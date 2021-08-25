https://ru.sputnik.md/20210825/rossia-kitay-44240424.html
Главы России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане
Главы России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане
Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонной беседе ситуацию в Афганистане. 25.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-25T19:26+0300
2021-08-25T19:26+0300
2021-08-25T19:44+0300
политика
в мире
россия
китай
афганистан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2567/74/25677427_0:0:2885:1623_1920x0_80_0_0_168b6d58420dced3362400b22476fc1c.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение нестабильности на соседние регионы недопустимо, сообщает РИА Новости.Стороны договорились максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В релизе Кремля по итогам разговора также отмечается, что Москва и Пекин готовы усилить борьбу с исходящими из Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.В то же время президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации истории.
россия
китай
афганистан
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2567/74/25677427_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_0bec5735c35ee4995d02a2de7a13174f.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, россия, китай, афганистан
Главы России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане
19:26 25.08.2021 (обновлено: 19:44 25.08.2021)
Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонной беседе ситуацию в Афганистане.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik.
Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение нестабильности на соседние регионы недопустимо, сообщает РИА Новости
.
Стороны договорились максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В релизе Кремля по итогам разговора также отмечается, что Москва и Пекин готовы усилить борьбу с исходящими из Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.
В то же время президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации истории.
"По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории. Разговор прошел в традиционно дружеском, доверительном ключе", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.