Молдова
рус
Sputnik МолдоварусSputnik MoldovamdSputnik Moldova-Româniaro
Валюта - Sputnik Молдова
Экономика
Читайте самые актуальные новости экономической жизни в Молдове и мире.
https://ru.sputnik.md/20210825/sandu-mvf-moldova-finpomosch-44233380.html
Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
2021-08-25T16:32+0300
2021-08-25T16:32+0300
экономика
в молдове
молдова
международный валютный фонд
майя санду
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44229204_0:151:1857:1195_1920x0_80_0_0_320445fdd32fddfe7c0ca1e13a645945.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с новым постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани. По ее словам, Молдова получила 235 миллионов долларов в рамках глобальной поддержки правительств в борьбе с последствиями пандемии и последующего экономического восстановления. "Мы обсудили приоритеты страны и потребности во внешнем финансировании для обеспечения макроэкономической стабильности и поддержки экономического развития", - добавила Санду. По данным президента, на встрече также говорилось о программе МВФ для Молдовы, которая может быть завершена осенью, а группа экспертов МВФ ожидается в Кишиневе в конце сентября. По словам Санду, программа должна поддерживать согласованную экономическую, финансовую и социальную политику в интересах граждан республики.
https://ru.sputnik.md/20210730/sandu-poprosila-mvf-razblokirovat-finansovuyu-podderzhku-moldova-43411922.html
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/19/44229204_13:0:1664:1238_1920x0_80_0_0_d98d0b2bc3970d880a875283f2073522.jpg
1920
1920
true
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
в молдове, молдова, международный валютный фонд, майя санду

Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове

16:32 25.08.2021
243
© Photo : Facebook / Maia SanduВстреча Майи Санду с постоянным представителем МВФ в Молдове Роджерсом Чавани
Встреча Майи Санду с постоянным представителем МВФ в Молдове Роджерсом Чавани - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Photo : Facebook / Maia Sandu
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Финансовая поддержка от МВФ уже в распоряжении национальных властей в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с новым постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани.

"Мы приветствовали тот факт, что деньги, предоставленные решением Совета директоров МВФ от 2 августа относительно специального выделения финансовых ресурсов для нашей страны, уже находятся в распоряжении национальных властей", - написала Санду на своей странице в Facebook.

По ее словам, Молдова получила 235 миллионов долларов в рамках глобальной поддержки правительств в борьбе с последствиями пандемии и последующего экономического восстановления.
Международный валютный фонд - Sputnik Молдова, 1920, 30.07.2021
Экономика
Санду: МВФ предоставит Молдове финансовую помощь до конца лета
30 июля, 11:30
209
"Мы обсудили приоритеты страны и потребности во внешнем финансировании для обеспечения макроэкономической стабильности и поддержки экономического развития", - добавила Санду.
По данным президента, на встрече также говорилось о программе МВФ для Молдовы, которая может быть завершена осенью, а группа экспертов МВФ ожидается в Кишиневе в конце сентября.
По словам Санду, программа должна поддерживать согласованную экономическую, финансовую и социальную политику в интересах граждан республики.
010010
Новости
В Молдове
В мире
Аналитика
Мультимедиа
Радио
Коронавирус
Спецпроекты
Пресс-центр
© 2021 Sputnik. Все права защищены. 18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
В ЭФИРЕ
Заголовок открываемого материала
Международный
InternationalEnglishАнглийскийMundoEspañolИспанский
Европа
DeutschlandDeutschНемецкийFranceFrançaisФранцузскийΕλλάδαΕλληνικάГреческийItaliaItalianoИтальянскийČeská republikaČeštinaЧешскийPolskaPolskiПольскийСрбиjаСрпскиСербскийLatvijaLatviešuЛатышскийLietuvaLietuviųЛитовскийMoldovaMoldoveneascăМолдавскийБеларусьБеларускiБелорусский
Закавказье
АҧсныАҧсышәалаАбхазскийԱրմենիաՀայերենАрмянскийAzərbaycanАzərbaycancaАзербайджанскийХуссар ИрыстонИронауОсетинскийსაქართველოქართულიГрузинский
Ближний Восток
Sputnik عربيArabicАрабскийTürkiyeTürkçeТурецкийSputnik ایرانPersianФарсиSputnik افغانستانDariДари
Центральная Азия
ҚазақстанҚазақ тіліКазахскийКыргызстанКыргызчаКиргизскийOʻzbekistonЎзбекчаУзбекскийТоҷикистонТоҷикӣТаджикский
Восточная и Юго-Восточная Азия
Việt NamTiếng ViệtВьетнамский日本日本語Японский俄罗斯卫星通讯社中文（简体）Китайский (упр.)俄罗斯卫星通讯社中文（繁体）Китайский (трад.)
Южная Америка
BrasilPortuguêsПортугальский
Лента новостейМолния
18:46"Мамы в шоке" – родители недовольны новым меню в детсадах Гагаузии
18:20Правительство одобрило новый Железнодорожный кодекс: что он предусматривает
17:54Фонд для "противодействия" России на Украине создадут на Западе
17:33Решение спецкомиссии Кишинева: как будут учиться дети с 1 сентября
17:28В Молдове появится правительственная служба доставки документов
17:15Примар Кишинева выступил в защиту учителей, обязанных вакцинироваться
16:51Молдова и Литва подпишут соглашение о конвертации водительских прав
16:32Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
16:10"Величайшее поражение": НАТО хоронит себя
15:46Штормовое предупреждение в Молдове: мощные ливни пройдут ночью
15:33В Молдове назначили нового главу Агентства публичной собственности
15:08ANTA - о ДТП с рейсовым автобусом в Киеве: нарушители будут наказаны
14:50Влах встретилась с послом РФ: обсудили исключение прокурора Гагаузии из ВСП
14:31За 30 лет в мире выросло вдвое число больных гипертонией
14:06Постковидный синдром у пожилых: каких последствий ожидать
13:38Без теста и вакцины: названы условия голосования на выборах в Госдуму за рубежом
13:10В Новых Аненах открыли современную пожарную часть
12:50У России - первое золото Паралимпиады
12:31"Гнусные акты вандализма": МИД России осудил осквернение мемориалов ВОВ в Молдове
12:23Эксперты: первая половина года - провальная для экспорта молдавских фруктов в Россию