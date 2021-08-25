https://ru.sputnik.md/20210825/sandu-mvf-moldova-finpomosch-44233380.html
Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
2021-08-25T16:32+0300
2021-08-25T16:32+0300
2021-08-25T16:32+0300
экономика
в молдове
молдова
международный валютный фонд
майя санду
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КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с новым постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани. По ее словам, Молдова получила 235 миллионов долларов в рамках глобальной поддержки правительств в борьбе с последствиями пандемии и последующего экономического восстановления. "Мы обсудили приоритеты страны и потребности во внешнем финансировании для обеспечения макроэкономической стабильности и поддержки экономического развития", - добавила Санду. По данным президента, на встрече также говорилось о программе МВФ для Молдовы, которая может быть завершена осенью, а группа экспертов МВФ ожидается в Кишиневе в конце сентября. По словам Санду, программа должна поддерживать согласованную экономическую, финансовую и социальную политику в интересах граждан республики.
https://ru.sputnik.md/20210730/sandu-poprosila-mvf-razblokirovat-finansovuyu-podderzhku-moldova-43411922.html
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в молдове, молдова, международный валютный фонд, майя санду
Получена помощь от МВФ: Санду поблагодарила представителя фонда в Молдове
Финансовая поддержка от МВФ уже в распоряжении национальных властей в Кишиневе.
КИШИНЕВ, 25 авг - Sputnik. Президент Молдовы Майя Санду провела встречу с новым постоянным представителем Международного валютного фонда (МВФ) в Молдове Роджерсом Чавани.
"Мы приветствовали тот факт, что деньги, предоставленные решением Совета директоров МВФ от 2 августа относительно специального выделения финансовых ресурсов для нашей страны, уже находятся в распоряжении национальных властей", - написала Санду на своей странице в Facebook.
По ее словам, Молдова получила 235 миллионов долларов в рамках глобальной поддержки правительств в борьбе с последствиями пандемии и последующего экономического восстановления.
"Мы обсудили приоритеты страны и потребности во внешнем финансировании для обеспечения макроэкономической стабильности и поддержки экономического развития", - добавила Санду.
По данным президента, на встрече также говорилось о программе МВФ для Молдовы, которая может быть завершена осенью, а группа экспертов МВФ ожидается в Кишиневе в конце сентября.
По словам Санду, программа должна поддерживать согласованную экономическую, финансовую и социальную политику в интересах граждан республики.