычайной комиссии общественного здоровья Кишинева.
Также в связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией решено не проводить торжественные "линейки" во дворах школ.
Как уточняется в решении комиссии, во всех учебных заведениях будет обязательно соблюдение всех эпидемиологических мер.
"Образовательный процесс организуют с физическим присутствием в классах определенного количества детей, которое позволяет помещение, чтобы обеспечить соблюдение всех мер по предотвращению распространения коронавируса", - говорится в решении комиссии.
Кроме того, власти рекомендуют усилить меры для вакцинации как можно большего количества участников учебного процесса до 1 октября.
Также комиссия постановила, что мобильные пункты вакцинации продолжат усиленно работать до 1 октября семь дней в неделю. Руководители учебных заведений смогут запросить прибытие мобильного пункта к учреждению, чтобы организовать иммунизацию персонала.
Помимо этого, в Кишиневе решено оставить в силе все основные эпидемиологические меры: ношение масок в закрытых общественных помещениях, в общественном транспорте и на остановках, на открытых площадках, где предполагается скопление людей, а также соблюдение социальной дистанции.
Для обеспечения соблюдения всех этих мер муниципалитет запросил помощь сотрудников Министерства внутренних дел.