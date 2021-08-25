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Один шаг до мечты: решающий матч "Шерифа" в Лиге чемпионов состоится в Загребе
Один шаг до мечты: решающий матч "Шерифа" в Лиге чемпионов состоится в Загребе
Один шаг до мечты: решающий матч "Шерифа" в Лиге чемпионов
2021-08-25T07:30+0300
2021-08-25T07:30+0300
спорт
фк "шериф"
лига чемпионов
футбол
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ТИРАСПОЛЬ, 25 авг – Sputnik, Максим Огненный. В ответной встрече с загребским "Динамо" команда постарается впервые в истории пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.Футбольный клуб из Тирасполя в первом очном противостоянии на домашнем стадионе смог добиться убедительной победы со счетом 3:0 благодаря безупречным действиям в защите и молниеносным контратакам, которые раз за разом "разрезали" оборону соперника и не оставляли шансов вратарю хорватского клуба.На стадионе в Загребе "Шерифу" достаточно не проиграть с разницей в больше чем два мяча. Это позволит подопечным Юрия Вернидуба совершить, буквально, невозможное и с предвкушением ожидать жеребьевку группового раунда в надежде увидеть у себя дома настоящих звезд мирового уровня.Эмоции после первой встречиПосле победы в Молдове большинство футбольных экспертов в унисон хвалили тираспольчан за отличный настрой на игру, отмечая как индивидуальные действия футболистов, так и слаженную тактическую работу, которую поставил главный тренер.Не случайно, защитники Криштиано Да Силва и Данило Арболеда, а также лучший игрок первого матча в Тирасполе по версии УЕФА Адама Траоре попали в символическую сборную раунда плей-офф по версии одного из крупнейший европейских спортивных сайтов.Главной звездой матча был признан малийский нападающий "Шерифа" Адама Траоре, который после игры дома не сдерживал радости.Защитник "Шерифа" Густаво Дуланто, которому пришлось вывести свою команду на поле с капитанской повязкой в первом матче, в интервью клубным медиа отметил потрясающий результат, но призвал не расслабляться раньше времени."Да, мне пришлось выйти капитаном, так как Франк Кастаньеда был дисквалифицирован. В раздевалке после матча было сказано, что мы добились большого результата, но не хватает еще одного финала, который будет в среду. Он должен быть сыгран c той же страстью, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов", – заявил Дуланто.Что ждет "Шериф" в ХорватииНет никаких сомнений, что на стадионе "Максимир" всех болельщиков ждет другая игра. Хозяевам нужно будет с первых минут буквально нестись вперед, чтобы попытаться отыграть довольно серьезное преимущество соперника. "Шерифу" же достаточно сыграть слаженно и без ошибок в обороне, что они смогли с успехом продемонстрировать в первом матче.Перуанец Густаво, рассуждая о тактике команды на ответную встречу, уверил всех болельщиков, что игроки будут так же отважно защищаться, как и делали это всегда.Соглашается с партнером по команде и форвард Траоре, который понимает, что расслабляться еще слишком рано."Нам нельзя расслабляться только потому, что мы выиграли первый матч. Нужно настраиваться так, будто первый матч был нами проигран, чтобы быть решительнее в ответной игре. Вся команда, тренерский штаб и я настроены решительно пробиться в групповой этап", – сказал перед ответной игрой главная звезда первого матча.Перед ответным матчем в составе соперников "Шерифа" много травм, команде не смогут помочь несколько игроков основного состава. Букмекеры считают безоговорочным фаворитом противостояния хорватский клуб. Правда, в первом матче их прогнозы не сбылись. Посмотрим, как будет на этот раз. Посещение стадиона в Загребе возможно будет только при наличии теста ПЦР, а это значит, что местный клуб может остаться без внушительной по численности поддержки своих фанатов, которые останутся дома у экранов телевизоров.
https://ru.sputnik.md/20210818/shou-sherif-debyut-var-furor-traore-razgrom-zagreb-44003660.html
https://ru.sputnik.md/20210824/khorvatskiy-futbolist-mioch-v-zagrebe-seychas-vse-govoryat-o-sherife-44187599.html
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Максим Огненный
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фк "шериф", лига чемпионов, футбол

