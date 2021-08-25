https://ru.sputnik.md/20210825/rossia-kitay-44240424.html

Главы России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане

Главы России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане

Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонной беседе ситуацию в Афганистане. 25.08.2021, Sputnik Молдова

2021-08-25T19:26+0300

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение нестабильности на соседние регионы недопустимо, сообщает РИА Новости.Стороны договорились максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В релизе Кремля по итогам разговора также отмечается, что Москва и Пекин готовы усилить борьбу с исходящими из Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.В то же время президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации истории.

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