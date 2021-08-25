https://ru.sputnik.md/20210825/sherif-liga-chempionov-44245429.html
ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги Чемпионов
ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги Чемпионов
"Шериф" победил загребское "Динамо" с общим счетом 3:0
2021-08-25T23:52+0300
2021-08-25T23:52+0300
2021-08-26T00:36+0300
спорт
в молдове
молдова
фк "шериф"
футбол
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44003276_0:0:1280:721_1920x0_80_0_0_f1324f9feae33fac9a2c9703d5458b1e.jpg
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов. Ответная встреча против загребского "Динамо" в гостях завершилась нулевой ничьей. Игра дома для подопечных Юрия Вернидуба завершилась победой 3:0.Чтобы проходить дальше, "шашечным" было необходимо забить, как минимум четыре гола. Однако с самого начала встречи инициативу перехватили "желтые". Игроки из Загреба периодически отвечали атаками, но они не всегда приводили даже к удару по воротам.Во втором тайме хорваты также не смогли найти свою игру. Было проведено несколько атак, им даже удалось забить в ворота "Шерифа", но из оффсайда и гол не засчитали.Остальные удары приходились либо мимо ворот, либо спасал греческий голкипер Йоргас Атанасиадис. На пути в групповой этап Лиги чемпионов тираспольская команда преодолела в квалификации несколько клубов. Это албанская "Теута", армянский "Алашкерт", а также сербская "Црвена звезда". Последним соперником был загребский "Динамо".
молдова
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
Новости
ru_MD
https://cdn1.img.sputnik.md/img/07e5/08/12/44003276_110:0:1247:853_1920x0_80_0_0_2e9290b3d14062cff9d36d9b159b12e4.jpg
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Молдова
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Юлия Липовая
https://cdn1.img.sputnik.md/img/2880/74/28807416_364:0:2412:2048_100x100_80_0_0_e2d1ae33c707e5848922698cdb36c562.jpg
в молдове, молдова, фк "шериф", футбол
ФК "Шериф" впервые в истории прошел в групповую стадию Лиги Чемпионов
23:52 25.08.2021 (обновлено: 00:36 26.08.2021)
Хорватские футболисты так и не смогли забить ни одного гола команде из Тирасполя. Путевку в групповой этап главного клубного турнира выиграл "Шериф".
КИШИНЕВ, 25 авг – Sputnik. Тираспольский футбольный клуб "Шериф" впервые в истории пробился в групповой этап Лиги Чемпионов.
Ответная встреча против загребского "Динамо" в гостях завершилась нулевой ничьей. Игра дома для подопечных Юрия Вернидуба завершилась победой 3:0.
Чтобы проходить дальше, "шашечным" было необходимо забить, как минимум четыре гола. Однако с самого начала встречи инициативу перехватили "желтые". Игроки из Загреба периодически отвечали атаками, но они не всегда приводили даже к удару по воротам.
Во втором тайме хорваты также не смогли найти свою игру. Было проведено несколько атак, им даже удалось забить в ворота "Шерифа", но из оффсайда и гол не засчитали.
Остальные удары приходились либо мимо ворот, либо спасал греческий голкипер Йоргас Атанасиадис.
Жеребьевка в групповой этап Лиги Чемпионов состоится 26 августа в 19.00 по Москве.
На пути в групповой этап Лиги чемпионов тираспольская команда преодолела в квалификации несколько клубов. Это албанская "Теута", армянский "Алашкерт", а также сербская "Црвена звезда". Последним соперником был загребский "Динамо".