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Главы России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане
Главы России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане
Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонной беседе ситуацию в Афганистане. 25.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-25T19:26+0300
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение нестабильности на соседние регионы недопустимо, сообщает РИА Новости.Стороны договорились максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).В релизе Кремля по итогам разговора также отмечается, что Москва и Пекин готовы усилить борьбу с исходящими из Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.В то же время президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации истории.
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в мире, россия, китай, афганистан

Главы России и Китая обсудили ситуацию в Афганистане

19:26 25.08.2021 (обновлено: 19:44 25.08.2021)
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© Photo : POOL / Перейти в фотобанкРабочий визит президента РФ В. Путина в Китай
Рабочий визит президента РФ В. Путина в Китай - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Photo : POOL
/
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Президент Владимир Путин и глава КНР Си Цзиньпин обсудили в телефонной беседе ситуацию в Афганистане.
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Президент России Владимир Путин по телефону обсудил с председателем КНР Си Цзиньпином ситуацию в Афганистане, лидеры отметили, что распространение нестабильности на соседние регионы недопустимо, сообщает РИА Новости.
Стороны договорились максимально задействовать потенциал Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
В релизе Кремля по итогам разговора также отмечается, что Москва и Пекин готовы усилить борьбу с исходящими из Афганистана угрозами терроризма и наркотрафика.
В то же время президент России Владимир Путин и председатель КНР Си Цзиньпин отметили востребованность работы по сохранению правды и недопущению попыток фальсификации истории.

"По случаю приближающейся 76-й годовщины окончания Второй мировой войны отмечена востребованность работы по сохранению правды о событиях тех лет и недопущению попыток фальсификации истории. Разговор прошел в традиционно дружеском, доверительном ключе", – говорится в сообщении пресс-службы Кремля.

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