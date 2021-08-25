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Секреты политики Майи Санду - в чем они заключаются
Секреты политики Майи Санду - в чем они заключаются
Перед Молдовой сегодня много проблем, как во внутренней, так и во внешней политике: зачем президент страны приняла участие в "Крымской платформе", и кому... 25.08.2021, Sputnik Молдова
2021-08-25T08:30+0300
2021-08-25T08:30+0300
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политика
майя санду
в молдове
утро на sputnik’e
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После участия президента Молдовы Майи Санду в работе "Крымской платформы" в Киеве у многих людей, интересующихся политикой, возникает вопрос: для чего главе молдавского государства вообще было вмешиваться в эту тему.Принято считать, что большие государства занимаются большой политикой, а поскольку Молдова далеко не масштабная в географическом смысле страна, ей бы следовало проводить мудрую политику, не особо вникая в геополитические водовороты в регионе.Для чего это нужно молдавскому президенту? И удастся ли Санду выстроить взвешенные и поистине партнерски отношения и с Россией, и с Украиной? Ответ на этот вопрос в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дает политический аналитик Роман Михэеш.В нынешнем году в Молдове вызревает особенно хороший и богатый урожай фруктов и винограда. По сравнению с засушливым 2020-м годом, в текущем сезоне молдавские аграрии планируют собрать свыше 200 тысяч тонн "солнечной ягоды", что на 20 процентов больше.Как сделать молдавский столовый виноград наиболее привлекательным для российского рынка, могут ли молдавские сельхозпроизводители поставлять эту продукцию в РФ в больших объемах? Ответы на эти вопросы в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дает экономический эксперт Анатолий Игнат.
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политика, майя санду, в молдове, утро на sputnik’e, видео

Секреты политики Майи Санду - в чем они заключаются

08:30 25.08.2021
199
Андрей Петрик в студии с администратором ресторана - Sputnik Молдова
Андрей Петрик
Все материалы
Перед Молдовой сегодня много проблем, как во внутренней, так и во внешней политике: зачем президент страны приняла участие в "Крымской платформе", и кому реализовывать урожай - об этом в программе "Утро на Sputnik'е".
После участия президента Молдовы Майи Санду в работе "Крымской платформы" в Киеве у многих людей, интересующихся политикой, возникает вопрос: для чего главе молдавского государства вообще было вмешиваться в эту тему.
Принято считать, что большие государства занимаются большой политикой, а поскольку Молдова далеко не масштабная в географическом смысле страна, ей бы следовало проводить мудрую политику, не особо вникая в геополитические водовороты в регионе.
С одной стороны, Санду провела довольно конструктивную встречу с заместителем главы администрации президента России Дмитрием Козаком, с другой – озаботилась крымскими вопросами.
Для чего это нужно молдавскому президенту? И удастся ли Санду выстроить взвешенные и поистине партнерски отношения и с Россией, и с Украиной? Ответ на этот вопрос в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дает политический аналитик Роман Михэеш.
В нынешнем году в Молдове вызревает особенно хороший и богатый урожай фруктов и винограда. По сравнению с засушливым 2020-м годом, в текущем сезоне молдавские аграрии планируют собрать свыше 200 тысяч тонн "солнечной ягоды", что на 20 процентов больше.
Как сделать молдавский столовый виноград наиболее привлекательным для российского рынка, могут ли молдавские сельхозпроизводители поставлять эту продукцию в РФ в больших объемах? Ответы на эти вопросы в эфире программы "Утро на Sputnik'е" дает экономический эксперт Анатолий Игнат.
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