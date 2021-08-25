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ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги Чемпионов
ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги Чемпионов
"Шериф" победил загребское "Динамо" с общим счетом 3:0
2021-08-25T23:52+0300
2021-08-26T00:36+0300
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КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Ответная встреча против загребского "Динамо" в гостях завершилась нулевой ничьей. Игра дома для подопечных Юрия Вернидуба завершилась победой 3:0.Чтобы проходить дальше, "шашечным" было необходимо забить, как минимум четыре гола. Однако с самого начала встречи инициативу перехватили "желтые". Игроки из Загреба периодически отвечали атаками, но они не всегда приводили даже к удару по воротам.Во втором тайме хорваты также не смогли найти свою игру. Было проведено несколько атак, им даже удалось забить в ворота "Шерифа", но из оффсайда и гол не засчитали.Остальные удары приходились либо мимо ворот, либо спасал греческий голкипер Йоргас Атанасиадис. На пути в групповой этап Лиги чемпионов тираспольская команда преодолела в квалификации несколько клубов. Это албанская "Теута", армянский "Алашкерт", а также сербская "Црвена звезда". Последним соперником был загребский "Динамо".
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ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги Чемпионов

23:52 25.08.2021 (обновлено: 00:36 26.08.2021)
371
© Photo : пресс-служба ФК "Шериф"Траоре
Траоре - Sputnik Молдова, 1920, 25.08.2021
© Photo : пресс-служба ФК "Шериф"
Юлия Липовая - Sputnik Молдова
Юлия Липовая
Все материалы
Хорватские футболисты так и не смогли забить ни одного гола команде из Тирасполя. Путевку в групповой этап главного клубного турнира выиграл "Шериф".
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов.
Ответная встреча против загребского "Динамо" в гостях завершилась нулевой ничьей. Игра дома для подопечных Юрия Вернидуба завершилась победой 3:0.
Чтобы проходить дальше, "шашечным" было необходимо забить, как минимум четыре гола. Однако с самого начала встречи инициативу перехватили "желтые". Игроки из Загреба периодически отвечали атаками, но они не всегда приводили даже к удару по воротам.
Во втором тайме хорваты также не смогли найти свою игру. Было проведено несколько атак, им даже удалось забить в ворота "Шерифа", но из оффсайда и гол не засчитали.
Остальные удары приходились либо мимо ворот, либо спасал греческий голкипер Йоргас Атанасиадис.
Жеребьевка в групповой этап Лиги Чемпионов состоится 26 августа в 19.00 по Москве.
На пути в групповой этап Лиги чемпионов тираспольская команда преодолела в квалификации несколько клубов. Это албанская "Теута", армянский "Алашкерт", а также сербская "Црвена звезда". Последним соперником был загребский "Динамо".
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