Один шаг до мечты: решающий матч "Шерифа" в Лиге чемпионов состоится в Загребе

07:30 25.08.2021
265
© Sputnik / Sorokopud JuliaШериф - Динамо Загреб
Шериф - Динамо Загреб - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Sputnik / Sorokopud Julia
Огненный Максим - Sputnik Молдова
Максим Огненный
Все материалы
Молдавский "Шериф" уже сегодня сыграет самый важный матч в своей истории.
ТИРАСПОЛЬ, 25 авг – Sputnik, Максим Огненный. В ответной встрече с загребским "Динамо" команда постарается впервые в истории пробиться в групповую стадию Лиги чемпионов.
Футбольный клуб из Тирасполя в первом очном противостоянии на домашнем стадионе смог добиться убедительной победы со счетом 3:0 благодаря безупречным действиям в защите и молниеносным контратакам, которые раз за разом "разрезали" оборону соперника и не оставляли шансов вратарю хорватского клуба.
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На стадионе в Загребе "Шерифу" достаточно не проиграть с разницей в больше чем два мяча. Это позволит подопечным Юрия Вернидуба совершить, буквально, невозможное и с предвкушением ожидать жеребьевку группового раунда в надежде увидеть у себя дома настоящих звезд мирового уровня.

Эмоции после первой встречи

После победы в Молдове большинство футбольных экспертов в унисон хвалили тираспольчан за отличный настрой на игру, отмечая как индивидуальные действия футболистов, так и слаженную тактическую работу, которую поставил главный тренер.
Не случайно, защитники Криштиано Да Силва и Данило Арболеда, а также лучший игрок первого матча в Тирасполе по версии УЕФА Адама Траоре попали в символическую сборную раунда плей-офф по версии одного из крупнейший европейских спортивных сайтов.
Главной звездой матча был признан малийский нападающий "Шерифа" Адама Траоре, который после игры дома не сдерживал радости.

"Я очень рад, что удалось забить два мяча в ворота такого сильного соперника. В тот момент мне казалось, что весь Тирасполь поддерживает нас. Мне хотелось больше забить для болельщиков, ведь это приносит радость всем нам. Радость чего-то большого в футболе", – заявил Траоре.

Защитник "Шерифа" Густаво Дуланто, которому пришлось вывести свою команду на поле с капитанской повязкой в первом матче, в интервью клубным медиа отметил потрясающий результат, но призвал не расслабляться раньше времени.
"Да, мне пришлось выйти капитаном, так как Франк Кастаньеда был дисквалифицирован. В раздевалке после матча было сказано, что мы добились большого результата, но не хватает еще одного финала, который будет в среду. Он должен быть сыгран c той же страстью, чтобы пройти в групповой этап Лиги чемпионов", – заявил Дуланто.

Что ждет "Шериф" в Хорватии

Нет никаких сомнений, что на стадионе "Максимир" всех болельщиков ждет другая игра. Хозяевам нужно будет с первых минут буквально нестись вперед, чтобы попытаться отыграть довольно серьезное преимущество соперника. "Шерифу" же достаточно сыграть слаженно и без ошибок в обороне, что они смогли с успехом продемонстрировать в первом матче.
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Перуанец Густаво, рассуждая о тактике команды на ответную встречу, уверил всех болельщиков, что игроки будут так же отважно защищаться, как и делали это всегда.

"Мы не будем ждать, сложа руки, быстрого гола от них. Нужно играть на равных с хорватами. Будем продолжать демонстрировать то, что мы сделали в Тирасполе. Я полностью доверяю моей команде и способностям тренерского штаба вооружить команду нужными знаниями на ответный матч", – сказал игрок тираспольского клуба.

Соглашается с партнером по команде и форвард Траоре, который понимает, что расслабляться еще слишком рано.
"Нам нельзя расслабляться только потому, что мы выиграли первый матч. Нужно настраиваться так, будто первый матч был нами проигран, чтобы быть решительнее в ответной игре. Вся команда, тренерский штаб и я настроены решительно пробиться в групповой этап", – сказал перед ответной игрой главная звезда первого матча.
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Перед ответным матчем в составе соперников "Шерифа" много травм, команде не смогут помочь несколько игроков основного состава. Букмекеры считают безоговорочным фаворитом противостояния хорватский клуб. Правда, в первом матче их прогнозы не сбылись. Посмотрим, как будет на этот раз. Посещение стадиона в Загребе возможно будет только при наличии теста ПЦР, а это значит, что местный клуб может остаться без внушительной по численности поддержки своих фанатов, которые останутся дома у экранов телевизоров.
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