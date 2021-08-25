https://ru.sputnik.md/20210825/sherif-liga-chempionov-44245429.html

ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги Чемпионов

ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги Чемпионов

"Шериф" победил загребское "Динамо" с общим счетом 3:0

2021-08-25T23:52+0300

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спорт

в молдове

молдова

фк "шериф"

футбол

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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Ответная встреча против загребского "Динамо" в гостях завершилась нулевой ничьей. Игра дома для подопечных Юрия Вернидуба завершилась победой 3:0.Чтобы проходить дальше, "шашечным" было необходимо забить, как минимум четыре гола. Однако с самого начала встречи инициативу перехватили "желтые". Игроки из Загреба периодически отвечали атаками, но они не всегда приводили даже к удару по воротам.Во втором тайме хорваты также не смогли найти свою игру. Было проведено несколько атак, им даже удалось забить в ворота "Шерифа", но из оффсайда и гол не засчитали.Остальные удары приходились либо мимо ворот, либо спасал греческий голкипер Йоргас Атанасиадис. На пути в групповой этап Лиги чемпионов тираспольская команда преодолела в квалификации несколько клубов. Это албанская "Теута", армянский "Алашкерт", а также сербская "Црвена звезда". Последним соперником был загребский "Динамо".

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в молдове, молдова, фк "шериф", футбол